قائدة المستقبل: GAC MOTOR ترفع الطلب في الشرق الأوسط

قوانغتشو، الصين، 13 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- في 9 دجنبر/كانون الأول، عقدت شركة GAC MOTOR حدث شراء جماعي خاص في الكويت، لجذب انتباه المستهلكين المحليين واهتمامهم بالعلامة التجارية. لقد دعا هذا الحدث العملاء المحتملين للاستفادة من عروض المبيعات لفترة محدودة فقط. ومع إقبال مثير للإعجاب بلغ حوالي 100 من الحضور، قدم الحدث دفعة أخرى للطلب المحلي على بعض موديلات GAC MOTOR.

تميز الحدث بالتنسيق الفعال من قبل المضيف وتضمن فرق للافتتاح، مما ساهم في الحفاظ على جو إيجابي عام وأدى في النهاية إلى ارتفاع رضا العملاء. في هذا الحدث، أتيحت للحاضرين الفرصة لتقدير ثلاثة نماذج رئيسية من سلسلة EM، مع إتاحة اختبارات القيادة للمشترين المحتملين لتجربة الراحة التي تفتخر بها شركة GAC MOTOR.

نالت سيارة EMKOO SUV المستقبلية الثناء على "مظهرها الجريء وورقة المواصفات السخية ومجموعة صحية من التكنولوجيا الذكية"، في حين أن التصميم الخارجي الهندسي المتميز لسيارة GS3 EMZOOM وداخلها الفسيح وسهولة الاستخدام وتقنيات السلامة المتطورة جعلت منها سيارة عائلية مشهورة. لقد اكتسبت سيارة EMPOW، وهي سيارة سيدان رياضية فريدة من نوعها، سمعة طيبة باعتبارها سيارة أنيقة ذات 5 مقاعد ذات تقنية عالية وموفرة للطاقة.

وقد سلطت GAC MOTOR الضوء بشكل فعال على قوة منتجاتها للعملاء خلال هذا الحدث، وفي الوقت نفسه، تعمل باستمرار على تحسين تشكيلة منتجاتها في سوق الشرق الأوسط. في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 دجنبر/كانون الأول، شاركت العلامة التجارية في معرض الرياض للسيارات في المملكة العربية السعودية. خلال المعرض، أبهرت شركة GAC MOTOR الزوار بتشكيلة واضحة من الطرازات المستقبلية، وكشفت النقاب عن السيارة الرياضية الكهربائية الرائعة Hyper GT، ومنحت عشاق السيارات ووسائل الإعلام العالمية فرصة لتجربة نماذج عالية المواصفات، مثل سيارة GS3 EMZOOM GL Plus SUV الأنيقة، وGS8 GX الكبيرة والمسيطرة. لقد شرف سالم الدوسري، نجم كرة القدم الشهير وسفير العلامة التجارية لشركة GAC MOTOR السعودية، هذا الحدث بحضوره. لقد شعر بسعادة غامرة عندما شهد الظهور الأول لسيارة Hyper GT الجديدة، وأعرب بفارغ الصبر عن حماسته بشأن احتمالية قيادتها على الطريق.

تتعلق القيادة في العصر الحديث أيضًا بتقديم تجربة متميزة. وتسعى شركة GAC MOTOR جاهدة لتقديم أفضل سياراتها إلى العالم، وذلك باستخدام سنوات من الخبرة في التصميم والتكنولوجيا لتجميع تجربة سيارة متميزة. يشكل كلا الحدثين جزءاً مهماً من النمو المستهدف للعلامة التجارية في الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لاستراتيجية النمو الدولية الشاملة للمجموعة، مما يجلب مستقبل القيادة إلى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2298784/IMG_2434.jpg