كانون تحتفي بتصدرها سوق الكاميرات الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل للعام الثالث والعشرين على التوالي

دبي, الإمارات العربية المتحدة, 28 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كانون اليوم أن كاميراتها الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل — بما في ذلك الكاميرات الرقمية أحادية العدسة العاكسة والكاميرات غير المزودة بمرآة — واصلت تصدّرها للسوق العالمية، محافظةً على المرتبة الأولى للعام الثالث والعشرين على التوالي، وذلك منذ عام 2003 وحتى عام 2025.

EOS R6 Mark III EOS R50 V

توفر سلسلة EOS من الكاميرات الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل من كانون نظام تصوير يستند إلى مفهوم أساسي هو "السرعة والراحة والصورة عالية الجودة". وقد طورت كانون مجموعة من المكونات الخاصة لهذه الكاميرات، بما فيها مستشعرات CMOS، ومعالجات الصور DIGIC، والعدسات القابلة للتبديل.

وتواصل كانون تلبية مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء من خلال محفظتها الواسعة من المنتجات المتميزة، بدءاً من الحلول الرائدة عالية الأداء التي تحظى بثقة المحترفين، ووصولاً إلى الطرازات المخصصة للمبتدئين والتي تتيح لهم الاستمتاع بالتقاط صور عالية الجودة بسهولة، فضلاً عن مجموعة غنية تتضمن أكثر من 113 [1] عدسة من سلسلتي RF وEF اللتين توفران خيارات واسعة للتعبير الإبداعي.

مع انطلاق عصر الكاميرات الرقمية أحادية العدسة العاكسة، طرحت كانون كاميرتها المبتكرة EOS Digital Rebel/ EOS 300D / EOS Kiss Digital (يختلف اسم المنتج حسب المنطقة) في شهر سبتمبر من عام 2003. وبإطلاقها هذه الكاميرا الرائدة المتميزة بسعرها التنافسي وتصميمها صغير الحجم وخفيف الوزن، استطاعت كانون ترسيخ مكانتها في سوق الكاميرات الرقمية أحادية العدسة العاكسة، واستحوذت على الحصة الأكبر في السوق العالمية.

ومنذ ذلك الحين، واصلت كانون تقديم منتجاتها المبتكرة، بما في ذلك سلسلتي EOS-1D وEOS 5D الاحترافيتين، واللتين لعبتا دوراً رائداً في ترويج تقنية تسجيل الفيديو في الكاميرات الرقمية أحادية العدسة العاكسة.

وفي شهر أكتوبر 2018، أطلقت الشركة نظام EOS R الذي دفع بحدود التعبير البصري، تلته كاميرات 5EOS R ذات الإطار الكامل وغير المزودة بمرآة، وهي أول كاميرا مع خاصية تسجيل الفيديو بدقة 8K [2] على مستوى العالم تم إطلاقها في يوليو 2020، وكاميرا EOS R1 المميزة التي تم إطلاقها في نوفمبر 2024، والتي تجمع بين أداء التركيز التلقائي المتقدم وجودة الصور العالية، والموثوقية الكبيرة التي من شأنها تلبية مختلف متطلبات المحترفين. وتواصل كانون دفع حدود التعبير البصري وتطوير منتجات مبتكرة في مجال التصوير.

في عام 2025، وسعت كانون نظام EOS R بإصدار كاميرا EOS R50 V مع مستشعر APS–C وغير المزوّدة بمرآة (مايو 2025)، وهو الطراز الأول في سلسلة EOS V الجديدة التي توفر وظائف إبداعية للفيديو، بالإضافة إلى كاميرا EOS R6 Mark III ذات الإطار الكامل وغير المزوّدة بمرآة (نوفمبر 2025)، والتي توفر أداء تصوير ممتاز يلبي مختلف احتياجات المبتدئين.

علاوةً على ذلك، أطلقت كانون سبعة طرازات من عدسات RF [3]في عام 2025. وبفضل هذه المساعي الدؤوبة لتعزيز نظام EOS R، نجحت كانون في تبوء مرتبة الصدارة في السوق العالمية للعام الثالث والعشرين على التوالي منذ عام 2003.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها. وتمتد خبرة كانون الشرق الأوسط لأكثر من 25 عامًا في المنطقة، حيث تواصل تعزيز حضورها وعملياتها والتزامها تجاه العملاء.

ويقوم هذا الالتزام الإقليمي على إرث كانون العالمي، فيما شكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

[1] تختلف أنواع العدسات المُباعة وفقاً لكل سوق. وتتضمن أربعة أنواع من العدسات الموسعة، بما فيها تلك المُعلن عنها حتى 24 فبراير 2026.

[2] من بين الكاميرات الرقمية ذات العدسات القابلة للتبديل التي تم إطلاقها قبل 8 يوليو 2020، وفقاً لاستطلاع أجرته كانون.

[3] عدسات RF التي تم إطلاقها في عام 2025 (بما في ذلك عدسات RF السينمائية RF16-28mm F2.8 IS STM : ((فبراير 2025)، RF20mm F1.4 L VCM (أبريل 2025)، RF75-300mm F4-5.6 (مايو 2025 RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ ( (يوليو 2025)، RF85mm F1.4 L VCM (سبتمبر 2025)، CN5×11 IAS T/R1 (نوفمبر 2025)، RF45mm F1.2 STM (نوفمبر 2025) - بإجمالي سبعة طرازات

