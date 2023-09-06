فيليب غانم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة SquaredFinancial، يدعو المواهب العالمية لتشكيل مستقبل التداول عبر الإنترنت

- التوسع في كافة أنحاء العالم، ما يتطلب المزيد من المواهب الديناميكية

لوكسمبورغ, 6 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ --

أصدر المؤسس والرئيس التنفيذي لـSquaredFinancial Group، فيليب غانم، المخضرم في الصناعة المالية منذ 20 عامًا، دعوة ملهمة للمواهب للانضمام إلى شركته الرائدة، ما يسلط الضوء على الدور الحيوي للمواهب في دفع نجاح أي شركة.

Philippe Ghanem’s Cal for Talent

مع شروع المجموعة في مرحلة مثيرة من التوسع في العالم ، تحتل الدعوة إلى المواهب مركز الصدارة. يؤمن فيليب غانم إيمانًا راسخًا بأن الناس هم حجر الزاوية في أي مشروع ناجح، ما يحفز النمو ويوجه الابتكار. وقد وضع الفريق الحالي المؤلف من خبراء ومحترفين في الصناعة، الأساس لمسار ثوري، وتسعى الشركة الآن إلى تعزيز هذا الأساس بعقول اندفاعية.

تميزت رحلة SquaredFinancial Group المتميزة في التكنولوجيا المالية منذ العام 2005 بالابتكار والتزامها القوي تقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين في كافة أنحاء العالم. مع رؤية مصممة، ظلت الشركة وإدارتها وفريقها في الطليعة متسلّحة بالتكنولوجيا المتطورة.

من خلال الاستجابة لهذه الدعوة، تُتاح للمرشحين فرصة لا مثيل لها للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق من المحترفين. وتمهد رؤية فيليب غانم، جنبًا إلى جنب مع خبرة الشركة التكنولوجية والمالية، الطريق لمستقبل يقدم التداول عبر الإنترنت في ثوبٍ جديد.

يقول فيليب غانم، مؤسس Squared Financial، بفخر: "قصة نجاحنا يكتبها تفانينا والتزامنا احتضان الفرص والتحديات الكبيرة. واليوم، نحن نتوسع باستمرار، وندائي واضح: انضموا إلى عائلة SquaredFinancial لتوسيع نطاق أعمالنا وتوسيع خبرتنا للمستثمرين من خلفيات مختلفة".

إنها دعوة للمواهب لاستكشاف هذه الفرصة الذهبية والارتقاء بحياتهم المهنية إلى آفاق جديدة عبر الانضمام إلى فريق SquaredFinancial. إنهم مدعوون لزيارة موقع الشركة على https://lp.sqfin.com/careers/en.

نبذة عن SquaredFinancial

SquaredFinancial Group هي شركة تكنولوجيا مالية راسخة تأسست في العام 2005، تهدف إلى أن تصبح محطة واحدة تلبي احتياجات المستثمرين المالية. تتمتع الشركة بعقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، وتقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية سلسة ومتطورة. بصفتها شركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة للتداول في كافة أنواع الأسواق.

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