كاسيو Casio تطلق الطراز الرابع من عائلة ساعات جي شوك (G-SHOCK) من توقيع روي هاتشيمورا

الشكل المثمن المشهور بتصميم ملعب كرة السلة

طوكيو، 21 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كاسيو Casio Computer Co., Ltd. اليوم عن إطلاق ساعة GBM-2100RH، وهي إضافة جديدة خاصة إلى عائلة جي شوك (G-SHOCK) من ساعات اليد المقاومة للصدمات. يمثل هذا النموذج الجديد رابع جهد تعاوني بين العلامة التجارية وروي هاتشيمورا، وهو لاعب كرة السلة المحترف في فريق لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA.

ترى كاسيو أن الصلابة التي يظهرها هاتشيمورا كرياضي يدفع نفسه إلى أقصى حدوده في دوري كرة السلة الأفضل في العالم تتطابق بشكل رائع مع مفهوم G-SHOCK للساعات المتينة التي توفر القوة ضد الصدمات. وقعت شركة كاسيو اتفاقية شراكة عالمية مع اللاعب هاتشيمورا في نونبر/تشرين الثاني من عام 2019 لدعمه في سعيه لتحقيق أشياء عظيمة.

تعد ساعة GBM-2100RH أول نموذج من نماذج روي هاتشيمورا التي تستند إلى ساعة GBM-2100، وهي ساعة مقاومة للصدمات تتميز بإطار معدني مثمن الأضلاع ومجهزة بنظام الشحن الذكي Smartphone Link ونظام الشحن Tough Solar. استوحيت الساعة من ملعب كرة السلة، حيث يستخدم الميناء ذو اللون الذهبي نقشا خشبيًا بطباعة شفافة تستحضر أرضية ملعب كرة السلة الصلبة، مع تحديد المنطقة أسفل السلة - حيث يلمع هاشيمورا حقاً - باللون الأبيض. تلتقط شاشة LCD مظهر ساعة التسديدات وهي تعد الثواني تنازلياً. نُقش الرمز 八 (هاتشي باليابانية، وتعني "ثمانية")، الذي يمثل اسمه، في موضع الساعة الثامنة، مما يضيف لمسة شخصية فريدة من نوعها. تم نقش شعار "الساموراي الأسود" الذي يحمل توقيع هاتشيمورا، والذي يجمع بين 八 والسيف الياباني لتشكيل حرف "H" في كلمة "Hachimura"، على حلقة السوار وتم دمجه في تصميم العبوة. كما نقش توقيعه على ظهر العلبة.

يعلق روي هاشيمورا قائلاً: "لقد أنشأنا هذا النموذج المميز من ساعات G-SHOCK الذي يحمل توقيع روي هاتشيمورا على أمل أن يرتديه الأشخاص الذين يستمتعون بكل من الرياضة والأزياء. يتضمن التصميم ألواني المفضلة وشعار "الساموراي الأسود". تأكد من تجربة هذه الساعة بنفسك."

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