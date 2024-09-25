صدر عن شركة Katch الدولية بيانًا صحفيًا بتاريخ 23 سبتمبر 2024 عبر وكالة PR Newswire، وأبلغتنا الشركة بوجود خطأ إملائي في الترجمة العربية، وفيما يلي نص البيان الصحيح والمكتمل:

كاتش إنترناشيونال و كين MEA تصدران ورقة بحثية حول تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة

تتضمن الورقة البحثية رؤى قيّمة من خبراء حول مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة، وتشمل مقابلات مع أبرز الشخصيات في هذا المجال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- مع اقتراب قمة مستقبل الضيافة 2024، كشفت كاتش إنترناشيونال وشركة كين عن ورقتهما البحثية الجديدة التي تتناول الدور المتطور للتكنولوجيا في قطاع الضيافة. وتم تجميع هذه الورقة على مدى عدة أشهر، وتحتوي على آراء خبراء من رؤساء تنفيذيين، قادة الصناعة، وأصحاب الأعمال، حيث تسلط الضوء على كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي ثورة في عمليات الضيافة.

Katch International and Keane MEA Release White Paper on the Evolution and Use of AI in the Hospitality Industry

وتهدف الورقة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الذكاء الاصطناعي وتوضيح القيمة الحقيقية التي يمكن أن يضيفها لتجربة النزلاء وكفاءة العمليات كما تكشف الورقة عن "ثلاثية الذكاء"، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي وذكاء العلاقات معًا لدفع الاستثمارات الناجحة.

ويُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في كيفية تشغيل الفنادق وإدارتها ، بدءًا من تحسين تجربة النزلاء إلى تحسين أنظمة إدارة الإيرادات. تستعرض الورقة هذه التطورات مع معالجة بعض القضايا الرئيسية الناجمة عن زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خصوصية البيانات، واحتمالية فقدان الوظائف، ومخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا.

وتتضمن الورقة رؤى من شخصيات مثل أميت ناياك، نائب الرئيس وعضو المجلس التنفيذي في HAMA MEA، وجوناثان وورزلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة The Bench، وكوينتين رييس، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرفيوجن، وعثمان زريكم، الشريك المؤسس في VDD.ai، وبسمة الخريجي، رائدة الأعمال وصاحبة مطعم سوشيال كيتشن، وجون لوساسو، الرئيس التنفيذي لفنادق فاس، ولوكش كومار، نائب رئيس تطوير فنادق ماينور في الشرق الأوسط، وخالد سرحان، المدير التنفيذي لشركة إشراقة للتطوير، ونيتين ثاريان، الرئيس التنفيذي لشركة لين أون داتا، وغيرهم. تركز الورقة على التوازن بين التحول التكنلوجي واللمسة الإنسانية في الضيافة.

وقالت جورجي وولامز، المؤسسة والمديرة التنفيذية لكاتش إنترناشيونال للعلاقات العامة: "نحن سعداء جدًا بنتائج هذه الورقة البحثية، حيث كانت تجربة مليئة بالإلهام والرؤى القيمة. سلطت المناقشات الضوء على الإمكانات والقيود في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات ودفع الاستثمارات في هذا القطاع".

وأضاف كيفن دوهرتي، المدير التنفيذي لشركة كين:" نود أن نشكر قادة المجال الذين خصصوا وقتهم للمشاركة في هذه الورقة البحثية. كانت رؤاهم ملهمة للغاية، ونحن واثقون من أنها ستثري الحوار المستمر حول الذكاء الاصطناعي في الضيافة خلال الحدث المقبل لقمة الضيافة المستقبلية وما بعدها".

للحصول على نسختك من الورقة البحثية المرجوا زيارة الرابط التالي:

: https://thisiskeane.com/campaign/keane-x-katch-ai-hospitality-whitepaper/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2509731/KEANE_x_KATCH_AI.jpg

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