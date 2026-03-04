كشفت Lyfegen عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل تعاقدات الأدوية وتسريع وصول المرضى إليها

قدرة جديدة للذكاء الاصطناعي تُتيح اتخاذ قرارات تعاقدية مُنظمة وقابلة للتوسع في ظل تسارع تعقيدات التسعير العالمية

بازل، سويسرا

4 مارس 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت Lyfegen، المزود العالمي لحلول إتاحة الأدوية والتعاقدات وإدارة الخصومات المبتكرة، اليوم عن إطلاق AI Contracting Companion. تم تصميم هذا الحل القائم على الذكاء الاصطناعي لدعم شركات الأدوية في التعامل بكفاءة مع بيئات التسعير والتعاقد متزايدة التعقيد، عبر فِرق الوصول إلى الأسواق العالمية و المحلية.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تتزايد فيه تعقيدات ديناميكيات تسعير الأدوية، مدفوعًا بالتسعير المرجعي الدولي، بما في ذلك تطورات سياسات "الدولة الأكثر تفضيلاً" (MFN) في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، يعيد التوسع في استخدام اتفاقيات الدخول المُدار تشكيل آليات اتخاذ قرارات التسعير.

غالبًا ما تعمل فِرق الوصول إلى الأسواق العالمية والمحلية باستخدام أدوات مجزأة، وافتراضات غير متسقة، وإرشادات ثابتة. يوفر حل AI Contracting Companion بيئة قرار مشتركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن الفِرق من العمل وفق منطق منظم موحد، وأساس بيانات متكامل، ومبادئ تقييم شفافة.

من خلال دمج الأدلة السريرية، وقيود التسعير، وسلوك جهات السداد ضمن إطار قرار موحد، يقوم الحل بتوليد إستراتيجيات تعاقد منظمة، وسيناريوهات اتفاقيات خصومات، وتقييمات مقارنة شفافة لخيارات التعاقد. وهذا يتيح تسريع اتخاذ القرار على المستوى المحلي ضمن أطر توجيهية عالمية واضحة، مع تقليل الاعتماد على الحوكمة الصارمة، من خلال المنطق المشترك والاستقلالية المستنيرة.

يعتمد AI Contracting Companion من Lyfegen على ثلاثة مبادئ أساسية — التكامل، والعمق، والمساءلة — ويُرسّخ أساسًا منظمًا للذكاء التعاقدي الحديث. ويربط بين المعرفة المُثبتة في مجال التعاقد والبيانات الخاصة بالأصول مع قدرات المحاكاة وتوقعات الخصومات ضمن نظام موحّد ومترابط، لتوفير إرشادات منسّقة لإتاحة الأدوية والتعاقد تعكس واقع السوق، والقيود العابرة للأسواق، والأطر التوجيهية الإستراتيجية. باعتباره محرك قرارات متخصص في المهام ومُصمم من قبل خبراء، فإن الحل يتعامل مع سيناريوهات الأسواق المتعددة المعقدة على نطاق واسع، مع تقديم نتائج شفافة وقابلة للتكرار ويمكن تتبعها بالكامل تعزز حكم الخبراء دون المساس بالضوابط أو الامتثال التنظيمي.

قال Girisha Fernando، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lyfegen: "لقد تسارعت تعقيدات تعاقدات الأدوية نتيجة مجموعة من العوامل المتراكمة، بدءًا من التغيرات التنظيمية وصولًا إلى الابتكار في المنتجات". "تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية تدعم اتخاذ القرارات بشكلٍ متسقٍ عبر مختلف الأسواق. ويوفر AI Contracting Companion أساسًا تكامليًا وخاضعًا للمساءلة لإدارة الوصول الحديثة، مما يمكّن الفِرق من التفاوض والتخطيط والتنفيذ بثقة أكبر، مع تسريع إتاحة العلاجات للمرضى بصورة أكثر استدامة".

وأضاف Nico Mros، المؤسس والرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في Lyfegen: "يمثل هذا الحل التطور التالي في ذكاء التعاقدات. يجب أن يعزز الذكاء الاصطناعي في مجال التعاقد حكم الخبير ويرفع القدرة التحليلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الشفافية والتحكم. لقد صُمم AI Contracting Companion كذكاء اصطناعي مُنظَّم بنتائج قابلة للتكرار، مما يضمن منطقًا قابلًا للتتبع والسرية بمعايير صناعة الدواء".

تم الكشف عن AI Contracting Companion خلال مؤتمر World Evidence Pricing and Access Congress (EPA) في أمستردام، وهو متاح الآن كقدرة مدمجة ضمن منصة Lyfegen.

نبذة عن Lyfegen

شركة Lyfegen هي مزوّد مستقل لحلول إتاحة الأدوية، والتعاقدات، وإدارة الخصومات لقطاع الرعاية الصحية. من خلال منصتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، تساعد Lyfegen شركات الأدوية وجهات السداد في القطاع الصحي على المقارنة، والنمذجة، وتصميم اتفاقيات تسعير دوائية فعّالة لضمان وصول المرضى إلى العلاج. تُغلق Lyfegen الحلقة التشغيلية بالكامل عبر دعم تنفيذ العقود، وإدارة اتفاقيات التسعير المعقدة، وتعزيز الحوكمة المالية. من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسريع اتخاذ القرارات بشكلٍ مُنظّم، تدعم Lyfegen وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة بشكلٍ أسرع وأكثر استدامة.

تأسست الشركة عام 2018، ومقرها الرئيسي في بازل بسويسرا وديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بحضور متنامٍ في الأسواق عبر أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: http://www.lyfegen.com/pharma/aicco ولينكدإن.

