قابل Wonder: منتج الذكاء الاصطناعي الثوري الجديد لـ Wonderflow

رؤى قابلة للتنفيذ ويمكن الوصول إليها للجميع، باستخدام أكبر مجموعة بيانات في العالم

أمستردام, 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت Wonderflow، شركة رائدة في مجال تكنولوجيا رؤى المستهلك، منتجها الرائد حتى الآن: Wonder، وهو منتج ثوري جديد للذكاء الاصطناعي. يوفر Wonder للشركات، المدعوم بأكبر بحيرة بيانات في العالم، رؤى واقتراحات فورية حول كل شيء بدءًا من استراتيجية التسويق وحتى تحليل أداء المنتج. من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، قاموا بإضفاء الطابع الديمقراطي على قوة تحليلات البيانات، وجعل المعلومات والتوصيات القابلة للتنفيذ في متناول الأشخاص في أي مستوى من مستويات المؤسسة.

Meet Wonder: Wonderflow's Revolutionary New Generative AI Product

تشتهر Wonderflow بالفعل بتكنولوجيا الذكاء التنافسي في الوقت الفعلي التي تمكّن بعض العلامات التجارية الاستهلاكية الكبرى في العالم من تسخير قوة البيانات، وتفتخر بأبرز بحيرة بيانات مراجعة المستهلك في العالم. بالنسبة للمبتدئين، قد لا تعني مصطلحات مثل "الذكاء الاصطناعي التوليدي" و"بحيرة البيانات" الكثير، لكنها اللبنات الأساسية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تجعل استخراج الرؤى من ملايين نقاط البيانات أمرًا سريعًا وسهلاً. يكتسب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يستخدم البيانات لتوليد وإنشاء محتوى مثل النص أو الصور، زخمًا سريعًا في عالم الأعمال، مما يتيح وصولاً غير مسبوق إلى رؤى العملاء وتحليلات البيانات. بحيرة البيانات هي ببساطة مجموعة البيانات التي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها: كلما كانت البحيرة أكبر، كانت الرؤى أفضل.

من خلال الوصول إلى مئات الملايين من تقييمات العملاء على أكثر من 10 ملايين منتج، يمنح Wonder الشركات الأفضلية بعدة طرق:

عمليات مبسطة

في السابق، كان تحليل البيانات مستهلكًا للوقت ومكلفًا ومثقلًا بالموارد ويتطلب فِرقًا من الأشخاص للتدقيق في كميات هائلة من تقييمات العملاء والمصادر الأخرى لمحاولة اكتساب رؤى المستهلك. اطلب من Wonder أي شيء تريد أن تتعلمه، وسوف يقوم بالعمل نيابةً عنك في ثوانٍ.

ميزة تنافسية

من خلال الوصول الفوري إلى مثل هذه الكميات الهائلة من بيانات المستهلك، ستكون الشركات أكثر قدرة على تحديد نقاط الضعف، والتنبؤ بالاتجاهات، وتوقع المبيعات، وتحسين تجربة العملاء، وفهم أسواقهم بشكل لم يسبق له مثيل. Wonder يجعل البقاء في الطليعة أمرًا سهلاً.

رؤى قابلة للتنفيذ

لا توفر Wonder الأعمال فقط بالمعلومات، بل تقدم لهم أيضًا توصيات قابلة للتنفيذ بناءً على أبحاثها. في كل مرة يطرح المستخدمون سؤالاً على Wonder ، سيتضمن اقتراحًا مبنيًا على البيانات حول كيفية تحسين المنتجات والخدمات. سيتمكن المستخدمون من تحسين المنتجات والاستراتيجيات والمزيد بثقة.

"يسعدنا أن نقدم Wonder، منتج ذكاء اصطناعي توليدي يغير قواعد اللعبة ويمكّن الشركات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتها. أعتقد أن Wonder يمكن أن يكون منتجًا تحويليًا ويغير ديناميكيات أبحاث السوق وصناعات ذكاء الأعمال"، كما يقول ريكاردو أوستي، الرئيس التنفيذي لشركة Wonderflow. "يستخدم آلاف المهنيين من أفضل العلامات التجارية في العالم تقنيتنا بالفعل لإنشاء منتجات أفضل وتحسين تجربة العملاء، مما يمنحهم ميزة تنافسية. مع Wonder، نعمل على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نتائج أعمال استثنائية، حتى مع الموارد المحدودة".

ببساطة، هذا منتج تحولي للصناعة. إنه ليس مجرد منتج من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام ويقدم قيمة هائلة للشركات، إنها لحظة الحقيقة لذكاء الأعمال ككل. إذا استخدمت الشركات Wonder، فإن الحاجة إلى دفع تكاليف الأبحاث التقليدية، وذكاء الأعمال، وشركات تحليل السوق يمكن أن تنخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحرير الميزانية داخل الشركة. يمكن الآن للفرق والمديرين والشركات والمؤسسات تحسين الاستراتيجيات والاطلاع على تصنيفات المنتجات وتحسين تجربة العملاء ببساطة عن طريق طرح الأسئلة الصحيحة.

تقبل Wonderflow الآن الاستفسارات وتقدم الاستشارات لمساعدة الشركات على استكشاف القدرات التحويلية لـ Wonder. قم بزيارة موقع Wonderflow على الويب wonderflow.ai لمعرفة المزيد.

نبذة عن Wonderflow

مع إضافة الملايين من نقاط البيانات إلى الإنترنت كل يوم، غالبًا ما تكافح الشركات للعثور على المعلومات التي تحتاجها. قامت Wonderflow ببناء الحل الأكثر فاعلية لتحليل صوت العميل وتحويل التدفقات الهائلة من ملاحظات العملاء إلى قرارات رابحة. Wonderflow شركة تكنولوجيا بين الشركات (B2B) التي تسخر قوة الذكاء الاصطناعي، جعلت من مهمتها تقديم بيانات قيمة وقابلة للتنفيذ للمستهلكين والمنتجات ومساعدة الشركات على تحسين تجربة عملائها. تأسست Wonderflow في عام 2014، وتضم العشرات من العلامات التجارية والتكتلات الاستهلاكية الرائدة في قائمتها، مما يضع معيارًا عاليًا لرؤى المستهلك وذكاء الأعمال. بصفتنا روادًا في صناعة تتغير وتتطور باستمرار، تتوسع Wonderflow بنشاط، وتظل ملتزمة بصنع منتجات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي ستسعد مستخدميها.

مجموعة الوسائط لـ Wonderflow على: wndr.link/media

ملاحظة للمحررين: تظل العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة المشار إليها هنا مملوكة لأصحابها المعنيين. لمزيد من المعلومات أو الأسئلة أو الصور أو فرص المقابلة، يرجى الاتصال بمسؤول الاتصال الإعلامي على [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2148576/Wonderflow.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2148577/Wonderflow_Logo.jpg

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