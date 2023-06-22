كانون الشرق الأوسط تتوسط المرشحين للفوز بجائزة YPP Partner of the Year Award ضمن جوائز Global Good Awards 2023

دبي الامارات العربية المتحدة, 22 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت جوائز Global Good Awards 2023 اختيار مؤسسة Everyday Refugees Foundation ضمن القائمة المختصرة الخاصة بجائزة YPP Partner of the Year، وذلك تقديراً لتعاونها مع برنامج الشباب من كانون لدعم الشباب في الشرق الأوسط.

Canon Middle East shortlisted for YPP Partner of the Year Award at the Global Good Awards 2023

تأسست Global Good Awards في عام 2015 لتكريم الشركات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية من مختلف الفئات والأحجام حول العالم، والتي تشق الطريق نحو تحقيق الاستدامة وتجسيد القيادة الأخلاقية. وتحتفي هذه الجوائز بالشخصيات القيادية التي تنجح في تحقيق تأثير عملي على أرض الواقع بشكل قابل للتطوير والتكرار، والذين لديهم قصص ملهمة لمشاركتها مع الآخرين.

وكانت كانون قد أطلقت فئة "بطل كانون الشاب لهذا العام" Canon Young Champion of the Year بالتعاون مع Global Good Awards في عام 2020، وتهدف هذه الجائزة المستوحاة من برنامج الشباب من كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى تكريم القادة الشباب الذين يقودون التغيير الإيجابي في أي مجال من مجالات الاستدامة، واستخدام قصصهم وإنجازاتهم لتشجيع الآخرين على القيام بدورهم من أجل الاستدامة.

وفي عام 2023 جددت كانون تعاونها مع Global Good Awards لإطلاق جائزة YPP Partner of the Year Award، والتي جرى تصميمها لتكريم المنظمات التي تساهم بشكل فعّال في دعم الشباب من أجل تمكينهم من تحقيق تغيير مستدام في القضايا التي تهمهم.

وبعد مراجعة وتقييم الترشيحات من قبل لجنة من الحكام، بما في ذلك ستيف كنزي، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، وحسن رجا، مشارك سابق في برنامج الشباب من كانون ويعمل حالياً في منصب مسؤول الاتصالات الرقمية لرئيس بلدية لندن، تم اختيار مؤسسة Everyday Refugees Foundation لإضافتها ضمن القائمة المختصرة في المرحلة النهائية لفئة Canon YPP Partner of the Year في جوائز Global Good Award.

تعاونت مؤسسة Everyday Refugees Foundation مع كانون الشرق الأوسط في برنامج تدريبي تحت قيادة سفير كانون محمد محيسن، وبمشاركة 15 شخص من الأردن و15 طالباً من اللاجئين، والذين أتيحت لهم الفرصة لحضور دورة مدتها ستة أسابيع تناولت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفنون رواية القصص المرئية، وذلك بهدف إلهام وتثقيف وتمكين الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل أخذ زمام المبادرة لإحداث التغيير الملهم.

وسيتم عرض الفائز جنباً إلى جنب مع الفائزين الآخرين بجوائز Global Good Awards خلال حفل توزيع الجوائز الافتراضي في 12 يوليو، كما سيتم عرضه في الفعالية المخصصة بالفائزين بجوائز Global Good Awards في 12 أكتوبر، والذي سيجمع المتأهلين للتصفيات النهائية لعام 2023 من جميع الخلفيات للحديث حول كيفية إحداث تغيير إيجابي.

للحصول على التفاصيل المتعلقة بالمتأهلين وبجوائز Global Good Awards، يرجى زيارة:2023 Global Good Awards Finalists

لمحة عن كانون الشرق الأوسط

كانون الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة كانون أوروبا، كما تمثل المقرّ الرئيس لعمليات شركة كانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ من دبي مقراً لها.

وتهدف كانون، التي تأسست عام 1937، إلى مواصلة جهود الابتكار التي لطالما ساهمت في تعزيز مكانتها في مقدمة الشركات المختصة بتقنيات وحلول التصوير على مدى مسيرتها الممتدة إلى 80 عاماً، كما تلتزم بالاستثمار في المجالات المناسبة واغتنام فرص النمو. وتسعى كانون لإثراء تجارب الحياة والأعمال عبر تقديم حلول التصوير المبتكرة، بما يشمل الكاميرات والطابعات المخصصة للاستخدام التجاري، وبما يُغطي أيضاً مجالات الاستشارات التجارية وتقنيات الرعاية الصحية.

وترتكز أعمال كانون على فلسفة كيوسي ( (Kyoseالتي تُشير إلى "الحياة والعمل من أجل المصلحة العامة". وفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى كانون أوروبا إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها، مع التركيز على تقليل تأثيرها البيئي ودعم العملاء لتقليل بصمتهم البيئية عبر استخدام أحدث منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتستثمر كانون بكثافة في أنشطة البحث والتطوير لتقديم أغنى المنتجات وأكثرها تطوّراً وإبداعاً لتلبية احتياجات المستهلكين وآفاقهم الإبداعية. وبدءاً من المصورين الهواة إلى المصوّرين المحترفين، تسمح كانون لكلّ مستهلك بإدراك عشقه للصورة. لمزيد من المعلومات حول كانون الشرق الأوسط، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.canon-me.com

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:



ايكورن ستراتيجي

بريد إلكتروني:[email protected]

+ 971 565 8855 78



صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2108638/Canon_Middle_East_YPP.jpg

Canon SOURCE