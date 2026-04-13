قسم جديد في Tiger Group يُسيّل معدات الطاقة والمعدات الصناعية الفائضة لصالح شركات الطاقة العالمية

توفر Tiger Energy، التي تتخذ من أسواق رئيسية تمتد من تكساس إلى الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، خبرة متخصصة في تسييل الأصول ووصولاً مباشراً إلى شبكة عالمية من المشترين

هيوستن، 13 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Tiger Group اليوم عن إطلاق Tiger Energy، وهو قسم عالمي جديد يركز على مساعدة كبرى شركات الطاقة في تحديد الآلات والمعدات الفائضة (M&E) والمعدات المتحركة، وإعادة توظيفها وتسييلها.

وأشار Chad Farrell، المدير الإداري الأول في Tiger Energy وقسمها الأم Tiger Commercial & Industrial، إلى أن الفريق المتنامي، مدعوماً بثمانية موظفين جُدد، يتمركز في الولايات المتحدة وعُمان والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وترينيداد وتوباغو، وهي أسواق طاقة رئيسية تزخر بالشركات المستقلة التي تتطلع إلى تغذية نموها عبر الاستحواذ على معدات السوق الثانوية.

وقال Chad Farrell: "تركز شركات الطاقة بشكل متزايد على خفض تكاليف الاحتفاظ وتحويل الأصول الفائضة إلى رأس مال عامل. كما أنها ترغب في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال منح المعدات عالية القيمة فرصة استخدام جديدة". وأضاف: "لقد أُسست Tiger Energy لتلبية هذه الاحتياجات؛ نحن نصل البائعين بشبكة عالمية من المشترين المؤهلين، وننفذ الصفقات بسرعة وشفافية ويقين".

أدار الفريق ونفّذ مزادات في قطاع الطاقة، ومبيعات بالمظاريف المختومة، ومبيعات بالتفاوض، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار في عشرات البلدان. ويتمتع متخصصو الفريق بخبرة واسعة في تسييل معدات الحفر، ومنتجات أنابيب النفط من نوع (OCTG)، وأنابيب الخطوط، ومعدات حقول النفط التقليدية، فضلاً عن طيف واسع من الأصول يشمل رافعات البناء والشاحنات الثقيلة، وصولاً إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

يُسهّل الموقع الإلكتروني الجديد TigerAssetSales.com معاملات Tiger Energy.

خدمة عملاء شاملة

وأشار Nick Abueita، المدير الأول في Tiger Energy، الذي يتمتع بخبرة تزيد على اثني عشر عاماً في تصفية المعدات الفائضة لشركات الطاقة المدرجة في قائمة فورتشن 500، إلى أن الفريق يجمع بين الخبرة المحلية داخل السوق والانتشار العالمي لمنح كبرى شركات الطاقة وصولاً إلى قاعدة أوسع من المزايدين، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أعلى أسعار البيع النهائية الممكنة للمعدات المتخصصة.

وقال Nick Abueita: "يعرف متخصصونا اللاعبين المحليين ويقدمون خدمة متكاملة من البداية إلى النهاية لتقليل المخاطر وتحقيق نتائج أفضل. سواء كان الهدف هو خفض تكاليف التخزين، أو تحسين كفاءة المشتريات، أو تحويل المعدات غير المستغلة إلى رأس مال عامل، فإننا نحقق النتائج المرجوة".