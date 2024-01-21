قامت شركة Miami International Holdings بتعيين Kelly Brown كنائب الرئيس الأول لمنتجات المشتقات وتطوير الأعمال في MIAX للعقود الآجلة.

برينستون، نيوجيرسي، 21 يناير 2024، /PRNewswire/ -- أعلنت Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الشركة المالكة للعديد من البورصات بما في ذلك Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، MIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEXTM)، LedgerX LLC (LedgerX)، The Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading)، اليوم عن انضمام Kelly Brown إلى الشركة بوصفه نائب الرئيس الأول لمنتجات المشتقات وتطوير الأعمال في مؤشر MIAX للعقود الآجلة. سيتولى السيد Brown، في هذا المنصب الجديد الذي تم إنشاؤه حديثًا، مسؤولية تطوير العلاقات الإستراتيجية مع تجار السلع الآجلة، ووسطاء السماسرة، وأعضاء التسوية عبر صناعة السلع الآجلة على مستوى العالم والحفاظ عليها.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH - Thomas P. Gallagher: "نجح Kelly طوال مسيرته المهنية في إثبات نفسه كقائد في مجال تطوير الأعمال وإدارة المبيعات في قطاع الخدمات المالية، مع سجل حافل يظهر قدرته على بناء أعمال تداول متقدمة وناجحة في قطاعات السلع الآجلة العالمية والأصول الرقمية". "بينما نستمر في تنفيذ إستراتيجيتنا لتوسيع أعمالنا في مجالي السلع الآجلة والخيارات، ستكون خبرة Kelly حاسمة في بناء مجموعة منتجاتنا الآجلة الحصرية على حد سواء في MGEX و LedgerX. لذلك؛ فنحن متحمسون للغاية لاستقباله في فريق MIAX."

انضم السيد Brown إلى شركة MIAX بعد أن شغل منصب كبير الشركاء الرئيسيين ورئيس قسم الاشتقاقات في شركة Gemini Trust Company، حيث قام بإدارة عملية تطوير منصة التداول الخاصة بها. كما شغل السيد Brown منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في FairX، حيث قاد عملية توليد الإيرادات العليا على مستوى العالم للبورصة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات والبورصة. كما كان المدير التنفيذي لدى مجموعة CME قبل انضمامه إلى FairX، حيث أشرف على فريق عالمي مسؤول عن العلاقات الإستراتيجية مع البنوك، والوسطاء وعملاء البيع بالتجزئة. وقبل انضمامه إلى مجموعة CME، شغل مناصب قيادية كبيرة في Bank of America وCargill Investor Services.

وقال Kelly Brown، نائب الرئيس الأول في MIAX للعقود الآجلة: "لقد كنت محظوظًا في مسيرتي المهنية بتولي مناصب في صدارة الابتكار المالي، والذي يترسخ في ثقافة MIAX للعقود الآجلة". "إن تنوع منتجات الشركة ومجموعة البورصات، والتركيز على تقديم خدمة عملاء على مستوى عالٍ ومتميز لجميع الأطراف المشاركة في السوق، هي ما أثار اهتمامي نحو هذا المنصب. كما يسرني الانضمام إلى شركة MIAX في هذا الوقت الحيوي لها."

حصل السيد Brown على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة لويولا بشيكاغو، ودرجة الماجستير في الأسواق المالية والتداول من معهد إلينوي للتكنولوجيا.

حول MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc.، Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، و MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، و MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

تعد MIAX، MIAX Pearl، وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تعتمد على تقنية خاصة تم تطويرها داخليًا من قبل MIAX. تقدم MIAX تداول الخيارات على جميع البورصات الثلاث، وكذلك الأوراق المالية النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. تم تصميم منصة التداول MIAX لتلبية متطلبات العرض العالية الأداء في صناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة، حيث تتميز بالإنتاجية، وسرعة زمن الاستجابة، والموثوقية، والتحكم في تحديد تسلسل الأوامر بشكل دقيق أثناء انتقالها عبر الشبكة. تعمل MIAX أيضًا كمكان تبادل حصري للخيارات التي يتم تسويتها نقدًا على مؤشر التقلب SPIKES® (الرمز: SPIKE)، وهو قياس لتقلب السوق المتوقع على مدى 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم تداولًا في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود آجلة لتداول القمح الأحمر الربيعي. MGEX هي سوق عقود معينة (DCM) ومنظمة مقاصة تجارة المشتقات (DCO) تحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة وغرفة مقاصة خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي مسجلة كسوق معينة للعقود (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، ومنشأة تنفيذ صفقات السواب (SEF) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية تتيح تداول الأوراق المالية عبر وسائل إلكترونية بالكامل، وهي متكاملة رأسيًا، ومقرها في برمودا وتأسست في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، والديون، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط البديلة، وشهادات الاشتقاق، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة وساطة للعقود الآجلة تقدم خدمات كاملة ومسجلة كوسيط في التجارة للعقود الآجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع المكاتب التنفيذية لشركة MIAX ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، وتوجد مكاتب إضافية في الولايات المتحدة في ميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

للمزيد حول MIAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com.

للمزيد حول MGEX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com/mgex.

للمزيد حول LedgerX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ledgerx.com.

للمزيد حول BSX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bsx.com.

للمزيد حول Dorman Trading، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية وبيان تحذيري حول البيانات التطلعية

لن يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية تابعة لشركة Miami International Holdings, Inc. (أو لأي من الشركات التابعة لها)، ولن يشكل عرضًا أو دعوة أو بيع في أي ولاية أو سلطة قضائية؛ حيث يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات المستقبلية أو الخطط أو النتائج، أو الإستراتيجيات؛ وعادةً ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخططة" أو "سيتم" أو "يجب" أو "مرتقب" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في النهاية" أو "متوقع". يتم تحذيرك بأن مثل هذه التصريحات قد تخضع لكثيرٍ من المخاطر والشكوك؛ والتي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية عن تلك التي تم توقعها في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية من الطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المُشار إليها من قبل الشركة ملكية لأصحابها المعنيين. وما لم يُحدد كذلك صراحةً؛ فإن استخدام الشركة لعلامات الطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين أصحاب هذه العلامات التجارية والشركة. تهدف أي إشارات من قِبل الشركة إلى علامات الطرف الثالث إلى تحديد السلع و/أو الخدمات المتعلقة بالطرف الثالث المقابل، وتُعتبر استخدامًا تمييزيًا مشروعًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

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