قامت شركة Kantar BrandZ™ بتصنيف شركة Hisense ضمن قائمة أفضل 10 شركات صينية عالمية لبناء العلامات التجارية لعام 2023

تشينغداو، الصين, 19 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- صنفت Hisense، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مرة أخرى ضمن أفضل 10 شركات صينية عالمية لبناء العلامات التجارية لشركة KANTAR BrandZ™. هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تصنف فيها الشركة في القائمة المرموقة.

اختارت Google وKantar شركة Hisense لإظهار قدراتها عالية الجودة في العولمة، وتم إصدار ذلك في 15 يونيو/حزيران 2023.

ما يختبر جودة التوسع العالمي للعلامة التجارية هما العلامات التجارية المملوكة ذاتيًا والعلامات التجارية الراقية التي تنتقل إلى الخارج. حقيقة أنه تم تسميتها كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية عالمية لمدة سبع سنوات متتالية ترجع إلى التزام Hisense طويل الأمد بتطوير علامة Hisense الدولية، فضلاً عن تصنيع المنتجات المتطورة. على مر السنين، أصرّت دائمًا على "توطين" البحث والتطوير والإنتاج والتسويق لتلبية طلب السوق المحلي بكفاءة عالية. في عام 2022، بلغت الإيرادات الخارجية لشركة Hisense ما قدره 75.7 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 41٪ من إجمالي إيراداتها، وكانت العلامة التجارية لشركة Hisense الدولية تمثل أكثر من 83٪.

"لكي نكون علامة تجارية من الدرجة الأولى، يجب أن نخرج من المنافسة منخفضة المستوى نحو قمة الصناعة ونوسع الصناعات المتطورة"، قال شوقيان جيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، الذي يعتقد أيضًا أن الرقي هو الطريقة الصحيحة الوحيدة لتصبح علامة تجارية ذات اسم عالمي

على عكس السنوات السابقة، يوضح التقرير هذا العام أن المستهلكين في 11 سوقًا خارجيًا حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا، يظهرون بوضوح اتجاهًا جديدًا: يبحث المستهلكون عن علامات تجارية يمكن الوثوق بها لكل من الوظائف والطموحات. فقط من خلال الانتقال من العلامات التجارية التي تقدم أسعارًا مناسبة إلى سهلة الاستخدام، سنكون قادرين على الاستحواذ على السوق وكسب مستهلكين جدد.

تواصل Hisense إطلاق منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات المستهلكين العالميين من خلال الابتكار التكنولوجي، وتحقيق تعزيز التأثير العالمي للعلامة التجارية والتنمية المستدامة، وتسريع تقدمها نحو أن تصبح علامة تجارية عالمية ومؤسسة من الدرجة الأولى، وذلك عبر تغيير منهجها من التصنيع إلى الإبداع، من منتوج ذو سعر مناسب إلى منتوج سهل الاستخدام.

نبذة عن Hisense:

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

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