كبار المديرين الماليين المؤثرين يناقشون رؤية 2030 في العرض الترويجي للمديرين الماليين المستقبليين في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية 6 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- لإلقاء الضوء على الدور التحويلي للقادة الماليين في الأعمال التجارية الحديثة، عقد العرض الترويجي للمديرين الماليين المستقبليين في كراون بلازا الرياض - فندق ومركز مؤتمرات الرياض، وكان روس بورتر، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم الاستراتيجية والتقنية والتحليلات في IMA، من بين المتحدثين المحترمين. وقد استضاف هذا الحدث رفيع المستوى حوالي 200 مشارك من نخبة المتخصصين في الصناعة، مما وفر منصة للحوار المؤثر.

The Future CFO Roadshow

في بداية الجلسات، قام د. تامر السيد، مدير الشؤون المالية في FII Institute، بإلقاء خطاب رئيسي على الحاضرين، موضحًا المسار الاستراتيجي للاستدامة المالية في قطاع الأعمال سريع التطور في الوقت الحالي.

أدارت حلقة النقاشية الأولى د. نوف بن هداب، مدير البرامج والأستاذ المساعد في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وشارك في هذه الحلقة كل من د. نجود سردار، الأستاذ المساعد في جامعة الملك عبد العزيز، وأنور الحديدي، المدير التنفيذي الأول في شركة Deloitte Middle East، و آدم كلارك، نائب رئيس الشؤون المالية في BAE Systems KSA. وقد سلطت الجلسة التي تمت عنوان "المديرون الماليون يقودون الانتعاش والنمو والاستدامة لتحقيق رؤية 2030" الضوء على الدور المتطور للمديرين الماليين في عصر الانتعاش والنمو المستدام.

وفي محادثة ودية ممتعة، شارك بورتر وأحمد داود، المدير المالي لشركة PepsiCo Middle East Foods، رؤيتهما حول "كيفية الحصول على مقعد على طاولة الريادة". ولتوسيع نطاق المحادثة، أدار بورتر جلسة النقاش التالية مع نورا القحطاني، مديرة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ويوسف أ. اليوسف، المدير المالي في شركة Mukamalah Aviation، وحسن آل باحص، رئيس IMA Chapter في الرياض، لمناقشة الصلة المعقد بين المديرين الماليين وسلاسل القيمة التنظيمية.

وأعرب داود عن حماسه لهذا الحدث ، قائلاً: "قدمت الحملة الترويجية للمديرين الماليين المستقبليين منصة فريدة للقادة الماليين لتبادل الأفكار والرؤى وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار. لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذا التجمع الموقر وأن أساهم في المناقشات بشأن الحصول على مقعد على طاولة الريادة. وقد سلط هذا الحدث الضوء حقًا على الدور المتطور للمديرين الماليين في دفع عجلة الانتعاش والنمو والاستدامة بما يتماشى مع رؤية 2030".

وأقيم هذا الحدث تحت رعاية كل من Gleim وHock International وSOCPA وBAE systems وSaudi Aramco وMorgan International وPwC's Academy وIMA Riyadh Chapter وIMA Eastern Province Chapter وIMA Western Province Chapter. وتقديراً لتأثيرهما الكبير على الصناعة، تم منح شركة Saudi Aramco وPepsiCo جائزة Platinum Corporate Partner

جمع العرض الترويجي للمديرن الماللين المستقبلين بين الحكمة والرؤية وإثراء الحضور وتحديد التوجه العام لمستقبل الريادة المالية بما يتماشى مع رؤية 2030.

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