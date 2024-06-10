قمة المليار متابع تكشف عن برامج ومبادرات جديدة وسفراء للنسخة الثالثة القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- كشفت قمة المليار متابع، التي نظمتها أكاديمية الإعلام الجديد، عن سلسلة من الإعلانات للنسخة الثالثة المتوقعة للغاية، بما في ذلك تقديم سفراء جدد وبرنامج تمويل وجائزة بقيمة مليون دولار للمحتوى الموجه نحو الهدف.

يأتي الإعلان بعد الاجتماعات التحضيرية التي عقدت من 6 إلى 8 يونيو/حزيران في أبراج الإمارات في دبي. نجحت الاجتماعات، التي جمعت أكثر من 25 خبيرًا عالميًا ومبدعًا للمحتوى، في تشكيل جدول أعمال غني وجذاب للنسخة الجديدة، تحت عنوان "المحتوى من أجل الخير"، المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 13 يناير/كانون الثاني 2025.

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قالت سعادة عالية الحمادي، الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الإعلام الجديد، إن قمة المليار متابع تعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، لإرساء مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وتوجيهاته لخلق الظروف المثالية لجذب المبدعين والمبتكرين القادرين على إثراء المشهد الإعلامي العربي والعالمي.

وأكدت مهمة القمة في إحداث تأثير إيجابي في المشهد الإعلامي الرقمي، بناءً على نجاح الإصدارات السابقة التي جذبت اهتمامًا عالميًا كبيرًا. قالت الحمادي: "إن النسخة المقبلة تؤكد على مهمة قمة المليار متابع لدفع التأثير الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مدعومة بالأفكار الرائدة التي تم إنشاؤها خلال هذه الاجتماعات التحضيرية".

المبادرات والبرامج الرئيسية

كشفت الاجتماعات التحضيرية للقمة عن جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي لصانعي المحتوى الذين يجسد عملهم موضوع "المحتوى من أجل الخير" ويولد تأثيرًا إيجابيًا على المجتمعات.

سيكون لدى الجمهور القدرة على ترشيح منشئي المحتوى المفضلين لديهم لهذه الجائزة، وسيتم تحديد المرشحين النهائيين من خلال التصويت العام، مع اختيار الفائزين النهائيين من قبل لجنة من الخبراء خلال القمة التي تستمر لثلاثة أيام.

كما كشفت الاجتماعات النقاب عن 1B Pitches؛ وهو برنامج رئيسي للقمة القادمة ومبادرة لتوفير التمويل والدعم لمنشئي المحتوى ذوي الأفكار الرائدة. ويؤكد البرنامج على التفاني في القمة في تعزيز الابتكار وتمكين رواد الأعمال في مجال الإعلام والمحتوى.

سيكون لدى المشاركين الفرصة لتقديم أفكارهم إلى المستثمرين الرئيسيين والشركات التي تسعى إلى رعاية المشاريع المبتكرة. يتم تشجيع الأفراد المهتمين على تقديم أفكارهم من خلال موقع القمة على الإنترنت) .(https://www.1billionsummit.com

كشفت الاجتماعات أيضًا عن سفراءقمة المليار متابع، والذين يشملون أحمد الغندور، وعائلة أنزالا بما في ذلك أنس مروة وأصالة المالح، الذين سيساعدون في الترويج لهذا الحدث وتضخيم مهمته، ومن المقرر الإعلان عن السفراء الآخرين في وقت لاحق.

يشتهر الغندور ببرنامج يوتيوب الشهير "الدحيح" وتم تسميته من بين أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم العربي في عام 2018. مروة وأصالة هما الثنائي الذي يقف وراء قناة يوتيوب الناجحة لعائلة أنصالة والتي سجلت 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس وفازت بجائزة Kids 'Choice Award.