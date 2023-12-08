كاتش إنترناشيونال تتعاون مع بلورد لإطلاق قسمها الجديد المعني بالتركيز على الاستدامة واستراتيجية العلامة التجارية

شركة العلاقات العامة تضمن تحقيق أثر إيجابي في المجتمع على نطاق أوسع من خلال سلسلة من المبادرات الجديدة

كاتش تعقد شراكة استراتيجية مع بلورد المختصة في استشارات شؤون الاستدامة والإدارة والتواصل في المملكة المتحدة

الشركة الرائدة شاركت في عدد من المبادرات مع عملاء مرموقين مثل فنادق روف وفندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس وفنادق ومنتجعات العنوان وغيرها

Katch International Launches Dedicated Department Focused on Sustainability and Brand Strategy in Partnership with Blurred

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 8 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت كاتش إنترناشيونال، شركة العلاقات العامة والتي تقدم منذ تأسيسها في عام 2011 مجموعة من الخدمات المبتكرة، عن إطلاق قسمها الجديد المعني بالتركيز على الاستدامة والعمليات المسؤولة. ويسلط القسم الجديد الضوء على التزام كاتش بالممارسات الأخلاقية والمستدامة، إلى جانب رد العطاء للمجتمع والكوكب، حيث يتمثل هدفها في تحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع على نطاق أوسع. وتهدف كاتش إلى تشجيع إجراء تغييرات إيجابية وتحقيق تأثير طويل الأمد، من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة وورش العمل والبرامج والشراكات الاستراتيجية.

وتزخر مسيرة كاتش التي تمتد لأكثر من 13 عاماً بأعمال الخير المجتمعية، إلى جانب عملها مع العديد من العملاء لإطلاق بعض الحملات النوعية. وتشمل بعض الحملات النوعية التي شاركت فيها كاتش كلاً من تطبيق نظام وينو في مجموعة فنادق روف للحد من هدر الطعام بنسبة 20% وتحويل نسبة 100% من نفايات الطعام إلى سماد، بالإضافة إلى جهودها لزراعة 28 ألف شجرة قُبيل انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28، ومبادرة عشاء خالي من النفايات تحت عنوان "لوبد إن" التي استضافها فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، وحصول فندق ذا إتش دبي على شهادة المفتاح الأخضر المرموقة تقديراً لجهوده في الاستدامة، وعدد من مبادرات الاستدامة بالتعاون مع فنادق ومنتجعات العنوان، بما في ذلك استخدام وسائل راحة قابلة لإعادة التدوير، والحد من استخدام المواد البلاستيكية، إلى جانب إطلاق شركة جري لأنظمة التكييف التي تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها.

وتتمتع دولة الإمارات بتاريخ حافل تصدّرت فيه جهود العمل المناخي، وتتمحور هذه الرؤية الجديدة حول المبادئ القيّمة ذاتها، حيث تعكس التزام كاتش تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات العمل المستدامة، بما يؤكد حرص كاتش على إرثها العريق طويل الأمد. وتعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 المرتقب تركيز الدولة على الاستدامة، مما يجعلها فرصة استثنائية لتوحيد جهود الحكومة والشركات لتحقيق الحياد الكربوني في مختلف القطاعات.

شراكة كاتش مع بلورد لتحقيق تغيير رائد ومستدام

عقدت كاتش شراكة استراتيجية مع شركة بلورد، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتدير عملياتها في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تجمع بين الاستدامة والإدارة واستشارات التواصل والعلاقات العامة، وذلك في خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها. وتشتهر بلورد بقدرتها الفريدة على مساعدة العملاء على تحقيق أثر طويل الأمد لشركاتهم وعملائهم وللعالم عموماً. وتشمل خدماتها التواصل والعلاقات العامة والخدمات الاستشارية والحلول الإبداعية عالمية المستوى.

وتقدم كاتش للعملاء بموجب هذه الشراكة مجموعة من الخدمات المصممة لمعالجة القضايا البيئية الأساسية. كما تساعد العملاء على تقييم استراتيجياتهم وسياساتهم وأعمالهم لتوسيع نطاق أثرهم. وتعتزم الجهتان بعد تحقيق هذا الأثر إرساء مفهوم جديد لفلسفة العميل ومشاركة مسيرة الشركة بأسلوبٍ يُبهر العملاء والموظفين والجهات المعنية الأخرى. كما تسعى الجهتان في إطار هذه الشراكة إلى مساعدة العملاء على اتخاذ إجراءات بشأن مخاطر المناخ والتنوع البيولوجي ومشاركة تأثيرهم الإيجابي مع العالم.

وتعمل بلورد استناداً إلى هدف رئيسي يتمحور حول تحقيق تأثير ملموس يعود بالمنفعة على عملائها والأفراد والكوكب. وتقوم منهجية بلورد على مبادئ مستدامة، حيث تهدف إلى الحد من الآثار السلبية وزيادة المساهمات الإيجابية قدر المستطاع. وتشتمل مبادئ بلورد على الالتزام بالتنوع والمساواة والشمولية، والتي تنسجم مع أخلاقيات كاتش التي شكلت جوهر بناء سمعتها القوية منذ تأسيسها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جورجي وولامز، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة كاتش إنترناشيونال: "تواصل دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكلٍ عام ترسيخ مكانتهما في طليعة جهود الاستدامة. كما أن أبرز ما شجعنا على عقد هذه الشراكة هو سمعة بلورد القوية والمبادئ الأخلاقية التي تتبناها، بالإضافة إلى الجوائز المرموقة التي حصدتها تقديراً لها على استراتيجية التواصل التي تعتمدها. ويسعدنا الانطلاق برحلتنا نحو تحقيق الاستدامة في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين خبراتنا في منطقة الشرق الأوسط وجهودنا السابقة في الاستدامة مع منهجية ورؤية بلورد المبتكرة".

ومن جانبه، قال نِك جوفير، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بلورد: "إن منطقة الشرق الأوسط معرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي (مثل الحرارة الشديدة وتزايد استهلاك المياه)، إلى جانب مجموعة واسعة من مشاكل التنوع البيولوجي. ويسرنا التعاون مع كاتش وتوحيد جهودنا بهدف دعم الشركات في المنطقة للحد من هذه المخاطر المتزايدة وتحسين الوضع العام. وتتمتع كاتش بخبرة عميقة في السوق المحلية وسجل حافل في مجالي الإبداع والتواصل اللذين من شأنهما تحقيق أثر إيجابي ملموس. ونتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في إطار هذه الشراكة".

التزام كاتش تجاه الاستدامة والمجتمع

شرعت كاتش بتطبيق استراتيجية استدامة شاملة على صعيد الشركة، وتتضمن بذل الجهود للاستغناء عن الورق والمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلى جانب عدد من مبادرات التحسين الجديدة التي تعتزم إطلاقها حالياً. كما اتخذت الشركة مؤخراً عدداً من الخطوات للمشاركة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوحيد فريقها في مهمة مشتركة للاهتمام ببعضهم والمجتمع على نطاقٍ أوسع.

لمزيد من المعلومات حول شركة كاتش إنترناشيونال ومشاريعها القادمة، يُرجى زيارة www.katchinternational.com. ولمزيد من المعلومات حول شركة بلورد، يُرجى زيارة الموقع www.blurred.global.

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