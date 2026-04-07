فينيكس كونتاكت في معرض "هانوفر ميسي" (Hannover Messe): التركيز على أنظمة طاقة شاملة ومترابطة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 7 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- في المعرض التجاري لهذا العام ، تركز شركة "فينيكس كونتاكت" (Phoenix Contact) على أربعة محاور رئيسية : موثوقية الطاقة ، الأتمتة الآمنة ، البناء الفعال للوحات التحكم، وتكنولوجيا الاتصال المتكاملة. ستعرض الشركة ذات الملكية العائلية منتجاتها وحلولها لأول مرة في "قاعة الأتمتة" (27) ، الجناح (G26)، بما يتماشى مع مفهوم العرض الجديد لمعرض "هانوفر ميسي" (Hannover Messe).

Phoenix Contact at Hannover Messe: It’s all about comprehensive, networked energy systems

يجب أن تعمل الأنظمة الصناعية بسلاسة ، وأن تتم مراقبتها باستمرار ، وأن توفر أعلى مستويات الكفاءة: ولذلك ليس من المستغرب أن يكتسب موضوع موثوقية الطاقة زخمًا متزايداً. و ستقدم شركة "فينيكس كونتاكت" حلولاً تجمع بذكاء بين الإمداد والحماية والمراقبة بدءاً من تكنولوجيا 24 فولت عالية الأداء، وحلول إمداد IP67 المتينة، وصولاً إلى إلكترونيات الطاقة المبتكرة والحماية الشاملة من ارتفاعات الجهد المفاجئة.

كما يُعد عرض أنظمة الأتمتة المفتوحة، والمعيارية، والمحمية بشكل موثوق لبيئات الإنتاج الحديثة محوراً آخر يتم عرضه في الجناح . وستوضح "فينيكس كونتاكت" كيف يمكن دمج البُنى القابلة للتطوير مع مفاهيم الأمن والوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ما يساهم في تحقيق عمليات فعالة ومتينة تقلل من فترات التوقف وتزيد من الإنتاجية.

ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء، يتنامى الطلب على لوحات التحكم والعمليات السريعة والاقتصادية في بنائها . وستعرض "فينيكس كونتاكت" كيف يمكن للشركات الاستفادة من الرقمنة، وأتمتة العمليات، وسير العمل المتكامل من البداية إلى النهاية. تمكّن محفظة المنتجات القابلة للتوسعة والخدمات الاستشارية الشاملة من تقليل أوقات الإنتاج، وتحقيق موثوقية عالية للعمليات، وتوفيرحلول قابلة للتطوير.

أما المحورالرابع في الجناح فهو تقنيات التوصيل المتكاملة للتطبيقات الذكية : وتضمن تكنولوجيا الاتصال، وأطراف التوصيل، وتمديدات الكابلات الميدانية نقل الإشارات والبيانات والطاقة بشكل موثوق. تتيح تقنيات مثل تقنية " Single Pair Ethernet" مفاهيم مرنة للآلات والاتصالات الصناعية الحديثة. وتعزز الأنظمة الموفِّرة للمساحة والخالية من الأدوات في تعزيز الكفاءة والاستدامة، وخلق قيمة مضافة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2940988/Phoenix_Contact.jpg