فيفيان لين تتولى قيادة مختبرات BingX الجديدة لدعم المشاريع الواعدة في العملات المشفرة

فيلنيوس، ليتوانيا، 1 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسر BingX، منصة التبادل الرائدة في العملات المشفرة، الإعلان عن إطلاق مختبرات BingX. تكرس مختبرات BingX جهودها لاكتشاف المشاريع ذات الإمكانيات العالية ومساعدتها على نشر رموزها بشكل فعال. سيقدم المختبر مجموعة من الخدمات تشمل صنع السوق، الدعم الفني، والاستشارات الاستراتيجية. سيعمل موظفو BingX كمستشارين للعملاء الخارجيين لضمان دعم قوي لتطوير المشاريع. ستستفيد هذه الاستشارات من الخبرة الواسعة والكفاءة التقنية لـ BingX لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بكفاءة.

Vivien Lin Leads New BingX Labs to Support Promising Crypto Projects

تترأس فيفيان لين، و التي تشغل أيضًا منصب رئيسة المنتجات في BingX، مختبرات BingX التي تهدف إلى تقديم موارد وخبرات شاملة لمساعدة المشاريع الجديدة على النجاح، مع إدارة ابتكارات منتجات المنصة وتوجيهها الاستراتيجي ودعمها للمشاريع الواعدة في مجال البلوك تشين.

وقالت فيفيان: "مهمتنا في مختبرات BingX هي جلب مشاريع Web3 عالية الجودة إلى مجتمع داعم وذو خبرة. يمكن لقاعدة مستخدمي BingX المتنوعة ورؤيتنا السوقية أن توفر فائدة كبيرة لمشاريع Web3 من خلال منحها شهرة عالمية. نحن ملتزمون باستخدام مواردنا الداخلية والخارجية لمساعدة هذه المشاريع على النجاح. كما نهدف أيضًا إلى تقديم أصول عالية الجودة لمستخدمينا، وهي مورد نادر في السوق الحالي".

يفتح المختبر أبوابه للتعاون مع فرق Web3 الناجحة والمتمرسة ودعم المشاريع الرائدة في الصناعة التي تظهر إمكانيات كبيرة وجذباً في السوق. من خلال الاستفادة من زيادة حجم التداول والمجتمع الأكبر في منصة BingX، تلتزم مختبرات BingX بدعم المشاريع منذ مراحلها الأولى ومساعدتها على النجاح في سوق رأس المال. يتجلى هذا الالتزام في المبادرات الاستراتيجية لـ BingX لتعزيز منصتها وتوسيع عروض خدماتها.

يمثل إنشاء مختبرات BingX التزام الشركة بالابتكار والنمو في مجال البلوك تشين. من خلال تعزيز مجتمع داعم واتباع نهج يركز على المستخدم، تهدف BingX إلى تحسين تجربة المستخدم العامة وجلب مشاريع عالية الجودة إلى منصتها. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية BingX الأوسع لتصبح رائدة في مجال العملات المشفرة، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها لكل من المستخدمين ومطوري المشاريع.

حول BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة تبادل عملات مشفرة رائدة، تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري، والمشتقات، والتداول النسخي، وإدارة الأصول - جميعها مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين من استخدام أدوات وميزات مبتكرة لرفع كفاءة التداول لديهم. في عام 2024، أصبحت BingX بفخر الشريك الرسمي لتبادل العملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل دخولًا مثيرًا في عالم الرياضة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://bingx.com

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