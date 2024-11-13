كشفت Dhamani Jewels عن مجموعة جديدة حصرية من ألماس "قطع دبي" في مؤتمر دبي للألماس

إمارة دبي، دول الإمارات العربية المتحدة, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Dhamani Jewels، دار المجوهرات المرموقة الحائزة على جوائز، عن مجموعة جديدة مذهلة تتميز بألماس "قطع دبي" الفريد في مؤتمر دبي للألماس. تعرض هذه المجموعة الحصرية مجموعة رائعة من الألماس الأبيض والملون الفاخر، وجميعها من أفضل المناطق المنتجة للألماس في العالم في جميع أنحاء أفريقيا. تتألق الماسات في تصاميم عصرية حديثة تجسد الروح العالمية والأناقة الرفيعة لمدينة دبي.

DMCC-DDE conference 2024

منذ عام 2006، ظلت Dhamani Jewels متميزة بكونها حامل الحقوق الحصرية لألماس "قِطع دبي" (الحاصلة على جائزة من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)) - لتكون أول قطع ألماس في العالم مستوحاة من مدينة ومسماةٌ على اسمها. تتميز ألماسات هذه المجموعة الجديدة بـ "قِطع دبي" المميزة، التي تحتوي على 99 وجهًا، ما يزيد من تألقها وبريقها إلى أقصى حد. التصميم هو انعكاس حقيقي للهوية الديناميكية والمبتكرة والغنية ثقافيًا في دبي. ومن الجدير بالذكر أن المجموعة تتضمن رمز "D" الشهير، والمدمج بسلاسة في كل من الخطوط الحديثة والكلاسيكية من قِطع الألماس، للإشارة إلى Dhamani Jewels مع الإشادة بمدينة دبي.

قال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC): "بصفتها القوة الإبداعية وراء قطع دبي الحصرية، الألماس المبهر ذو الـ 99 وجهًا، تواصل Dhamani Jewels وضع معايير جديدة في الفخامة والابتكار. تعد Dhamani اليوم من بين الأسماء الأكثر تميزًا في صناعة المجوهرات الفاخرة في الإمارات، ونحن فخورون للغاية بوجودها ضمن أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). أهنئ شركة Dhamani Jewels على هذه القطع المميزة 'قطع دبي' التي تم الكشف عنها خلال أسبوع دبي الأول للماس، ما يعكس بشكل جميل هوية دبي ويحتفي بتراثنا الثقافي في عالم الألماس وتصميم المجوهرات."

قال Amit Dhamani، الرئيس التنفيذي لمجموعة Dhamani: "نحن متحمسون لإطلاق هذه المجموعة الاستثنائية، التي لا تسلط الضوء فقط على جمال 'قطع ألماس دبي' التي لا مثيل لها، بل تلبي أيضًا الأذواق المتطورة لمدينة عالمية متعددة الثقافات مثل دبي". "بصفتنا علامة تجارية كانت دائمًا في طليعة الحرفية والابتكار في التصميم، فإننا ملتزمون بتقديم قطع فاخرة خالدة يتردد صداها مع عملائنا في جميع أنحاء العالم".

ستتوفر المجموعة الجديدة قريبًا حصريًا في بوتيكات Dhamani 1969 الموجودة في بعض الأماكن السياحية الأكثر شهرة في دبي: مول دبي، فندق جميرا النسيم، وفندق برج العرب الأسطوري.

لمزيد من المعلومات أو لاستكشاف المجموعة الجديدة، يرجى زيارة: www.dhamani1969.com أو الاتصال على: [email protected]

الهاتف: 5922 520 56 971+