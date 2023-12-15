في ضوء الإقبال اللافت من المستثمرين

"دار جلوبال" تباشر الأعمال الإنشائية لمشاريعها السكنية الثلاثة Tierra Viva في إسبانيا وAIDA في عمان وLes Vagues في قطر

دبي الامارات العربية المتحدة, 15 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت "دار جلوبال"، المطور الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، عن بدء الأعمال الإنشائية لثلاثة من مشاريعها المرتقبة في ديسمبر 2023، وهي Tierra Viva في إسبانيا، وAIDA في عمان ومشروع Les Vagues في قطر.

DAR GLOBAL’S ICONIC PROJECTS TIERRA VIVA IN SPAIN, AIDA IN OMAN, AND LES VAGUES IN QATAR ENTER THE CONSTRUCTION PHASE ON THE BACK OF SURGING INVESTOR DEMAND DAR GLOBAL’S ICONIC PROJECTS TIERRA VIVA IN SPAIN, AIDA IN OMAN, AND LES VAGUES IN QATAR ENTER THE CONSTRUCTION PHASE ON THE BACK OF SURGING INVESTOR DEMAND DAR GLOBAL’S ICONIC PROJECTS TIERRA VIVA IN SPAIN, AIDA IN OMAN, AND LES VAGUES IN QATAR ENTER THE CONSTRUCTION PHASE ON THE BACK OF SURGING INVESTOR DEMAND

يعكس بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة التزام "دار جلوبال" الراسخ بتقديم مشاريع رفيعة المستوى وفق الجداول الزمنية المحددة لمضاعفة القيمة الممنوحة للمستثمرين على المدى الطويل. وتعيد هذه المشاريع صياغة تجارب العيش الفاخرة، كما تساهم في تعزيز الحضور الإقليمي والعالمي للعلامة التجارية عقب إدراجها الناجح في بورصة لندن في وقت سابق من هذا العام.

وتواصل "دار جلوبال" إرساء معايير جديدة في مشهد العقارات العالمي من خلال استراتيجيتها الطموحة للنمو؛ ولا سيما في ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته في النصف الأول من عام 2023، وتوسيع محفظة أصولها بالإعلان عن ثلاث شراكات جديدة مع علامات تجارية فاخرة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "نحن متحمسون للإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية في ثلاثة من أكثر مشاريعنا فخامة وتميزاً. وقد لاقت مشاريع Tierra Viva وAIDA و Les Vagues إقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين، وستواصل 'دار جلوبال' إرساء معايير جديدة للجودة والتميز في إنشائها وفق الجداول الزمنية المقررة. وفي النصف الأول من عام 2023، شهدنا إقبالاً قوياً على مشاريعنا القائمة والجديدة على حد سواء، ويسرنا أن ينتهي العام بإنجاز تلك المشاريع وفقاً لمواعيدها المحددة مع تنامي اهتمام المستثمرين بها من جميع أنحاء العالم".

يعتبر Tierra Viva الجوهرية المعمارية الأبرز في محفظة "دار جلوبال" وأول مشاريعها السكنية في أوروبا. ويحمل المشروع لمسات التصميم الأيقوني لعلامة السيارات الشهيرة "أوتوموبيلي لامبورغيني"؛ ويقع في منطقة حصرية ببلدة بيناهافيس بالقرب من ماربيا على الساحل الجنوبي لإسبانيا، ويضم 53 فيلا فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. ومع إجمالي قيمة تطويرية تصل إلى 282 مليون يورو، يعتبر Tierra Viva أول مشروع سكني أيضاً لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني" في أوروبا.

من جهة أخرى، يعتبر AIDA مشروعاً مشتركاً بين "دار جلوبال" ومجموعة عُمران، الذراع التنفيذية لسلطنة عمان لتنمية وتطوير القطاع السياحي؛ وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات يقع على ارتفاع يزيد عن 130 متراً فوق مستوى سطح البحر. ويوفر AIDA إطلالات بحرية خلابة مع منازل تندمج بسلاسة داخل المنحدرات، ويعتبر أحد أكبر المشاريع العمرانية في سلطنة عمان مع تصميم رائع ينسجم مع محيطه الطبيعي. وقد بدأت المرحلة الأولى للمشروع والتي تمثل الخطوة الحاسمة لرسم ملامح المشهد الطبيعي للمشروع وتحقيق رؤيته.

أما مشروع Les Vagues، فهو أول مشروع سكني في قطر يحمل بصمات المصمم العالمي إيلي صعب. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّر قيمته بنحو مليار ريال قطري، إلى الارتقاء بمستوى المعيشة الفاخرة في الدوحة من خلال تصميم معماري مستوحى من جمال البحر. ويضم المشروع السكني شققاً فاخرة بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم مع شرفات خاصة تمنح السكان إطلالات بانورامية مفتوحة على البحر والمراسي وأفق مدينة الدوحة.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com

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