قدرات تصوير استثنائية وشحن فائق السرعة مع هاتف A98 5G من أوبو

· تمتع بالرفيق المثالي في السفر مع هاتف A98 5G من أوبو لتخليد ذكريات الصيف بفضل نظام التصوير المتطور وميزاته المبتكرة

· يتيح نظام التصوير المتكامل لهاتف A98 5G، والذي يضم كاميرا تتمتع بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة

· يوفر هاتف A98 5G أيضًا ميزات رائعة مثل ميزة تصوير البورتريه وخاصية التقاط وتعديل صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي التي ستضمن تجربة تصوير شاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 14 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- مع بداية الصيف وموسم العطلات، لا بد من عيش مغامرات جديدة وخلق ذكريات لا تنسى، لذلك صممت أوبو هاتف A98 5G ليكون الرفيق المثالي للسفر، ويتيح للمستخدمين تخليد اللحظات المميزة التي يقضونها مع العائلة والأصدقاء هذا الصيف. حيث سيُمكن هاتف A98 5G المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم مع نظام الكاميرا المتكامل والميزات المبتكرة.

A98

يقدم هاتف A98 5G نظام تصوير متكامل، يضم كاميرا متطورة تتمتع بتقنية الذكاء الاصطناعي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة المايكرو بدقة 2 ميجابكسل، ليضمن لعشاق التصوير التقاط صور مذهلة وعالية الجودة في أماكن مختلفة، لتصبح كل لحظة هي فرصة لالتقاط وتخليد جوهر الصيف مع هاتف أوبو A98 5G.

يوفر هاتف A98 5G مجموعة من الميزات الرائعة المصممة لتعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي للمستخدمين. حيث تتيح ميزة تصوير البورتريه

للمستخدمين التقاط صور بورتريه محترفة ونابضة بالحياة، بينما تعمل خاصية التقاط وتعديل صور البورتريه بتقنية الذكاء الاصطناعي على إزالة الشوائب والعيوب من صور السيلفي وصور البورتريه، بما يضمن الحصول على صور مثالية، فيما تفتح عدسة المايكرو عالمًا جديدًا من الإمكانات للمستخدمين لاكتشاف تفاصيل صغيرة لا ترى بالعين المجردة.

يمكن للمستخدمين الاستمتاع برحلات الطريق الطويلة مع بطارية هاتف A98 5G الكبيرة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير /الساعة، وذلك بفضل تقنية الشحن SUPERVOOC ™ فائقة السرعة التي تأتي بقدرة 67 واط، والتي تتيح شحن الهاتف بنسبة 100٪ في 44 دقيقة فقط، في حين أن الشحن السريع لمدة 5 دقائق يكفي للاستمتاع بـ 6 ساعات من المكالمات الهاتفية وساعتين ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب.

سواء كان المستخدمون يستمتعون بإجازة مريحة على الشاطئ، أو يستكشفون مدن جديدة، أو يقضون وقتًا ممتعًا مع أحبتهم، فإن هاتف A98 5G من أوبو هو الرفيق المثالي لهم، وذلك بفضل إمكانيات الكاميرا الاستثنائية، التي ستمكنهم من التقاط وتخليد ذكريات هذا الصيف.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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