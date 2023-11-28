كريس هيمسوورث وحبيب نورمحمدوف حاضران في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- ثور والنسر Thor and The Eagle: تواصل نجم هوليوود كريس هيمسوورث وحبيب نورمحمدوف، أسطورة UFC، في يوم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي 2023.

hor and The Eagle: Hollywood star Chris Hemsworth and UFC pound-for-pound legend Khabib Nurmagomedov connect at the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023.

توافد الآلاف من مشجعي الفورمولا 1 إلى مكان المهرجان الذي يستمر أربعة أيام لأكبر نسخة من سباق جائزة أبو ظبي الكبرى لعطلة نهاية الأسبوع، مع تقديم تجارب مشجعين ونقاط مراقبة جديدة تمامًا لنسخة 2023.

مع مجموعة من الإضافات الجديدة لعام 2023، شهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى لهذا العام حضورًا أكبر من أي وقت مضى من المشجعين لحضور نهائيات موسم الفورمولا 1، حيث استمتعوا بالمشهد من نقاط مراقبة جديدة تمامًا مثل المدرج الغربي المستقيم والسطح في مساحة الضيافة المطلة على المنعطف الثاني.

وبالإضافة إلى مشاهدة نخبة السائقين أثناء جلسات التدريب والتصفيات والسباق، استمتع المشجعون بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه خارج المسار.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2285421/Formula_1_Abu_Dhabi_Chris_Hemsworth_Khabib_Nurmagomedov.jpg

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