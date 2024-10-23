قريبًا في مُنتدى النطاق العريض فائق السرعة 2024 | All Intelligence with UBB Advanced

إسطنبول، 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- من المُقَرر أن يُعقَد المنتدى العالمي العاشر للنطاق العريض فائق السُّرعة (UBBF 2024) في إسطنبول، تركيا، من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. يَجمع المُنتدى، الذي تستضيفه لجنة النطاق العريض التابعة للأُمَم المتحدة ورابطة النطاق العريض العالمية (WBBA) وشركة Huawei، قادة الصناعة ونُخبة من الشركات الرائدة والهيئات التنظيمية ومؤسَّسات المحللين والمؤسَّسات المسؤولة عن وَضع المعايير والتحالُفات الصناعية في جميع أنحاء العالم. تحت شعار "All Intelligence with UBB Advanced"، سيتناول المُنتدى التأثيرات مُتَعددة الجوانب للشبكات البصرية والذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف كيفية الاستفادة من الفُرَص التجارية التي توفرها الابتكارات المُستمرة وتسخير الذكاء الاصطناعي لتمكين النطاق العريض فائق السرعة UBB ودفع نمو الأعمال الجديدة.

يُصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لمُنتدى النطاق العريض فائق السرعة UBBF))، بعد تسع سنوات من الأحداث الناجحة في لندن، ومدريد، وفرانكفورت، وهانغتشو، وجنيف، وبكين، ودبي، وبانكوك. يَضُم مُنتدى النطاق العريض فائق السرعة (UBBF) لعام 2024 أربعة أحداث بارزة:

الحَدَث الاول: آفاق الصناعة الرائدة

يُرَكز منتدى النطاق العريض فائق السرعة 2024 على التطوير التعاوُني للنطاق العريض فائق السرعة UBB والذكاء الاصطناعي. مع تقَدُّم نماذج أساس الذكاء الاصطناعي واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، سيعمل النطاق العريض فائق السرعة بشكل استباقي على مُعالجة متطلَّبات الشبكة والتحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تطويرها السريع. وبالإضافة إلى ذلك، يَعرض المُنتدى كيف تستفيد شبكات النطاق العريض فائق السرعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستوىً عالٍ من الاستقلالية في نشر الشبكة، وضمان التجربة، وصيانة الشبكة، والمزيد، مما يُحَسن بشكل كبير من ذكاء الشبكة.

الحَدَث الثاني: عروض تجريبية لتنفيذ الأعمال

سيوضح مُنتدى النطاق العريض فائق السرعة 2024 حالات استخدام مُبتكَرة مُوَجهة إلى الخدمات المنزلية والخدمات الحكومية والمؤسسية، بالإضافة إلى قصص نجاح نمو الأعمال، مما يسمح للحاضرين بتَعَلُم كيفية تحقيق نمو الأعمال من خلال شبكات النطاق العريض فائق السرعة UBB. سيشاهد الحاضرون أيضًا كيف تساعد شبكات النطاق العريض فائق السرعة شركات النقل في تحقيق الربح التجاري، والتَّحَرُّك نحو آفاق جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال ترقية النطاق التردُّدي، وترقية الاتصال، وترقية التجربة، وغيرها.

الحَدَث الثالث: المُنتَجات والتقنيات الرائدة

يُقَدم منتدى النطاق العريض فائق السرعة 2024 تجربة "المزايا الأربع الأفضل" من خلال قاعة عرض صناعة النطاق العريض فائق السرعة، وتشمل هذه المزايا: أولًا، المنتدى الأكثر شمولًا، والذي يجمع مجموعة كاملة من حلول النطاق العريض فائق السرعة، وتطبيقات السيناريوهات المتعددة، ثانيًا، تجربة الخدمة الأكثر واقعية، والتي توفر تجربة غامرة للجمهور من خلال أكثر من 20 عرضًا تجريبيًا قائمًا على الخدمة الحقيقية، ثالثاً، يعرض المنتدى حالات عملية أكثر، بمشاركة ما يزيد عن 30 قصة نجاح، رابعًا، أحدث المنتجات والتقنيات، والتي تقود الاتجاه المستقبلي للنطاق العريض فائق السرعة.

الحَدَث الرابع: المُشارَكة من قِبَل قادة الصناعة

سيجمع منتدى النطاق العريض فائق السرعة 2024 قادة الصناعة من شركات النقل والمؤسَّسات المسؤولة عن وَضع المعايير والجمعيات الصناعية في جميع أنحاء العالم لمُشارَكة أحدث الأفكار والآراء حول صناعة النطاق العريض فائق السرعة UBB، وبالإضافة إلى ذلك، يُشارك كبار خبراء Huawei في حوار وجهًا لوجه مع العُملاء، واستكشاف موضوعات مثل تخطيط الشبكة وبنائها، فضلًا عن تحقيق النجاح التجاري في عصر الذكاء الاصطناعي.

ماذا يحمل المُستقبَل لصناعة UBB بينما نتحرك نحو عالم ذكي؟ ما النمو الجديد الذي سيُدخله النطاق العريض فائق السرعة إلى الصناعة؟ لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من هذه اللحظة المحورية في إسطنبول، تركيا، من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، حيث نجتمع لحضور حدث لا يُنسى من شأنه أن يشكل مستقبل النطاق العريض فائق السرعة UBB.

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