قادمة إلى أمريكا: قمة الاستثمار التجاري في أفريقيا تجلب خط أنابيب بقيمة 4 مليارات دولار إلى واشنطن حيث يسعى المستثمرون إلى النمو خارج الأسواق التقليدية

قمة الاستثمار التجاري في أفريقيا (ABIS) 2026 تقام في الفترة من 27-28 أغسطس 2026 ، في منتجع MGM National Harbor ، منطقة مترو بواشنطن العاصمة تحت رعاية جلالة "أتومفو أوسي توتو الثاني"، ملك مملكة أشانتي، بالشراكة مع مؤسسة Millennium Excellence.

واشنطن, 4 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- سيضع تجمع من المستثمرين ومديري الأعمال والمسؤولين الحكوميين الأفارقة ما يقرب من 4 مليارات دولار في فرص الاستثمار أمام رأس المال المؤسسي العالمي، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالقارة حيث ينظر المستثمرون إلى ما وراء الأسواق المتقدمة التقليدية لتحقيق عوائد أعلى وتنويع ونمو طويل الأجل.

ستُفَتتح القمة بخطبة رئيسية ملكية من ملك أشانتي "أوتومفو أوسي توتو الثاني"، وستضم المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة وشركات الائتمان الخاص، والمؤسسات التنموية المتعددة الأطراف، والمنظمات المالية المختلطة، ومؤسسات تمويل التنمية، والممثلين السياديين، وصانعي السياسات، والمكاتب العائلية، وقادة الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار على مستوى البنية التحتية، والتعدين، والموارد الطبيعية، والزراعة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأخرى.

تضم قائمة الضيوف رفيعي المستوى نائب رئيس غانا، معالي "نانا جين أوبوكو أجيمانج"، والوزراء والحكام وغيرهم من كبار ممثلي الحكومة من العديد من البلدان الأفريقية ، بالإضافة إلى قادة الأعمال مثل "أريان سيمون"، المؤسس المشارك لشركة "فيرلس فاند" FearlessFund و"فريد سوانيكر"، مؤسس شركة "ساند تكنولوجيز" SandTechnologies.

قال "نانا أجيمن بريمبه"، رئيس مؤسسة Millennium Excellence: "لقد تغيرت الأساسيات". "نظرًا لأن المشاريع تم تخفيف المخاطر بها من خلال المؤسسات الأقوى والتمويل المختلط وإصلاحات السياسات ، فإن فرص الاستثمار في أفريقيا توفر عوائد معدلة حسب المخاطر جذابة بشكل متزايد . لقد بدأ السوق لتوّه في إدراك هذا التحول."

تعكس القمة تحولاً أوسع نطاقًا في تخصيص رأس المال العالمي حيث يسعى المستثمرون المؤسسيون إلى التعرض لقطاعات البنية التحتية والتصنيع وتحول الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع المتنامية في أفريقيا. ومن المتوقع أن تستفيد العديد من المشاريع من الحوافز الاستثمارية الحكومية المصممة لتحسين اقتصاديات المشروعات، إلى جانب ملامح العائد التجاري التي تهدف إلى جذب رأس المال المؤسسي على المدى الطويل.

بالإضافة إلى المناقشات العامة ، يضم البرنامج غرف صفقات مصممة بعناية، وجلسات استثمارية تركز على قطاعات محددة، وطاولات مستديرة حكومية ، واجتماعات خاصة مصممة لتسهيل المشاركة المباشرة بين المستثمرين وصانعي السياسات ورعاة المشاريع والمطورين وقادة الأعمال. تعد قمة الاستثمار التجاري في أفريقيا المحور التجاري لأسبوع مؤسسة Millennium Excellence ، وهي سلسلة من الأحداث التي تقدّر القيادة مع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا والمجتمع الاستثماري العالمي.

يمكن لأعضاء الجمهور التسجيل لحضور القمة وأسبوع مؤسسة Millennium Excellence على موقع الويب www.abis-africa.com. يجب على أعضاء وسائل الإعلام التسجيل للحصول على أوراق اعتماد لحضور القمة وأسبوع مؤسسة Millennium Excellence هنا.