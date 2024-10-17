كشف خبايا الجريمة السيبرانية: جيتكس جلوبال 2024 يسلط الضوء على معضلة تواجه القطاعات حول العالم والابتكارات الفريدة للتغلب عليها

- يوم الأمن السيبراني كان محور فعاليات ثالث أيام جيتكس جلوبال ويكشف عن التحديات والتهديدات والفرص في مجتمع التكنولوجيا الدولي

- سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، يؤكد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير قواعد اللعبة

الإمارات العربية المتحدة، دبي – 17 أكتوبر 2024: بعد يومين حافلين بالفعاليات قدم خلالهما معرض جيتكس جلوبال 2024 برامج ومعارض مدهشة على كافة الأصعدة التقنية والمجالات الجديدة، شهد يوم الأربعاء برنامجاً مميزاً آخر اطّلع خلاله الجمهور على المشهد الحالي والمستقبلي للأمن السيبراني من خلال أبرز الخبراء في العالم.

GITEX GLOBAL 2024 plays a transformative role gathering the entire cybersecurity ecosystem amid the evolving landscape of digital threats

يقام "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي في نسخته الأكبر في تاريخه – إذ تشهد دورته الرابعة والأربعون حضورًا قياسيًا بأكثر من 6,500 شركة عارضة و1,800 شركة ناشئة و1,200 مستثمر، إلى جانب الحكومات المشاركة من أكثر من 180 دولة.

وبينما واصلت أكبر نسخة من المعرض فعالياتها في اليوم الثالث، انعقدت فعاليات "يوم الأمن السيبراني" الأربعاء لتقدم سلسلة ثرية من الحوارات والمحاضرات والجلسات المتخصصة كي تلقي الضوء على التحديات الملحة والتهديدات الناشئة والفرص المبتكرة المتاحة للأفراد والمؤسسات والقطاعات والدول حول العالم.

دراسة دقيقة لمعضلة الجرائم الإلكترونية

في ظل التوقعات بوصول حجم أضرار جرائم الإنترنت العالمية إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول العام 2025، فإن مجتمع التكنولوجيا الدولي عازم على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. وتجلى هذا الموقف العالمي في معرض جيتكس جلوبال الذي تقارب فيه أبرز الرؤساء التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا وأمن المعلومات ومدراء الحوكمة والمخاطر والامتثال لتحقيق مهمة موحدة، وهي إنشاء خط الدفاع الأفضل على مستوى العالم.

من الجدير بالذكر أن العام 2024 شهد ارتفاعًا قدره 40% في حجم عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل، الأمر الذي أدى إلى تحديات غير مسبوقة واجهتها الشركات القائمة في القطاع. وقد تناولت إحدى جلسات المؤتمر يوم الأربعاء موضوع "الاحتيال الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي: حماية مستقبل قطاع التمويل" وناقشت كيفية تسخير التقنيات الناشئة للتغلب على هذا التهديد المتزايد.

وفي هذا الصدد كشف سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة نجحت في إحباط ملايين التهديدات هذا العام وحده، بفضل تأييدها للذكاء الاصطناعي باعتباره "عامل تغيير حقيقي" في قيادة النهضة السيبرانية للقطاع. وقال في بودكاست GITEX Tech Waves: "الوعي السيبراني أمر بالغ الأهمية - والذكاء الاصطناعي يغير مسار الأمور. تعد دولة الإمارات مركزًا ماليًا بارزًا، وقد واجهت 71 مليون هجوم في الربع الأول من عام 2024، ولكننا نتمتع بقدر كبير من المرونة مكننا من إحباط تلك نحن الهجمات بفضل الكشف المبكر عن التهديدات من خلال الذكاء الاصطناعي – فهي تقنية مفيدة للغاية تدعم شراكاتنا الرائعة مع العالم ".

كما تحدث تود كونكلين عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي. وفي حين أقر بالتداعيات المحتملة لقوة الذكاء الاصطناعي عند استخدامه من قبل الجهات الخبيثة، أضاف كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي ونائب مساعد وزير الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية في وزارة الخزانة الأمريكية: "تدير وزارة الخزانة الأمريكية أكبر منظومة للمدفوعات في العالم أجمع، وقد استفدنا من نماذج الذكاء الاصطناعي للحد من الاحتيال بما يقرب من 600 مليون دولار في الأشهر الستة الماضية. فقد باتت الاستعانة بتلك التقنية عاملًا بالغ الأهمية في مجال مكافحة الاحتيال".

الكشف عن عالم جديد من الإمكانات غير المحدودة

تم إبرام ما لا يقل عن 230 شراكة جديدة بين الجهات والشركات المحلية والإقليمية والدولية في أسبوع كانت فيه 88% من الشركات الناشئة العارضة هي شركات جديدة تشارك لأول مرة في معرض جيتكس جلوبال، ما يعزز مكانة الحدث كمحفز بارز للتعاون والتنسيق العالمي. وبحلول يوم الأربعاء، تم عقد أكثر من 13000 اجتماع مسبق الترتيب في جميع أنحاء معرض جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار - أكبر حدث للشركات الناشئة والاستثمار في العالم – في ظل عرض الشركات لحلولها التحولية التي تتمتع بإمكانات من شأنها تغيير العالم.

وسلطت هواوي الضوء على البنية التحتية الحرجة وحلول تكنولوجيا الحوسبة السحابية التي تقدمها الشركة، حيث تحدث الدكتور ألويسيوس تشيانج، كبير مسؤولي الأمن في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في هواوي وكشف عن المعدل المذهل للهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. وفي حين دعا الشركات إلى ضمان مواقف أمنية صارمة، قال: "تتعرض هواوي للهجوم 12 مليار مرة في المتوسط يوميًا. ولهذا السبب يعتبر الأمن السيبراني اصلًا استراتيجيًا في شركتنا، ويجب على المؤسسات أن ترسخ ثقافة الأمن السيبراني من خلال نهج يضع الأمن والخصوصية أولاً – بحيث تخدم حلولها غرضها المتمثل في حماية الأصول الرقمية".

وبدورها استعرضت شركة كاسبيرسكي المختصة بالأمن السيبراني ومكافحة الفيروسات نهجها الرائد في مجال المناعة السيبرانية وحلول استخبارات التهديدات المتقدمة يوم الأربعاء، بينما سلطت شركة فورتينت الأمريكية للأمن السيبراني الضوء على المنتجات والخدمات التي تشكل جزءًا من محفظة منصة الأمن السيبراني الخاصة بها. كما عرضت solutions by stc للزوار التقنيات الناشئة المستخدمة لتقديم قيمة جديدة للعملاء.

وفي مكان آخر من اليوم الثالث لمعرض جيتكس جلوبال 2024، أقيمت مجموعة من الأنشطة والعروض والمؤتمرات ضمن فعاليات جيتكس سايبر فالي، المعرض والبرنامج المرتقب للأمن السيبراني هذا العام والذي يستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات. وشهدت إحدى الجلسات حديثًا قدمه بريت جونسون - والذي كان في السابق أحد أبرز المطلوبين في أمريكا قبل أن يصبح خبيرًا عالميًا مرموقًا في الكشف عن الجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية. وخلال جلسة "الاحتيال على المحتال: الدخول إلى عقل المجرم السيبراني"، كشف عن حجم العالم السفلي الافتراضي وشارك الجمهور قصة حياته.

كما تألقت فعاليات القرصنة الحية حيث قدم القراصنة الأخلاقيون عروضًا حية لعمليات الاختراق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. واستمع الزوار حصريًا إلى سانتياغو لوبيز، أول مختص بالقرصنة يكسب مليون دولار في العالم، والذي تحدث عن كيفية تحويل مهارات القرصنة إلى مهنة مربحة خلال جلسة خاصة بعنوان "وجهاً لوجه مع أول قرصان كسب مليون دولار: من يرغب أن يصبح مليونيرًا من خلال القرصنة؟".

ما هو برنامج جيتكس جلوبال 2024 في الأيام القادمة؟

يستمر معرض جيتكس جلوبال 2024 يوم الخميس من خلال فعاليات "عالم مراكز البيانات" التي تستضيف مجموعة من قادة الفكر والخبراء لمناقشة مستقبل إدارة البيانات والبنية الأساسية. تناقش الجلسات على مدار اليوم أحدث تقنيات البيانات وحلول الطاقة المستدامة إلى جانب الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم النمو الهائل للخدمات الرقمية.

ومن أبرز ملامح اليوم الرابع فعاليات التنقل المستقبلي التي تتحدث عن التغيرات الجذرية في قطاع تقنيات السيارات العالمية وقمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي في المستقبل و Global DevSlam وغيرها.

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024" ولحجز التذاكر، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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