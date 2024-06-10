قيادة الطريق إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة: شركة Shanghai Electric تسدل الستار عن حلولها المتقدمة للطاقة المتجددة في معرض حيادية الكربون

شانغهاي، 10 يونيو، 2024 //PRNewswire-- كشفت شركة Shanghai Electric (التي تتداول أسهمها في بورصة SEHK تحت رمز 2727، وفي SSE تحت رمز 601727) النقاب عن مجموعة من حلولها المتقدمة للطاقة المتجددة خلال معرض شانغهاي الدولي لحيادية الكربون في التقنيات والمنتجات والإنجازات في نسخته الثانية، والذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

Leading the Way to a Greener Future: Shanghai Electric Unveils Advanced Renewable Energy Solutions at Carbon Neutrality Expo.

تُعد الأنظمة الجديدة للطاقة والتي تم استعراضها خلال الحدث بمثابة إنجازات مهمة في مسيرة شركة Shanghai Electric الطموحة لتطوير تقنيات صديقة للبيئة تساهم في تحقيق الحياد الكربوني العالمي، وجائت تلك الأنظمة لتغطي مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والشبكات الكهربائية، وقد صُممت بما يتماشى مع استراتيجية الصين للتحول إلى اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون خلال العقود القادمة.

كما استعرضت شركة Shanghai Electric في جناحها بالمعرض أحدث أنظمتها للمعدات المتكاملة التي صممت لتحسين عملية التشغيل وتبسيطها وتحقيق التحكم الذكي. وإلي جانب ما سبق، استعرضت Shanghai Electric أيضًا رؤيتها الثاقبة للمستقبل من خلال ابتكاراتها المطبقة في قلب الصحراء وعلى متن المنصات البحرية وفي المناطق الحضرية، لتؤكد للعالم التزامها بتطوير التقنيات التحويلية التي تساعد في تسريع عملية خفض انبعاثات الكربون على مستوى العالم.

في مجال طاقة الرياح، تقدم توربينات الرياح البحرية منخفضة التردد التي تبلغ قدرتها 16 ميجاواط من شركة Shanghai Electric ، وهي الأكبر في العالم من حيث سعتها الإنتاجية العالية، العديد من المزايا. وتتميز هذه التوربينات بمزايا عديدة تشمل تحسين قدرات نقل الطاقة، وإمكانية ربط مرنة بالشبكة، بالإضافة إلى تحكم أفضل وأكثر مرونة.

قامت شركة Shanghai Electric ، من أجل تعزيز أداء بطاريات تخزين الطاقة مع خفض تكاليفها، بتطوير بطارية تدفق الفاناديوم بقدرة 500 كيلوواط/ساعة و2 ميجاواط/ساعة، وهي الأكبر من حيث السعة الفردية على مستوى العالم. تتميز هذه البطارية باستخدام تركيبة إلكتروليت خاصة من شركة Shanghai Electric والتي تخفض من تكلقتها بنسبة 40%، ويساهم هيكل البطارية وغشاء تبادل الأيونات المبتكر الخالي من الفلورايد في تحسين كثافة الطاقة وكفاءة التحويل وعمر البطارية بشكل ملحوظ.

خفيف الوزن وصغير الحجم، يوفر المحلل الكهربائي القلوي من سلسلة Z من شركة Shanghai Electric تكاليف التشغيل وقدرة تشغيلية تحت أحمال واسعة النطاق مع إمكانية إنتاج للهيدروجين تتراوح بين 1000 و3000 متر مكعب/الساعة من خزان واحد، مع كثافة تيار عالية تبلغ 10000 أمبير/متر مربع.

وفي إطار ابتكاراتها في مجال شبكات الكهرباء، تبرز مجموعة عجلات القصور الذاتي عالية السرعة المتكاملة والتي تبلغ قدرتها 25 ميجافولت أمبير من شركة Shanghai Electric على تحسين قدرة النظام على تحمل التيارات ذات الدوائر القصيرة وتعزيز سرعة الاستجابة. وتبلغ الطاقة الحركية لمجموعة العجلات 140 ميجاوات ثانية، مع ثابت زمني للقصور الذاتي يبلغ 11.2 ثانية. عبر الاستفادة من القصور الذاتي لمجموعة العجلات الدوارة ومحول الطور، تقوم العجلة الحرة على الفور بإطلاق الطاقة الحركية المخزنة، مما يعزز من القصور الذاتي واستقرار تردده.

في جناحها المميز، تعرض شركة Shanghai Electric حلولها الرائدة لتحقيق الحياد الكربوني، بما في ذلك توربينات الهيدروجين الممزوجة فائقة التحمل من الفئة F، وأنظمة تخزين الطاقة بالهواء المضغوط، والمحولات ذات الجهد العالي للغاية، وتقنية الطاقة النووية Guohe One""، بالإضافة إلى قسم تفاعلي يوضح كيف تُسهم حلول شركة Shanghai Electric المتطورة للمناطق البحرية والصحراوية والحضرية في تعزيز مساعي الصين الطموحة للوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.

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