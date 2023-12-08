كاسيو تطلق رحلة افتراضية قائمة على الكون الفوقي (الميتافرس) عبر عالم اختبار متانة G-SHOCK

إن تجربة رحلة G-SHOCK THE RIDE الجديدة هي العرض الثاني للمحتوى المستند إلى VRChat من Casio

طوكيو، 8 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd.‎ اليوم عن إطلاق رحلة G-SHOCK THE RIDE، وهي أداة جذب افتراضية تتيح للمستخدمين تجربة ما قد تكون عليه المشاركة في اختبار المتانة الذي تضعه Casio لخط G-SHOCK من الساعات المقاومة للصدمات. يمكن الوصول إلى الرحلة الافتراضية التي تشبه مدينة الملاهي على منصة الواقع الافتراضي الاجتماعي VRChat.

img01 Scenes from G-SHOCK THE RIDE

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، افتتحت Casio متجر G-SHOCK افتراضيًا على VRChat لتوفير محتوى قائم على الكون الفوقي (الميتافرس) يقدم للزائرين تجارب مع تخصيص ساعات G-SHOCK، بالإضافة إلى رؤية كيف تبدو الصور الرمزية لـ VRChat وهي ترتدي الساعات التي قاموا بإنشائها، والمزيد. تم تصميم المساحة لتكون بمثابة نقطة اتصال بين العلامة التجارية G-SHOCK والمستخدمين الجدد.

الآن، كعرض ثانٍ للمحتوى المستند إلى VRChat، تطلق Casio رحلةG-SHOCK THE RIDE، وهي أداة جذب من نوع الركوب تقدم للمستخدمين تجارب محاكاة لاختبارات متانة G-SHOCK المستقبلية.

على الرغم من استنادها إلى اختبارات متانة G-SHOCK التي تم إجراؤها فعليًا في مركز Hamura R&D، وهو قاعدة تطوير لساعات العلامة التجارية، فإن G-SHOCK THE RIDE تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تتميز بسرد يتخيل الشكل الذي قد تتخذه اختبارات المتانة هذه في المستقبل. يدعو هذا الجذب المستخدمين إلى القفز على متن G-SHOCK مع الصورة الرمزية الخاصة بهم كما لو كانوا يقومون برحلة في متنزه، للاستمتاع بنوع من التجارب الرائعة والغامرة التي تتجاوز الواقع والتي لا يمكن تحقيقها إلا في مساحات الواقع الافتراضي. بالإضافة إلى المتعة والمرح الشبيهين باللعبة التي توفرها G-SHOCK THE RIDE، توفر الجاذبية مساحة للتعبير عن النظرة الحقيقية المستندة إلى الواقع لـ G-SHOCK مع اختبارات المتانة الصارمة التي تجريها العلامة التجارية لضمان صلابة ساعاتها التي لا مثيل لها .

نبذة عن VRChat

VRChat هي منصة Metaverse للواقع الافتراضي تمكن المستخدمين من اتخاذ أشكال الصور الرمزية والاستمتاع بالتجارب التفاعلية في العوالم الافتراضية. شكل ملايين الأشخاص مجموعة واسعة من مجتمعات المستخدمين حيث يمكنهم الاستمتاع بحرية بالأنشطة في مساحات الـ Metaverse على المنصة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2295128/img01.jpg