قفل Philips Easykey يتألق في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، ويقود حقبةً جديدةً لأمان المنازل الذكية

نقدم تكنولوجيا الأقفال الذكية الثورية عالميًا، لصناعة مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا لمنزلك

مدينة لاس فيغاس، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، تقدم شركتا Philips وConex Intelligent Technology، في شراكة حصرية بينهما في صناعة المنازل الذكية منذ عام 2017، معًا سلسلة من الأقفال الذكية، لوضع معايير جديدة لأمان وراحة المنازل عالميًا. تؤكد هذه الابتكارات التزام Philips بجعل المنازل حول العالم أكثر أمانًا وذكاءً.

أقفال Philips الذكية: وصول عالمي، وملاءمة محلية

Philips Easykey Shines at CES 2025, Leading the New Era of Smart Home Security

قفل DDL902-MVP: يجمع بين التعرف على عروق اليد والتعرف على الوجه، مع مراقبة بزاوية 360 درجة عبر ثلاث كاميرات عالية الدقة.

قفل DDL505: مصمم لدرجات الحرارة القاسية، وحاصل على معيار IP66 لقدرات مقاومة الماء والغبار.

قفل DDL611: صُنع لظروف المناخ الرطبة والممطرة، ويضمن المتانة مع حماية بمعيار IP66.

قفل Philips Sync: يسمح بفتح أبواب متعددة في آنٍ واحد لزيادة الراحة.

قفل DDL801: تحفة في التصميم والوظائف يضم أحدث تقنية للأمان من Philips.

الجوائز والتحسينات:

فاز قفل Philips الذكي بتقنية التعرف على عروق راحة اليد من سلسلة 5000 بجائزة Innovation Award لعام 2025 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES®) كـ "صاحب الشرف"، وتمت ترقيته حاليًا بقدرات تسجيل الفيديو.

نبذة عن Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd.:

بصفتها شريكة لحقوق العلامة التجارية لشركة Koninklijke Philips N.V.، تقدم Conex حلولًا مبتكرة في مجال الأقفال الذكية وأمن المنازل. وبفضل خدمة العملاء الاستثنائية، تضمن Conex تجربة استهلاك سلسة، وتوفر منتجات ترفع توقعات السلامة المنزلية.

لتجربة منتجات Philips في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES):

تفضل بزيارة الجناح رقم 52055 لاستكشاف هذه الابتكارات، وكيف تتكامل مع أنظمة المنزل الذكي.

للتواصل معنا:

Aaron Ma - خبير العلاقات العامة (عالمي)، البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن Philips:

شركة Philips، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، تركز على تحسين الرفاهية من خلال الابتكار. مقرها في هولندا، وتتفوق في المنتجات الاستهلاكية وحلول الرعاية الصحية. أخبار الشركة متوفرة على: .www.philips.com/newscenter

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