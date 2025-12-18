كابسارك ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتمان الدورة الرابعة من جائزة كابسارك للغة العربية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 18 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

أقام مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية لعام 2025، الذي أعلن خلاله عن الفائزين في دورتها الرابعة. وشهد الحفل حضور نخبة من القيادات والخبراء والمهتمين باللغة العربية وقطاعات الطاقة والاقتصاد والعلوم الحديثة.

صورة جماعية للفائزين

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، فهد العجلان، أهمية تعزيز حضور اللغة العربية في مسارات التقدم العلمي، قائلًا:

"اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء هويتنا الثقافية ورافعة تطورنا العلمي والاجتماعي. والعربية قادرة، كما كانت عبر تاريخها، على أن تكون لغة العلم والمستقبل، تعبّر عن رؤيتنا وتطلعاتنا لبناء مجتمع معرفي متقدم، وهو ما تؤكده المملكة التي جعلت من العربية ركيزة أصيلة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة."

كما أكد نائب الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد أبانمي، دور العربية في قيادة المعرفة مستقبلًا، بقوله:

"العربية لغة حضارة عابرة للأجيال والحدود، وقد آن لها أن تحضر بقوة في منظومات الطاقة والعلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي. إن تمكين العربية في هذه الميادين يفتح آفاقًا أوسع للإنتاج المعرفي ويثري المحتوى العربي المتخصص."

وجاءت الدورة الرابعة هذا العام تحت عنوان "التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة"، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والمقيمين في المملكة. واشتملت على ثلاثة مسارات رئيسة: المسار الإثرائي، ومسار الترجمة، ومسار التأليف. وذلك بهدف إثراء المحتوى العربي وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات تقاطع الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وخصص المسار الإثرائي للمبادرات النوعية التي تسهم في تنمية المحتوى العربي، فيما ركز مسار الترجمة على إنتاج ترجمات تلخيصية رصينة لأحد الكتب التي تناولت موضوع الجائزة. أما مسار التأليف، فاهتم بتقديم مقالات معرفية تتناول موضوع الجائزة من منظور علمي وبحثي.

وقد تجاوز عدد طلبات المشاركة هذا العام حاجز الثلاثمائة مشاركة، وشهدت الجائزة حضورًا لافتًا من قطاع التعليم ممثلًا في منسوبي الجامعات من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والبحثية ضمن منظومة الطاقة. ويعكس هذا النمو والتنوع في المشاركات تنامي الوعي بأهمية دور المؤسسات التعليمية والبحثية والكفاءات في دعم الابتكار وتعزيز المحتوى العربي المتخصص في المجالات العلمية والحيوية.

و اختتم الحفل بتكريم عشرة فائزين في مساري التأليف والترجمة، وهم:

الفائزون في مسار التأليف

المرتبة الأولى: د. ياسر الجهني

وزارة التعليم – برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

المرتبة الثانية: الهنوف آل ثنيان

وزارة الخارجية

المرتبة الثالثة: ربا القحطاني

جامعة الملك فيصل

المرتبة الرابعة: د. إبراهيم الرماح

هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المرتبة الخامسة: د. جهاد العريني

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

الفائزون في مسار الترجمة

المرتبة الأولى: د. إبراهيم الفريح

جامعة الملك سعود

المرتبة الثانية: د. ريام المقرن

جامعة المجمعة

المرتبة الثالثة: د. عامر قبطي

جامعة الملك خالد

المرتبة الثالثة مكرر: د. عبدالله نور الدين

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المرتبة الخامسة: بندر الشريف ود. حسن القرني

الهيئة الملكية للجبيل وينبع – كلية الجبيل الصناعية

وقد أُطلقت جائزة كابسارك للغة العربية في عام 2022 بهدف تعزيز الكتابة العلمية باللغة العربية، وإثراء المحتوى العربي في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة، ودعم الباحثين والمترجمين والمبدعين، وتمثل الجائزة خطوة عملية لترسيخ حضور اللغة العربية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية.

ويُعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أحد أبرز مراكز البحوث والاستشارات في مجالات اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويعمل على تطوير المعرفة ودعم السياسات الوطنية والدولية من خلال بحوث قائمة على الأدلة وتقديم خدمات استشارية تمكّن صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. ويواصل كابسارك دوره الريادي عبر مبادرات وبرامج متخصصة في الاقتصاد والطاقة والسياسات العامة والتقنيات المبتكرة.

أما مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، فقد تأسس لتعزيز مكانة اللغة العربية إقليميًا ودوليًا، وإبراز قيمتها بوصفها تعبيرًا عن العمق الثقافي العربي والإسلامي. ويُعد المجمع مرجعية وطنية في اللغة العربية وعلومها، ويسهم في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية –أحد برامج رؤية المملكة 2030– من خلال دعم البحث والنشر، وتطوير السياسات والمعايير اللغوية، والريادة في المدونات والمعاجم العربية، إضافة إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة العربية آليًا، وتعزيز تعليمها ونشر ثقافتها محليًا وعالميًا.

