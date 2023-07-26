قيمة العلامة التجارية Changhong تتجاوز 200 مليار يوان

CHiQ، علامتها التجارية المتميزة، تكشف عن عرض العلامة التجارية المثير "Smart with Style"

ميانيانغ، الصين، 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- حصلت Changhong على مكان في قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمة في الصين لعام 2023 بقيمة علامة تجارية تبلغ 203.968 مليار يوان، مما يمثل قفزة كبيرة في تقييمها. تم الكشف عن القائمة خلال المؤتمر العالمي للعلامة التجارية لعام 2023 الذي عقده مؤخرًا World Brand Lab في بكين. World Brand Lab، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ World Executive Group، هي شركة استشارية رائدة عالميًا في مجال التسويق الرقمي وتقييم العلامات التجارية.

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Changhong يعزز البحث والتطوير التكنولوجي، ويتوسع في القطاعات الناشئة

حسنت Changhong باستمرار أبحاثها وتطويرها (R&D) في التقنيات الجديدة على مدى السنوات القليلة الماضية. في ديسمبر 2022، طورت الشركة رقاقة التحكم الذكية MCU، مما عزز كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، طورت Changhong أيضًا مجموعة أجهزتها المنزلية الذكية، مما يسمح بالتكامل السلس بين الأجهزة المختلفة.

كما تنوعت Changhong في مجالات ناشئة مثل الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات وتخزين الحوسبة. يضم الـ group سبع شركات مطروحة للتداول العام وثلاث شركات مدرجة في مجلس الإدارة الثالث الجديد في الصين. كما احتضنت Changhong 15 شركة للتكنولوجيا الفائقة، وتلبي احتياجات حوالي 100 علامة تجارية مشهورة وتخدم أكثر من 200 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

ويتمحور أحد الجوانب الحاسمة لاستراتيجية أعمال Changhong حول الترابط بين جميع عملياتها. أدى هذا التطور المنهجي للعمليات التجارية وأنظمة القدرات إلى دفع زخم نمو الشركة بشكل كبير.

CHiQ تكشف عن اقتراح العلامة التجارية الجديدة التي تجسد كل من الذكاء والأناقة

إلى جانب التزامها بالتقنيات الذكية المتطورة، تؤكد Changhong أيضًا على تصميم وجمال منتجاتها. كشفت العلامة التجارية الفاخرة CHiQ مؤخرًا عن عرض جديد للعلامة التجارية - "Smart with Style"، يهدف إلى مزج التقنيات الذكية مع التصميمات الأنيقة لبيئة منزلية متكاملة.

توفر منتجات CHiQ للمستخدمين تحكمًا وإدارة سهلة لأجهزتهم المنزلية. من خلال اعتماد نهج يركز على المستخدم، تتيح العلامة التجارية الربط البيني بين جميع الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية. وفي الوقت نفسه، تطمح CHiQ إلى تحويل الأجهزة المنزلية الذكية إلى قطع فنية فريدة وجذابة لا تخدم غرضها الوظيفي فحسب، بل تصبح أيضًا انعكاسًا للأسلوب الشخصي للمستخدم.

Changhong تعزز توسع السوق وسط ارتفاع الأداء العالمي

في السنوات الأخيرة، وسعت Changhong باستمرار وجودها في أسواق متعددة. بناءً على مصانعها الخمسة الحالية في أوروبا وجنوب شرق آسيا، تخطط الشركة لإضافة منشآت في المكسيك وبولندا.

تعمل Changhong على توسيع محفظتها في أسواق خارج الصين من خلال تكثيف جهودها في تطوير شاشات عرض المنتجات الجديدة والغسالات ومحطات إنترنت الأشياء المتقدمة.

أدى التوسع العالمي الذي يركز على العملاء في Changhong إلى زيادة إيرادات التصدير في عام 2022. في النصف الأول من عام 2023، نما إجمالي إنتاج الشركة وإجمالي إيراداتها في أسواق الصين السابقة بأكثر من 30% و 25% على التوالي. كما نمت إيرادات المبيعات في أستراليا وأوروبا وإندونيسيا والشرق الأوسط بشكل كبير.

إن النمو الملحوظ في قيمة علامة Changhong التجارية ليس فقط شهادة على موقعها الاستراتيجي وكفاءتها في تقنيات التصنيع الذكية، ولكنه أيضًا انعكاس لكيفية صدى فلسفة علامتها التجارية مع احتياجات العملاء.

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