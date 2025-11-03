فِرق ROTOBOOST تعقد شراكة مع Baowu، أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، لتطوير استخدام تقنية فصل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج صلب أخضر مستدام على نطاق واسع

شنغهاي, 3 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في 21 أكتوبر 2025، أطلقت شركة ROTOBOOST الفنلندية بالتعاون مع Baowu Clean Energy مشروعًا مشتركًا بين الصين وفنلندا في إطار دعوة الابتكار المشتركة بين هيئة الأعمال الفنلندية (BF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST). سيُطبِّق البرنامج تقنية التحلل بالتحفيز الحراري (TCD) لفصل غاز الميثان، بهدف إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والكربون الصلب عالي الجودة المستخدم في صناعات الصلب والألومنيوم — وهما من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة وإنتاجًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

مدى أهمية الأمر

image_1 2

يُشكِّل الصلب والألومنيوم ركيزة أساسية للصناعة العالمية، لكن خفض انبعاثاتهما يُعدّ من أصعب التحديات. تجمع هذه الشراكة بين ريادة Baowu في عمليات الإنتاج ومنصَّة ROTOBOOST للتحلل بالتحفيز الحراري (TCD) المعتمدة من TÜV SÜD، لتوفير إنتاج الهيدروجين في مواقع العمل وتحويل الكربون الصلب إلى مصدر ربح — مما يسهم في خفض الانبعاثات مع تحقيق جدوى اقتصادية قوية.

حول التقنية

تعتمد تقنية التحلل بالتحفيز الحراري (TCD) من ROTOBOOST على فصل الغاز الطبيعي إلى غاز غني بالهيدروجين وكربون صلب دون توليد مباشر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العملية. تُتيح الأنظمة المعيارية الخاصة بالشركة إنتاج الهيدروجين عند الطلب وتصنيع منتجات كربونية بجودة صناعية. وفي مايو 2025، أصبحت ROTOBOOST أول شركة متخصَّصة في التحلل بالتحفيز الحراري (TCD) في العالم تحصل على شهادة TÜV SÜD التي تؤكد البصمة الكربونية المنخفضة لكلٍ من منتجات الهيدروجين والكربون التي تنتجها.

نطاق المشروع

إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في مواقع العمل: توفير إمدادات مستقرة وفعَّالة من حيث التكلفة، مُدمجة مع مرافق Baowu، لدعم عمليات الاختزال المباشر للحديد (DRI)/أفران القوس الكهربائي (EAF) وغيرها من المسارات الصناعية المعتمدة على الهيدروجين.

الاستفادة من الكربون عالي القيمة: إنتاج كربون صلب بمواصفات صناعية يُستخدم في تصنيع الأقطاب الكهربائية والمواد المركّبة ضمن سلاسل القيمة الخاصة بصناعات الصلب والألومنيوم.

التطبيق التجاري وضمان الأداء: تشغيل وحدات تحلل بالتحفيز الحراري (TCD) معيارية في ظروف تشغيل تجارية حقيقية، مع تتبُّع أحجام إنتاج الهيدروجين وتحليل الجدوى التقنية والاقتصادية لدعم التوسُّع السريع في مواقع متعددة.

البيانات والرصد وإعداد التقارير والتحقق ( MRV ) وإصدار الشهادات: يتم جمع بيانات التشغيل الفعلية لبناء سجلات قابلة للتدقيق خاصة بتقييم دورة الحياة (LCA)/انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخضع للتحقق من قِبل جهات اعتماد مستقلة.

التأثير الاستراتيجي

في إطار برنامج التعاون بين هيئة الأعمال الفنلندية (BF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)، يتم العمل على معالجة أربع عقبات رئيسية: توفير إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وخفض التكاليف وتحسين الجدوى الاقتصادية، ودمج التقنية مع الأصول الصناعية القائمة، وتحسين أداء المواد، مما يخلق مخططًا قابلاً للتكرار لتطبيق هذه الحلول على نطاق واسع في صناعات الصلب والألومنيوم.

الخطوات التالية

تبدأ على الفور الدراسات الهندسية ودراسات السلامة والتكامل التقني، تليها مراحل النشر التجريبي والتحقق من الأداء بهدف توجيه عملية التوسُّع المستقبلية.

تُعدُّ Baowu Clean Energy منصَّة متخصصة في إزالة الكربون وإنتاج الغازات الصناعية ضمن مجموعة Baowu، أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، وتركّز على تطوير حلول الطاقة النظيفة وسلاسل القيمة الدائرية لتعزيز الاستدامة الصناعية. (Baowu Clean Energy)

تُعدُّ ROTOBOOST شركة تكنولوجيا فنلندية مُتخصصة في التحلل بالتحفيز الحراري ( TCD ) لغاز الميثان لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والكربون الصلب عالي القيمة، كما تقدّم الشركة أنظمة معيارية ميدانية، وتخدم قطاعات الصلب والألومنيوم والملاحة البحرية والطاقة. (ROTOBOOST)

للتواصُل الإعلامي

