كانون الشرق الأوسط وتركيا تتوقع تحقيق نمو بنسبة 11٪ في 2023، وتسجيل نمو مضاعف في 2024

· مؤتمر الشركاء السنوي يعزز رؤية كانون حيال "العملاء الجدد في عالم جديد" ويشدد على نهج مرن قائم على مبدأ "إعادة التفكير، التجديد، والتمكين"

· تواصل الشركة الاستثمار في الأفراد والمواهب لتعزيز قوتها العاملة المتمحورة حول العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة , 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت كانون الشرق الأوسط وتركيا عن توقعاتها بنمو إيراداتها بنسبة 11٪ في عام 2023. وانطلاقاً من التزامها بخدمة "عملاء الغد"، تتوقع الشركة تسجيل نمواً مضاعفاً في كل من قطاعي المنتجات الاستهلاكية والتجارية في عام 2024.

وتواصل كانون استثمار أكثر من 8٪ من مبيعاتها العالمية في مجال البحوث والتطوير سنوياً، مما يؤكد على التزامها الراسخ بالابتكار. ويعكس نمو الشركة الاتجاهات الاقتصادية العالمية، حيث أظهرت الأسواق المزدهرة مثل الشرق الأوسط معدل نمو قوي بنسبة 4.8٪، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي.

وقد تم الكشف عن هذه الأرقام والتوقعات خلال مؤتمر الشركاء السنوي الإقليمي الـ 17 لشركة كانون. وركز الحدث على أهمية الوحدة والشراكة في خدمة العملاء، إذ شدد المتحدثون على فعالية التعاون والابتكار في عالم دائم التطور يتمحور حول العملاء. كما كان الحدث بمثابة منصة لتناول آخر التطورات ضمن القطاع والاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا.

وتماشياً مع رؤية الشركة حيال "العملاء الجدد في عالم جديد"، شدد المؤتمر على أهمية اتباع نهج مرن قائم على مبدأ "إعادة التفكير والتجديد والتمكين". وأكدت الشركة وشركائها على ضرورة تكيّف الاستراتيجيات وتطويرها وتحديثها باستمرار لتلبية احتياجات الشرائح الناشئة من العملاء.

وتحدّث فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا بشغف عن غاية هذا التجمّع السنوي في المنطقة، مشدداً على أهمية العمل المشترك والابتكار والتركيز على العملاء، قائلاً: "نؤكد أكثر من أي وقت مضى على التزامنا تجاه شركائنا ورؤيتنا المشتركة لنكون شركاء تصوير مدى الحياة، وذلك بهدف تعزيز حياة "عملاء الغد". تشهد إنجازات كانون في عام 2023 على نهجنا الفريد الذي يرتكز على تطوير فهم متعمّق للعملاء، وبالتالي تقديم عروض قيّمة في الأسواق الإقليمية".

وتابع سوبو حديثه من خلال تسليط الضوء على دور الاستثمار في الأفراد والمواهب وتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم وطريقة تفكيرهم، سواءً داخل شركة كانون أو ضمن المنظمات الشريكة لها أو المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع مبادئ فلسفة 'كيوسي'، والتي تتلخّص بالعيش والعمل معاً لتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف سوبو قائلاً: "بينما نمضي قدماً، تبقى رسالتنا واضحة: تتجذر طبيعة عملنا في الغرض الهادف، إذ أن تبني هذا الغرض يعزز تركيزنا المستمر على موظفينا وعملائنا وقيم الشركة وروح العلامة التجارية. يبرز هذا الالتزام الجماعي في كل من موظفينا وشركائنا."

من خلال التركيز الاستراتيجي على رعاية المهارات الجديدة الضرورية لتلبية احتياجات عملاء الغد، تدعم كانون مبادرات تطوير الشباب والموظفين بهدف تجهيزهم للمستقبل، وذلك عن طريق رعاية المتدربين وتمكين القوى العاملة من النساء. يوتماشى التزام كانون بمبادرات الاستدامة مع روح العلامة التجارية المتمثلة في رد الجميل للمجتمع، مما يضمن تحقيق أثر إيجابي على العملاء والمجتمع.

وسلّط المؤتمر الضوء على النجاحات والإنجازات المشتركة التي حققتها كانون وشركاؤها خلال العام الجاري. وتعد الشراكة المتعمقة بين كانون وشبكتها من الشركاء دليلاً على نهج الشركة المتمحور حول العملاء، والذي يتربّع في صميم فلسفة أعمالها.

وخلال المؤتمر، أكد ممثلو كانون على بزوغ فجر جديد في أعقاب الجائحة، مسلطين الضوء على موجة ناشئة من المستهلكين. ويشمل ذلك منشئي المحتوى غير الرسميين، محبي الألعاب الالكترونية، رواة القصص من الشباب، عشاق المنازل الهجينة، مؤيدي فكرة التخلص من السموم الرقمية، الأفراد ذوو الظهور الاجتماعي المفرط، متابعي الفيديو عند الطلب، صانعي الأفلام المستقلين، ومؤيدين البث المباشر.

وفيما يتعلق بالمنتجات التجارية، تم التطرق إلى التحوّل في الطلب، مما يعكس الإقبال المتنامي على خدمات الطباعة المدارة والتي تشمل الحلول الأمنية وعناصر الاستدامة. وتتضمن الاتجاهات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها القطاعات المزدهرة للطباعة الإبداعية والصناعية، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بمحطات العمل المركزية. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء خلال المناقشات على زيادة الاستثمارات الإقليمية الموجهة نحو السياحة والسفر في مجال الأعمال.

وعرضت كانون نهجها المستقبلي من خلال تلبية احتياجات العملاء في التقاط الصور، بدءاً من تصميم الصور الرمزية البشرية للميتافيرس ووصولاً إلى تحسين البث المباشر ومدونات الفيديو باستخدام حلول مطورة. كما أوضحت الشركة التزامها تجاه "شركات الغد" من خلال تبني التحول الرقمي وتقديم تطبيقات أعمال رائدة للتغليف وطباعة الملصقات. وتوفر منتجات وبرامج كانون المبتكرة حلولاً لا مثيل لها في مجال الاتصالات ضمن مكان العمل وعن بعد.

واختتم سوبو بالقول: "مع خروجنا من ظلال الوباء، تتطور رحلة نمونا ونتطلع إلى المرحلة القادمة. من عام 2024 إلى عام 2026، يغمرنا الحماس للشروع في مسار نمو متسارع تماشياً مع عالمنا الجديد."

ومن خلال المناقشات التي أجريت خلال المؤتمر، تعمد الشركة إلى تمهيد الطريق للنجاح في المستقبل. ويضع هذا الالتزام المشترك بالتميز كانون وشركاءها على المسار الصحيح لاستكشاف آفاق جديدة ومواجهة التحديات من خلال الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو المستدام.

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نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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