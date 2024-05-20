قفزة نوعية جديدة في المناظير الحرارية الأحادية----سلسلة Pixfra Mile2

هانغتشو، الصين،, 20 مايو 2024 / PRNewswire / -- فاز إطلاق Pixfra Technology لعام 2024، "Mile 2: أميال جديدة لنخطوها" بجائزة Red Dot Design Award الألمانية. صُمِمت هذه العدسة الحرارية المتقدمة للاستخدام في الهواء الطلق والبحث والإنقاذ والصيد، فرفعت من معايير الدقة السائدة بتصميمها البسيط وخوارزمياتها المتطورة. يعكس شعار "أميال جديدة لنخطوها" التزامنا بالابتكار والقيادة في تكنولوجيا التصوير الحراري.

الأناقة تلتقي بالبراعة

يجسد المنظار الحراري الأحادي Mile 2 الحائز على جائزة Red Dot مزيجًا واقعيًا من البساطة والجودة الرفيعة. صُنِع من المطاط الناعم عالي الجودة، ويتميز بمظهر أنيق مع تصميم مضاد للانزلاق. تضمن الإيرغونومية وبناءه العملي التعامل المريح في أثناء الاستخدام المطوّل، في حين يسمح تصميم الأزرار الثلاثة بالتشغيل بيد واحدة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. يضيف زر التشغيل المخفي لمسةً تغني تصميمه المبسط. يجعل حجمه الذي يلائم الجيب وخفة وزنه Mile 2 رفيقًا مثاليًا للاستكشاف في الهواء الطلق. إن الديوبتر الدائري وتصميم فتحة حزام الرقبة المتوضعة في الوسط يوفر تجربة قوية نشيطة وسهلة الاستخدام في نفس الوقت، فتضمن بذلك المتانة والتحمل.

التصوير الحراري الرائد مع الوضوح المعزز بالذكاء الاصطناعي

يعزز الـ Mile 2 Thermal Monocular، الذي يعمل بواسطة خوارزميات ISP4.0 الحرارية المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تجربة المستخدم عن طريق أربعة تحسينات رئيسية. وتشمل هذه الميزات سطوع الهدف التكيفي وتباينه، وتوسيع النطاق الديناميكي، وتحديد الحواف لتحديد الصورة وتعريفها، وتقليل التشويش للحصول على جودة صورة ثابتة. مع كاشف فائق الحساسية 12μm وقدرة تكبير عالية، يقدم Mile 2 وضوحًا استثنائيًا ورؤية متعددة الاستخدامات.

إتقان التقاط الحياة البرية باستخدام التصوير والتتبع المتقدمين

"Jungle Mode" هو خوارزمية مصممة للبيئات الكثيفة، تعزز تصور الأهداف والخلفيات. يتميز Mile 2 thermal monocular بتتبع النقاط الساخنة لتحديد أكثر نقطة دفئاً، مما يساعد في الكشف السريع عن الهدف. يوفر المنظار 8.5 ساعة من الاستخدام المستمر بفضل بطاريته عالية السعة، وهو ما يجعله مناسبًا للعمليات على مدار اليوم. يدعم تطبيق Pixfra Outdoor العرض البعيد المتزامن لما يصل إلى 4 مستخدمين عبر WiFi، مما يعزز التجارب المشتركة في الهواء الطلق.

الرفيق المثالي لمغامرات الاستكشاف

صُمِم Mile 2 Thermal Monocular للتفوق بغض النظر عن التضاريس— من غابات كثيفة إلى المياه المضطربة والصحاري الحارقة—مما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بمتعة الاستكشاف في أي وقت وفي أي مكان. بفضل هيكل الكمبيوتر عالي الجودة، فإن Mile 2 متين ومقاوم للحرارة والاهتراء، وقادر على تحمل البيئات القاسية. يوفر تصنيف IP67 مستوى عالٍ من الحماية، وهو ضمان موثوق لملاءمته للمغامرات في الهواء الطلق.

استمتع بالمغامرة مع Mile 2، مساعد المستكشفين المتطور ومستشعر التفاصيل الخفية في العالم. إن التزام Pixfra Technology بالابتكار يعيد تعريف التصوير الحراري لكل الخفايا في قيد المجهول.