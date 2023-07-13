قرير الاستدامة لعام 2022 لشركة Atlas Corp.: تقود القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة المضمنة اتخاذ القرار

لندن, 13 يوليوز 2023 /PRNewswire/-- يسر شركة Atlas Corp (المشار إليها في ما يلي بِـ"أطلس" أو "الشركة") الإعلان عن نشر تقرير الاستدامة لعام 2022، وهو التقرير السنوي الثالث. تسلط الوثيقة الشاملة الضوء على الإنجازات التي حققتها الشركات التابعة لشركة أطلس، وشركة Seaspan Corporation (المشار إليها في ما يلي بِـ"Seaspan") وAPR Energy (المشار إليها في ما يلي بِـ"APR") على مدار العام، للعام التقويمي 2022.

يوضح التقرير التزام أطلس الطويل الأمد بتضمين المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات اليومية واتخاذ القرارات. في تقرير الاستدامة لعام 2022، طبقت أطلس مبادرة إعداد التقارير العالمية وأطر إعداد تقارير مجلس معايير محاسبة الاستدامة كإرشادات لتحديد محتوى التقرير وجودته من حيث الأهمية النسبية وشمولية أصحاب المصلحة وسياق الاستدامة والوضوح.

علق بينغ تشين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Atlas: "لقد تم تضمين البيئة والاجتماعية والحوكمة بقوة في رؤيتنا ورسالتنا والعمل اليومي لموظفينا عبر المجموعة. بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في قطاعي شحن الحاويات والطاقة المتنقلة، فإن ريادتنا ونجاحنا في السوق على المدى الطويل مبنيان على أساس الاستدامة في كل ما نقوم به ولكل فرد في شركتنا. أنا فخور للغاية بسجل فريقنا الحافل بالنهج العملي والمساهمة المستمرة على مدى عقود من الزمن. بدءًا من إدخال أنواع الوقود البديلة لأسطولنا في Seaspan إلى تنويع محفظة الطاقة لدينا في APR، فإننا نقوم باستثمارات استراتيجية في أصولنا وعملياتنا لقيادة تنفيذ مبادرات البيئة والاجتماعية والحوكمة مع استمرارنا في تنمية أعمالنا".

في عام 2022، بذلت شركة أطلس جهودًا عديدة لإزالة الكربون، مما عزز موقعها الرائد في السوق. وتابع تشين قائلاً: "يتركز نهج Seaspan وAPR في إزالة الكربون على الحلول التجارية المستقبلية، والالتزام الراسخ بتطوير البرامج التي تخفف من المخاطر، ونهج قابل للتكيف مع احتياجات عملائنا، والقيام باستثمارات في مستقبل نجاحنا."

تعد ممارسات مكان العمل الشاملة أساس التزام Atlas بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. تحتفل الشركة بالتنوع وتعزز بيئة خالية من التمييز، كما يتضح من خطوات Seaspan في تعزيز المرأة في صناعة الملاحة البحرية التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا. تتفهم أطلس أهمية الاستثمار في رفاهية القوى العاملة العالمية. في عام 2022، تبرعت الشركة لجمعية البحارة وشبكة رعاية ومساعدة البحارة الدوليين لدعم عافية البحارة.

التقرير الكامل متاح الآن للتنزيل على موقع Atlas على الإنترنيت esg.atlascorporation.com.

نبذة عن شركة أطلس Atlas

أطلس هي شركة عالمية رائدة في مجال مالكي الأصول ومشغليها، مع التركيز على استثمار رأس المال لتنمية أعمال طويلة الأمد ومستدامة. وتضم أطلس فريقا من ذوي الخبرة في إدارة الأصول يتمتع بخبرة عميقة في مجالي التشغيل وتخصيص رأس المال. تستهدف الشركة العوائد طويلة الأجل والمعدلة حسب المخاطر عبر أصول البنية التحتية عالية الجودة في قطاعات النقل البحري والطاقة والبنيات التحتية الأخرى. تعد شركات محفظة أطلس، وشركة Seaspan Corporation وAPR Energy منصات تشغيل استثنائية ورائدة في الصناعة في الفضاءات البحرية والطاقة العالمية، على التوالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة atlascorporation.com.

للتواصل: جوليانا كوري ، منسقة البيئة والاجتماعية والحوكمة ((ESG، بريد إلكتروني: [email protected]؛ كايلي مورفي، رئيسة الاتصالات المؤسسية، بريد إلكتروني: [email protected]com

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2152131/Atlas_Corp__Atlas_Corp__s_2022_Sustainability_Report__Embedded_E.mp4

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