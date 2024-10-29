فينفاست تطلق علامتها التجارية رسميًا في الشرق الأوسط لتقد ي م تجربة قيادة مستقبلية فريدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة فينفاست للسيارات رسميًا علامتها التجارية في أسواق الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل إطلاق أقيم في جزيرة بلوواترز بدبي. وقد سلط هذا الحدث الضوء على مجموعة من حلول التنقل المبتكرة والصديقة للبيئة، والتي تمثل مرحلة فارقة في استراتيجية التوسع العالمي لشركة فينفاست. كما يؤكد الحدث على التزام الشركة بتوفير خيارات تنقل مستدامة في المنطقة .

VF 8 to be launched in the Middle East Mr. Ta Xuan Hien, VinFast Middle East CEO introducing the brand

وبالتزامن مع حفل إطلاق العلامة التجارية، تم تدشين أول صالة عرض لشركة فينفاست على مستوى دولة الإمارات العربية المتحد ة ، وذلك بالشراكة مع مجموعة الطاير للسيارات. تقع الصالة الجديدة في قلب مدينة دبي، وتمتد على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع. وقد صُممت هذه الصالة وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تتميز بتصميمها الفاخر والعصري، بالإضافة إلى توفيرها لورشة صيانة متخصصة لخدمة طرازات فينفاست الكهربائية. بهذه الخطوة، يمكن للعملاء تجربة مجموعة طرازات فينفاست الكهربائية المبتكرة، والتي تشمل VF 6 و VF 7 و VF 8 و VF 9 .

ومن المنتظر أن تقدم سيارات فينفاست الكهربائية تجربة قيادة فريدة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بفضل تصميمها العصري، والتكنولوجيا المتطورة، وأدائها الاستثنائي. يُذكر أنه وفي وقت سابق، بتاريخ 17 أكتوبر 2024، وقعت شركة فينفاست مذكرة تفاهم مع شركة شارج آند جو لتسهيل تطوير وتشغيل شبكة محطات الشحن العامة والخدمات ذات الصلة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .

كجزء من خطتها التوسعية، ستقوم شركة فينفاست بافتتاح المزيد من صالات العرض في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين، في وقت لاحق من هذا العام . ومن المتوقع أن يتم طرح طراز فينفاست VF 8 للبيع في الشرق الأوسط بسعر يبدأ من 47,500 دولار أمريكي (نسخة إيكو) و51,500 دولار أمريكي (نسخة بلس) .

وفي هذه المناسبة، صرح السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست الشرق الأوسط، قائلًا: "إن إطلاق علامتنا التجارية رسميًا في الشرق الأوسط اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها العالمية في مجال السيارات الكهربائية، وإنه لمن دواعي فخرنا التعاون مع دول الخليج في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والأداء مصحوبة بضمانات استثنائية، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم ."

جدير بالذكر أن شركة فينفاست تمكنت بفضل ريادتها في مجال السيارات الكهربائية، من ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في أسواق عالمية متعددة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وإندونيسيا والهند والفلبين. ويمثل دخول الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط خطوة استراتيجية هامة لتعزيز هذا التواجد العالمي، خاصةً في ظل التوجه المتزايد نحو التحول إلى السيارات الكهربائية في دول المنطقة .

وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، أبرمت شركة فينفاست شراكات استراتيجية حصرية مع كبرى شركات وكلاء السيارات في المنطقة، بما في ذلك مجموعة الطاير للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة المنا القابضة في قطر، وشركة بهوان للسيارات والتجارة في سلطنة عمان. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز حضور فينفاست في المنطقة، ودفع عجلة التحول نحو التنقل المستدام من خلال توفير حلول مبتكرة في مجال السيارات الكهربائية.

حول فينفاست:

تعد شركة فينفاست ( NASDAQ: VFS )، التابعة لشركة فن جروب ( Vingroup JSC ) إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية على مستوى دولة فيتنام، وهي شركة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية. تلتزم الشركة برؤية طموحة تتمثل في جعل السيارات الكهربائية متاحة للجميع، وذلك من خلال تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية والحافلات.

تشهد الشركة حاليًا نموًا متسارعًا وتوسعًا في أسواقها العالمية، حيث تعمل على تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وتوسيع شبكة توزيعها ، إلى جانب تطوير قدراتها الإنتاجية.

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