قمة صناعة الشبكة اللاسلكية العالمية (WLAN) لعام 2024: تحت شعار "بالوحدة والابتكار نحو عصر جديد"، مع تركيز الجمعية العامة لتحالف تطبيقات الشبكة اللاسلكية العالمية (WAA) لعام 2024 على: التعاون مع الشركاء الصناعيين الدوليين لتعزيز نظام وشهادات اختبار تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA).

شنتشن، الصين، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 28 نوفمبر، استضافت مدينة شنتشن تجمعًا لقادة صناعة الشبكة اللاسلكية العالمية (WLAN) العالميين في قمة صناعة الشبكة اللاسلكية العالمية (WLAN) لعام 2024 تحت شعار "بالوحدة والابتكار نحو عصر جديد"، كما استضافت الجمعية العامة لتحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) لعام 2024. اجتمع القادة الموقرون والشركاء الرئيسيون في قطاع الشبكة اللاسلكية العالمية (WLAN) للاحتفال بالإنجازات البارزة لصناعة الشبكة اللاسلكية العالمية (WLAN) في 2024، بينما تبادلوا الرؤى واستكشفوا التوجهات المستقبلية للصناعة.

ومن الجدير بالذكر أن تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) قد حقق إنجازات كبيرة في تعزيز نظام الشهادات الخاص به، وتوسيع قدرات الاختبار، وتسريع عملية التوسع الدولي، ما قدم دفعة قوية لتطوير صناعة الشبكات اللاسلكية العالمية (WLAN) المزدهرة.

خلال القمة، أطلق تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) "ورقة بحثية حول تقنيات تجربة المستخدم المتقدمة للشبكات اللاسلكية العالمية (WLAN)"، قدمت تحليلًا شاملاً لأحدث التطورات في الابتكار التكنولوجي، وتطور المعايير، وتقييم الأداء. سلطت الورقة البحثية الضوء على الإنجازات البارزة بشكل خاص في تسريع سرعات نقل الشبكات، وتعزيز الاستقرار، وتحسين تجارب المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت خدمات الشهادات التي يقدمها تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) كأحد النقاط البارزة في القمة. تمت ترقية خدمات الشهادات بشكل شامل في عام 2024، وقد حظيت بإشادة واسعة من الشركاء الصناعيين والأسواق العالمية. يؤكد هذا الإنجاز على ريادة تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) في دفع الابتكار التكنولوجي وتوحيد المعايير.

كما عرضت القمة قدرات الاختبار القوية لتحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA)، مع تقديم منصة اختبار جديدة. تدمج هذه المنصة بين التقنيات والمعدات المتقدمة، وتقدم خدمات اختبار فعالة ودقيقة وشاملة عبر كامل دورة حياة المنتج، بدءًا من البحث والتطوير وصولاً إلى الإنتاج بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) خدمة تقييم أداء شاملة لأجهزة WiFi 7، مصممة لتزويد المستهلكين بنصائح شراء دقيقة وموثوقة.

مع دخول عام 2024، اعتمد تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) نهجًا أكثر انفتاحًا للتعاون العالمي، ما أسفر عن بناء علاقات أقوى مع المنظمات الصناعية الدولية مثل IEEE 802.11 ومجلس سامينا "SAMENA" للاتصالات.

استنادًا إلى هذه الإنجازات الكبيرة، بدأ نظام الاختبار ومعايير الشهادات في تحالف التطبيقات اللاسلكية العالمية (WAA) يحقق تأثيرًا ملموسًا على الصناعة، ما يضع أساسًا قويًا لتحسين الجودة والأداء العام لمنتجات الشبكات اللاسلكية العالمية (WLAN) على مستوى العالم. أصبح معيار "شهادة WAA" مرتبطًا بشكل متزايد بالمنتجات عالية الجودة في مجال الشبكات اللاسلكية العالمية (WLAN)، ما يعكس التزام التحالف الثابت بالتميز على الصعيدين المحلي والدولي.

للتواصل: Zhang Yanqiu، البريد الإلكتروني: [email protected]