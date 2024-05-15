كاسيو تطرح نتاج التعاون بين G-SHOCK ومؤسسة Surfrider Foundation

تتضمن مخلفات تصنيع معاد تدويرها للحلقة الدوّارة وسوار المعصم

طوكيو ، 15 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Casio Computer Co. ، Ltd. اليوم عن إصدار أحدث إضافة إلى عائلة G-SHOCK من الساعات المقاومة للصدمات. تم تصميم طراز G-5600SRF الجديد بالتعاون مع Surfrider Foundation ، وهي مجموعة ملتزمة بحماية محيطاتنا.

G-5600SRF Artwork designed by Yusuke Hanai

تأسست Surfrider Foundation في كاليفورنيا في عام 1984 ، وهي الآن منظمة غير حكومية بيئية دولية تضم حوالي 250،000 مؤيد نشط في 23 دولة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مشاركة عقيدة المؤسسة لحماية المحيطات التي نحبها وترك البحار الجميلة للمستقبل والاعتراف بأن G-SHOCK هي علامة تجارية يحبها هواة ركوب الأمواج، تعاونت كاسيو مع Surfrider Foundation للعمل على ما مجموعه سبعة نماذج بين عامي 1995 و 2010.

وهذا التعاون الثامن ، G-5600SRF ، هو ساعة مقاومة للصدمات تتميز بحلقة دوّارة وسوار معصم مصنوعين من مخلفات الراتنج المعاد تدويرها التي تمت استعادتها من منشآت التصنيع الخاصة بـ Casio؛ حيث يتم تقطيع نفايات الراتنج بشكل دقيق ، ويتم خلطه في مادة أساسية من اليوريثان ، ثم يتم صبها في قوالب حسب المكونات اللازمة. والنتيجة هي تصميم ممتع وفريد من نوعه نتج عن مزج الرقائق السوداء والبيضاء من هذه المادة المضافة.

ويتم عرض شعار Surfrider Foundation على قرص الساعة والغطاء الخلفي، في حين يتم طباعة الهاشتاج #oceanfriendlylifestyle على حلقات سوار المعصم. هذه الميزات التصميمية بمثابة تذكير للعيش بطريقة تحمي محيطاتنا.

وتقدم الساعة فائدة عملية أيضًا ، مع نظام شحن Tough Solar الذي يولد الطاقة من أشعة الشمس ومصابيح الفلورسنت ، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية بانتظام.

كل هذا ، بالإضافة إلى التعبئة الورقية المصنوعة من الورق المعاد تدويره ، يأتي معًا في ساعة خاصة تستحق التعاون بين G-SHOCK وSurfrider Foundation.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2409510/G_5600SRF_1_front__1.jpg