كانون تسرّع وتيرة استراتيجيتها المستقبلية من خلال التركيز المتجدد على الابتكار والشراكات و"عملاء الغد" في "ONE CLUB"

• كانون تعيد تصميم مؤتمر الشركاء السنوي تحت اسم "ONE Club" بهدف تعزيز الحوارات الاستراتيجية والمبادرات التعاونية لتمكين الشركاء ودفع عجلة النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا.

• الشركة تكرّم الشركاء المتميزين من خلال جوائز "Our Purpose" التي تسلط الضوء على مساهماتهم الكبيرة في النمو والنجاح المتبادل على المستوى الإقليمي.

الجونة، مصر, 17 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- حوّلت شركة كانون الشرق الأوسط وتركيا مؤتمرها السنوي للشركاء إلى منصة للتعاون الاستراتيجي، في خطوة محورية لتعزيز الشراكات مع الانتقال من مرحلة الاستقرار الناجحة بعد الجائحة إلى عصر الابتكار والنمو المتسارع. ويعتبر ONE Club منصة استراتيجية متميزة تتيح فرصة فريدة للتفاعل العميق والتواصل المفتوح مع الشركاء. وتعكس إعادة تنسيق المؤتمر اختتام المرحلة الأولى من استراتيجية كانون الشرق الأوسط وتركيا متوسطة المدى، وإطلاق المرحلة الثانية التي تركز على استكشاف فرص السوق المستقبلية من خلال تعزيز التعاون. وأقيم التجمّع الافتتاحي ضمن هذا التنسيق الجديد، تحت اسم "ONE Club" مؤخراً في الجونة، ليكون انطلاقة نحو شراكات أكثر عمقاً وتأثيراً.

عمل هذا الحدث الحصري كمنصة للحوار الاستراتيجي والتعاون المشترك، مما أتاح استكشاف فرص النمو المستقبلية وتجسيد رؤية كانون لتعزيز التفاعل مع شركائها. ويعزز هذا النهج الديناميكي مكانة كانون لتحقيق نمو متوقع قدره 9% في قطاعي المستهلكين والشركات بحلول عام 2025، مدعوماً بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية، حيث يُتوقع نمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 1.9% وتركيا بنسبة 4% خلال العام المقبل.

وأكد فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهران، المدير العام لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا، أن "نجاح مؤتمر One Club لعام 2024 يعكس نهجنا المتجدد في التعامل مع السوق وتعزيز الشراكات. ووفر هذا التجمع المميز منصة للحوارات الاستراتيجية، مما مكننا من بناء مستقبل أكثر ديناميكية وتعاوناً. وتعتبر الأفكار التي تمت مشاركتها في المؤتمر حاسمة للحفاظ على زخم نمونا وسط سوق تتسم بتنافسية متزايدة".

ركائز استراتيجية تدفع عجلة النمو المستقبلي

ركز المؤتمر على أربعة ركائز أساسية تدفع الاتجاه المستقبلي لشركة كانون في المرحلة الثانية. ويتبنى عميل الغد "العالم الجديد والمستهلك الجديد" ويبني على النجاحات السابقة لتعزيز الثقة والابتكار المستمر. ويسعى موظف الغد إلى تطوير المهارات والقدرات من خلال التعلم والتطوير لتهيئة قوة عاملة جاهزة للمستقبل. بينما يعزز شريك الغد الشراكات الإقليمية بهدف تعزيز قدرات الشركاء. وأخيراً، تغذي عقلية الغد هدفنا لمنح الأولوية للنمو الداخلي وتحقيق النجاح المتتالي لشركائنا.

أكد هاريهران خلال كلمته الرئيسية، على أهمية الاستثمار في الأفراد والعملاء، بما يتماشى مع فلسفة كانون. ويتجلى هذا الالتزام من خلال المبادرات المؤثرة مثل برنامج "تمكين المرأة" Women Who Empower الذي يدعم النساء في قطاعات التصوير والطباعة من خلال توفير فرص الإرشاد والتواصل، وبرنامج Canon Young People، الذي يُمكّن الشباب من معالجة تحديات الاستدامة من خلال التفكير الإبداعي.

الحوارات رفيعة المستوى والتعاون الاستراتيجي

تم تصميم المؤتمر الحصري الذي استضاف حوالي 35 شريكاً مختاراً، بجانب فريق القيادة العليا لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا، ليكون منصة لتعزيز الحوار التنفيذي حول الأولويات الاستراتيجية. وتمحورت أبرز النقاشات حول تسريع التحول الرقمي وتعزيز ابتكار الحلول التي تركز على العملاء وتبني ممارسات الأعمال المستدامة والارتقاء بأنظمة الشركاء. وأضاف هاريهران: "بينما نستجيب للتغيرات المستمرة في المشهد التجاري، نظل ملتزمين بالنمو التعاوني والابتكار. وقد ساعدتنا الأفكار والاستراتيجيات التي نوقشت خلال مؤتمر One Club لعام 2024 في ترسيخ مكانتنا لتحقيق النجاح المستدام مع دخولنا العام المقبل."

تكريم تميز الشركاء عبر جوائز Our Purpose Awards

كان الحدث الأبرز في المؤتمر هو تقديم جوائز Our Purpose Awards التي كرّمت 11 شريكاً متميزاً بفضل إنجازاتهم المهمة ضمن خمس فئات رئيسية. فتم تكريم شركة Keyston Distribution FZCO وشركة Redington Gulf FZA (المملكة العربية السعودية) وشركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاه ذ.م.م وشركة ناصر محمد الساير للاتصالات ذ.م.م في فئة القيم المؤسسية. بينما تم تكريم شركة Khoory Electronic Co وشركة الجزيرة لمعدات التجارة العامة في فئة تميز العلامة التجارية. وشهدت فئة التميّز في خدمة العملاء تكريم شركة Al Armali & Abul Burghul Int. Photographic Co وشركة محمد عبدالرحمن البحر وشركاه ذ.م.م. وتم تكريم شركة Index Group - Türkiye. ضمن فئة تنمية الموارد البشرية. وحصلت شركة Keyston Distribution FZCO على جائزة الإنجاز العام. وتعكس هذه الجوائز التزام كانون بتقدير تفاني شركائها ودورهم الحاسم في تعزيز النجاح المشترك، مما يدفع عجلة النمو والابتكار عبر المنطقة.

بالنظر إلى المستقبل، يعكس التحول في نهج التفاعل مع الشركاء لدى كانون عبر مؤتمر ONE Club، معياراً جديداً للابتكار التعاوني في قطاع التصوير. ومع تقدم كانون الشرق الأوسط وتركيا إلى مرحلة النمو التالية، ستكون منصة التفاعل المحسنة هذه محورية في دفع عجلة الريادة في السوق وتلبية احتياجات العملاء المتطورة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":



تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.



وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.



وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.



وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com