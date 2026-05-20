كرو الإمارات العربية المتحدة تعقد شراكة مع Cylerian لإطلاق خدمات مركز عمليات الأمان المتقدمة من الجيل التالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كرو الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة عضو رائدة في كرو العالمية، إحدى أكبر 10 شبكات محاسبية في العالم، اليوم عن شراكة استراتيجية مع Cylerian، الرائد في توحيد الأمن وقابلية الملاحظة، لتشغيل مركز عمليات الأمان (SOC) الجديد الخاص بها على أحدث طراز. يتيح هذا التعاون لكرو الإمارات العربية المتحدة تزويد عملاء السوق المتوسطة وعملاء المؤسسات الكبرى بقدرات لا مثيل لها في اكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث والمراقبة المستمرة.

مع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط، لم تكن الحاجة إلى دفاع استباقي قائم على البيانات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. بالاستفادة من Cylerian، بات فريق مركز عمليات الأمان لدى كرو الإمارات العربية المتحدة قادرًا الآن على استيعاب وتحليل كميات هائلة من بيانات نقاط النهاية والشبكة والسحابة والهوية وبيانات التطبيقات في الوقت الفعلي، مما يقلّص بشكل كبير «متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD)» و«متوسط الوقت اللازم للاستجابة (MTTR)» في مواجهة الهجمات المتطورة.

قال Dawn Thomas، الشريك الأول في كرو الإمارات العربية المتحدة: «يحتاج عملاؤنا إلى الانتقال من الامتثال التقليدي إلى المرونة النشطة». «تتيح لنا تقنية Cylerian الأصلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب خبراتنا المتخصصة في إدارة التهديدات السيبرانية، تقديم حل أمني استباقي ومؤتمت من خلال مركز قيادة عمليات الأمان المخصص لكرو الإمارات العربية المتحدة والموجود محليًا داخل الدولة، والذي يحمي البنية التحتية السحابية الخاصة بكرو كما يحمي عملاءها. يضمن هذا التكامل تمتع محللينا المحليين بالرؤية العميقة اللازمة لتعقّب المخاطر والتخفيف من حدتها في الوقت الفعلي، بما يضع عملياتنا في دولة الإمارات في طليعة مشهد الأمن السيبراني في المنطقة».

أبرز فوائد الشراكة:

رؤية عميقة على مستوى المؤسسة: مراقبة في الوقت الفعلي عبر جميع الأصول الموزعة، بما يضمن عدم وجود «نقاط عمياء» في بيئة الشركة.





تسريع الاستجابة للحوادث: تتيح مسارات العمل المؤتمتة، إلى جانب بيانات بمستوى الأدلة الجنائية الرقمية، لخبراء كرو تحييد التهديدات قبل أن تتصاعد.





الامتثال الإقليمي: أطر أمنية مصممة خصيصًا تلبّي المتطلبات التنظيمية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك معايير الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ( NESA ) ومعايير مركز دبي للأمن الإلكتروني ( DESC ).





قابلية التوسع الفعّالة من حيث التكلفة: توفير عمليات أمنية على مستوى المؤسسات من دون الأعباء المترتبة على إنشاء مركز عمليات أمان داخلي.

قال Vijay Akasapu، الرئيس التنفيذي لدى Cylerian: «يسرّنا أن نرى كرو الإمارات العربية المتحدة تستفيد من منصتنا لحماية أكثر الشركات حيويةً في المنطقة». «إن الجمع بين خبرات كرو الاستشارية عالمية المستوى وتقنية Cylerian المتطورة يشكّل خط دفاع قويًا في مواجهة مشهد التهديدات الحديث».

الخدمة متاحة فورًا لعملاء كرو الإمارات العربية المتحدة الحاليين والجدد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن كرو الإمارات العربية المتحدة

كرو الإمارات العربية المتحدة شركة رائدة في المحاسبة والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة عضو في كرو العالمية، إحدى أكبر 10 شبكات محاسبية في العالم. من خلال تركيزها على التدقيق والضرائب واستشارات المخاطر، تساعد كرو الإمارات العربية المتحدة المؤسسات على التعامل بثقة مع بيئات الأعمال المعقدة.

نبذة عن Cylerian

Cylerian شركة مزوّدة لتقنيات الأمن السيبراني، متخصصة في رؤية نقاط النهاية والاستجابة المؤتمتة. تقلّل منصتها من تعقيد العمليات الأمنية، بما يتيح للمؤسسات اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها ومعالجتها بسرعة ودقة.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2485928/Cylerian_logo.jpg