كانون تعزز التزامها الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية من خلال مشاركتها في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023

- تسعى كانون إلى إنشاء منصة إقليمية في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023، وذلك في إطار التزامها بخدمة منطقة الشرق الأوسط وقطاع الطباعة المزدهر.

- جناح كانون في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 يشهد إطلاق حلول مستدامة جديدة للطباعة والتصوير بالاعتماد على المواد القابلة لإعادة الاستخدام والحد الأدنى من البلاستيك

- يمكن للزوار تجربة تطبيقات شاملة للقطاعات الأساسية بما في ذلك الفنون التصويرية، والقطاع الحكومي، والمؤسسات، وقسم النسخ المركزي، وقطاعات تجارة التجزئة والديكور الداخلي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تجدد كانون، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التصوير، التأكيد على التزامها الراسخ تجاه المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الشركة إلى تأسيس منصة إقليمية في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023، والذي يعد أكبر حدث في قطاع الطباعة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد التزام كانون بخدمة منطقة الشرق الأوسط وقطاع الطباعة المزدهر فيها، وستعمل الشركة على استغلال المعرض كمنصة إطلاق إقليمية من أجل الكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية، وعرض أهم المنتجات، وتقديم الحلول المستدامة التي تلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

Canon reaffirms its commitment to Saudi Arabia by participating in Saudi Print and Pack 2023

تدعو كانون شركائها وعملائها الكرام من جميع أنحاء المنطقة للانضمام إليها في هذه الفعالية المرموقة، للاطلاع على هذه التقنيات المبتكرة عن كثب وتجربتها بأنفسهم. لقد تعاونا مع عميل سعودي محلي من روّاد مجال التكنولوجيا في قطاع نشر الكتب لعرض حلول الطباعة عند الطلب من خلال المنصة الثورية "اطبع"، كما أظهرت شركة "التاج" القادمة من الأردن منصات سير العمل الرقمية في الوقت الفعلي والانتقال من طباعة أوفست كبيرة الحجم إلى الطباعة الرقمية.

ويستمر المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتأتي مشاركة كانون في المعرض للتأكيد على التزام الشركة تجاه السوق السعودي، حيث تمثل كانون المملكة العربية السعودية أكبر وحدة متكاملة لشركة كانون في المنطقة، وذلك من خلال عمليات مباشرة في العاصمة الرياض مع فرعين إضافيين في جدة والخبر.

يجسد جناح كانون في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 التزام الشركة بالاستدامة، وذلك بفضل تصميمه الذي يعتمد على المواد القابلة لإعادة الاستخدام والحد الأدنى من البلاستيك، وبالإضافة إلى الكشف عن منتجات جديدة، تعرض كانون سير عمل متكامل للطباعة الرقمية مع خيارات إخراج الطباعة بشكل متصل وغير متصل بالإنترنت. ويتيح الجناح الفرصة للزوار لتجربة التطبيقات الشاملة والمصممة للقطاعات الأساسية، بما في ذلك الفنون التصويرية، والقطاع الحكومي، والشركات، وقسم النسخ المركزي، بالإضافة إلى قطاعات البيع بالتجزئة والديكور الداخلي.

وقال شادي بخور، مدير وحدة الأعمال في كانون الشرق الأوسط: "إنه لشرف كبير أن نشارك في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 لهذا العام بعد 5 سنوات ناجحة من العمليات المباشرة لشركة كانون في المملكة العربية السعودية، والتي يشهد السوق فيها نمواً متواصلاً وتطوراً متسارعاً، مما يخلق العديد من الفرص التجارية في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدماً في مسيرة النماء والرخاء وتحقيق رؤية 2030. وبينما نواصل تحقيق التقدم في عامنا الخامس من العمليات المباشرة في المملكة وخارجها، سنواصل التركيز على الدعائم الثلاث التي مكنتنا من تحقيق النجاح حتى الآن: عملاؤنا وموظفونا والمجتمع من حولنا."

وأضاف بخور: "نحن نسعى إلى تأسيس شراكات تجارية طويلة الأمد وتحقيق النجاح المتبادل، كما أن تركيزنا لا ينصب على نمو الأعمال فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق مستويات استثنائية من رضا العملاء من خلال عروض الخدمات المخصصة."

وتتيح كانون لزوّار المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 إمكانية استكشاف أحدث تقنيات كانون، وحضور عمليات الكشف عن منتجات جديدة، حيث يشهد الجناح تقديم طابعة رقمية سريعة ومتينة وعالية الجودة وكبيرة الحجم مع تقنية مبتكرة لتحقيق مستويات عالية من الأتمتة مع طابعة Canon imagePRESS V1350 الجديدة وطابعة Canon Colorado M-series القابلة للطي التي توفر قابلية التوسع والسرعة، وسهولة العناية بخيار الحبر الأبيض لملاءمة تطبيقات واسعة النطاق. ويضم الجناح خمس مناطق مميزة - منطقة الطباعة الإنتاجية، ومنطقة الطباعة ذات التنسيق العريض، ومنطقة طابعات نفث الحبر، ومنطقة إخراج الطباعة، ومنطقة المشاركة - وتوفر كل منطقة تجارب وفرص فريدة لشركاء الطباعة التجاريين وفرق الطباعة من جميع الأحجام.

وتعرض كانون في منطقة الطباعة الإنتاجية أهم طابعات الإنتاج الرائدة الأخرى في القطاع، مثل imagePRESS V1000 و imagePRESS V900 و imagePRESS V1350. وتتضمن المنطقة أيضاً العديد من حلول إخراج الطباعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطبيقات الطباعة الإنتاجية. وتوفر منطقة طابعات نفث الحبر عروضاً توضيحية افتراضية ودراسات حالة وعرض عينات وأجهزة PRO STREAM للطباعة بنفث الحبر. أما في منطقة الطباعة ذات التنسيق العريض، يمكن للزوار استكشاف تطبيقات الطباعة ذات التنسيق العريض، ومشاهدة العروض التوضيحية المباشرة، والتعرف على ميزات الطابعات الجديدة مثل Colorado M-series و Arizona و TZ3000 و PW5000.

وتقدم منطقة المشاركة تجربة عملية تحاكي أرفف المتاجر وتصميم المقاهي، مما يتيح للزوار إمكانية تصور حلول كانون في بيئة واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض جدار الصور تقنية الطباعة من كانون من خلال صور عالية الجودة نابضة بالحياة.

تكرس كانون الشرق الأوسط، من خلال عملياتها المباشرة في الرياض وجدة والخبر، جهودها لدعم الشركاء والعملاء في مسيرتهم نحو تحقيق النمو. وتعمل كانون تسليط الضوء خلال المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2023 على مجموعتها المتنوعة من حلول الطباعة، وحلول المبيعات العملية، وخدمات الدعم ما بعد البيع. يمكن للزوار استكشاف منتجات وحلول الشركات من كانون، بما في ذلك خدمات الطباعة المُدارة، وخدمات التعاقد الخارجي، والحصول على مشورة الخبراء المصممة خصيصاً للسوق السعودي الذي يشهد تطورات متواصلة.

ملاحظة:

تلتزم كانون بفلسفتها الخاصة التي تحمل تسمية "كيوسي"، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تُقيّم كانون مدى تقدمها بالاعتماد على التصنيع المسؤول، وسلاسل التوريد، والأثر البيئي، والقيمة الاجتماعية التي يتم تحقيقها. تسعى كانون بحلول عام 2030 إلى تحقيق خفض بنسبة 50٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دورة حياة كل منتج مقارنة بمستويات عام 2008، بالإضافة إلى العمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتسعى كانون بنشاط إلى مبادرات الأعمال التدويرية، وتشجع على الإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتضمن قدرة منتجاتها على تلبية معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في القطاع.

التزام كانون بالاستدامة يمتد لما هو أبعد من منتجاتها ليشمل عملياتها، حيث بدأت الشركة باعتماد الإضاءة الموفرة للطاقة، وبرامج إعادة التدوير، ومفهوم مكاتب بلا أوراق لتقليل بصمتها البيئية. وعلاوة على ذلك، تحصل كانون على الورق المقصوص بقياسات A3 وA4، والذي يحمل علامتها التجارية، من الموردين الذين لا يساهمون في إزالة الغابات، كما أن المواد المستخدمة في التغليف مشتقة من مصادر مستدامة أو معاد تدويرها. يشتمل تغليف عبوة نفث الحبر من كانون على نسبة كبيرة من الورق المقوى المعاد تدويره ومادة البولي ايثلين المعاد تدويرها، مما يدل على التزام الشركة بالاستدامة.

لمحة عن كانون الشرق الأوسط

كانون الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة كانون أوروبا، كما تمثل المقرّ الرئيس لعمليات شركة كانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ من دبي مقراً لها.

وتهدف كانون، التي تأسست عام 1937، إلى مواصلة جهود الابتكار التي لطالما ساهمت في تعزيز مكانتها في مقدمة الشركات المختصة بتقنيات وحلول التصوير على مدى مسيرتها الممتدة إلى 80 عاماً، كما تلتزم بالاستثمار في المجالات المناسبة واغتنام فرص النمو. وتسعى كانون لإثراء تجارب الحياة والأعمال عبر تقديم حلول التصوير المبتكرة، بما يشمل الكاميرات والطابعات المخصصة للاستخدام التجاري، وبما يُغطي أيضاً مجالات الاستشارات التجارية وتقنيات الرعاية الصحية.

وترتكز أعمال كانون على فلسفة كيوسي ( (Kyoseالتي تُشير إلى "الحياة والعمل من أجل المصلحة العامة". وفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى كانون أوروبا إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها، مع التركيز على تقليل تأثيرها البيئي ودعم العملاء لتقليل بصمتهم البيئية عبر استخدام أحدث منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتستثمر كانون بكثافة في أنشطة البحث والتطوير لتقديم أغنى المنتجات وأكثرها تطوّراً وإبداعاً لتلبية احتياجات المستهلكين وآفاقهم الإبداعية. وبدءاً من المصورين الهواة إلى المصوّرين المحترفين، تسمح كانون لكلّ مستهلك بإدراك عشقه للصورة. لمزيد من المعلومات حول كانون الشرق الأوسط، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.canon-me.com

ايكورن ستراتيجي

بريد إلكتروني:[email protected]

+ 971 565 8855 78



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