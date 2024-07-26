في واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا "مصدر" توقع اتفاقية شراكة مع "إنديسا" للاستحواذ على حصة 49.9% من محفظة مشاريع طاقة متجددة في إسبانيا

القيمة الإجمالية للمحفظة 6.80 مليار درهم

بموجب الصفقة، ستكون "مصدر" شريكة في أصول محفظة مشاريع طاقة متجددة في إسبانيا بقدرة 2.5 جيجاواط

"مصدر" تستثمر 3.27 مليار درهم للاستحواذ على حصة 49.9% من محطات للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط بالإضافة إلى نظام بطاريات هجين لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط

شركتا "مصدر" و"إنديسا" وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة في إسبانيا

الصفقة تمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة وستساهم في تحقيق أهداف إسبانيا للطاقة والمناخ وأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050

الاتفاقية تعزز مكانة "مصدر" في إسبانيا التي تعد إحدى أكبر أسواق الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي وتدعم خطط "مصدر" للتوسع في أوروبا وتحقيق هدفها بتوليد 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030

سلطان الجابر:

- الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال نشر حلول الطاقة المتجددة ودعم العمل المناخي الفعال

- الصفقة تسهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي وتعزز المكانة الرائدة لشركة "مصدر" في تطوير حلول طاقة نظيفة مبتكرة وتوظيف خبراتها للاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة النظيفة في إسبانيا وأوروبا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، - مدريد, 26 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إنديسا" الاسبانية للشراكة في أصول محفظة مشاريع طاقة متجددة في إسبانيا بقدرة 2.5 جيجاواط، وتخضع الاتفاقية لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.

وبموجب هذه الصفقة، تستثمر "مصدر" 3.27 مليار درهم (817 مليون يورو) للاستحواذ على حصة 49.9% من محفظة مشاريع طاقة متجددة تبلغ قيمتها الإجمالية 6.80 مليار درهم (1.7 مليار يورو)، وهو ما يمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا.

Masdar Partners with Endesa in €1.7 Billion Renewable Energy Transaction in Spain

وتضم المحفظة التي تعتزم "مصدر" الاستحواذ عليها 48 محطة للطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، وستقوم "مصدر" و"إنديسا" بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وترسخ هذه الشراكة المكانة الرائدة لـ "مصدر" كشريك عالمي موثوق للحكومات والمستثمرين والمطورين والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. كما تعكس هذه الصفقة التزام "مصدر" تجاه الانتقال في قطاع الطاقة في إسبانيا وأوروبا، وستلعب هذه المشاريع للطاقة الشمسية دوراً مهماً في دعم إسبانيا لتحقيق خططها الوطنية للطاقة والمناخ وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وإلى جانب اتفاقية الاستحواذ، وقعت شركتا "مصدر" و"إنديسا" مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة في إسبانيا.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز العمل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ودعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية، يأتي هذا الاستثمار المهم ليؤكد على المكانة الرائدة لشركة 'مصدر' في تطوير حلول طاقة نظيفة مبتكرة وتوظيف خبراتها العالمية الواسعة من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة النظيفة في إسبانيا وأوروبا وغيرهما من دول وقارات العالم. كما يشكل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف 'اتفاق الإمارات' التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة".

وأكد معاليه على أن هذه الصفقة تدعم استراتيجية 'مصدر' الهادفة لتطوير محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

من جانبه، قال فلافيو كاتانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينيل": "يسعدنا الشراكة مع 'مصدر' من خلال شركتنا 'إنديسا'، حيث تعد 'مصدر' من المطورين الرئيسيين لقطاع الطاقة المتجددة، ونأمل عقد صفقاتٍ مماثلة مستقبلاً ضمن مناطق جغرافية أخرى".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية في إسبانيا مع شركة 'إنديسا' والتي ستوفر 2.5 جيجاواط من أصول الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، إلى المضي قدماً في خططنا الطموحة لتوسيع أنشطتنا ضمن واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في أوروبا. وستسهم هذه الصفقة مع 'إنديسا' بدور مهم في دعم طموحات إسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام في الوصول إلى الحياد المناخي. ويسرنا أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع 'إنديسا' للتعاون في مشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية".

وتؤكد الصفقة على خطط النمو الطموحة لشركة "مصدر" في أوروبا، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع "جي إي كيه تيرنا اس ايه" ومساهمين آخرين في شركة "تيرنا انرجي اس ايه" للاستحواذ بشكل مبدئي على نسبة 67 بالمائة من الأسهم في شركة "تيرنا انرجي" عند إتمام الصفقة، والتي تخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية. وتستهدف "تيرنا انرجي" رفع القدرة التشغيلية لمشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2030، حيث تمتلك الشركة محفظة مشاريع مهمة في اليونان وأوروبا.

وكانت شركتا "مصدر" و"إيبردرولا" قد أعلنتا في شهر مارس الماضي عن استكمال الإغلاق المالي لمحطة "ايغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط والتي تقع في بحر البلطيق بألمانيا. وتنشط "مصدر" حالياً في إسبانيا من خلال مشروع "المنارة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.2 جيجاواط الواقع في منطقة "كاستيا لا مانشا" بإسبانيا وهو قيد التطوير حالياً.

يشار إلى أن شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، في حين أن "إنديسا"، هي شركة تابعة لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إينيل".

وفيما يتعلق بمستلزمات الصفقة والتمويل، فقد عينت "مصدر" بنك "بي إن بي بي" كمستشار للمعاملات، وشركة "لينكليترز" كمستشار قانوني، وشركة "يو إل" كمستشار فني، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمستشار ضريبي، و"بيكسا بارك" كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة. فيما تم تمويل الاستحواذ جزئيًا من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك "بي إن بي بي"، وبنك "سانتاندير"، وبنك "إنتيسا"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إس إم بي سي". وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة "أشورست".

نبذة عن "مصدر":

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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