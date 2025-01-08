كشفت شركة Hisense عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025

مدينة كينغداو، دولة الصين، 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- عرضت Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، رؤية جريئة للمستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، حيث كشفت عن التطورات الرائدة في تكنولوجيا العرض مع تلفزيون TriChroma LED الجديد وشاشة MicroLED مذهلة مقاس 136 بوصة وحلول ذكية للمعيشة.

ريادة سوق التلفزيونات العالمي

مع أكثر من 55 عامًا من الابتكار، تواصل Hisense دفع حدود الممكن عبر الصناعات المختلفة، بدءًا من الترفيه المنزلي وصولًا إلى المعيشة الذكية، لتعزيز التزامها ببناء شركة تقنية رائدة، وتقديم حلول واقعية تطور الحياة اليومية.

لقد كان عام 2024 عامًا مهمًا لشركة Hisense، ففيه عززت قيادتها في سوق التلفزيونات العالمي. ففي الربع الثالث، حصلت الشركة على نسبة مذهلة من حجم شحنات التلفزيونات في العالم في فئة التلفزيونات مقاس 100 بوصة فيما فوق قدرها 63.4%، ما يعكس هيمنتها في سوق الشاشات الكبيرة. تجني Hisense أيضًا ثمار إستراتيجيتها في التلفزيونات الفاخرة، حيث احتلت المركز الثاني بحصة سوقية عالمية في التلفزيونات الفاخرة في الربع الثالث قدرها 24%. بالإضافة إلى ذلك، تحصلت منتجات Hisense على مراكز رائدة في العديد من الأسواق الخارجية، حيث دخلت قائمة أفضل 3 شركات. ويعود هذا النجاح إلى الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا المتطورة.

رؤية للمستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يقع الذكاء الاصطناعي في صميم إستراتيجية Hisense لجعل التكنولوجيا أسهل في الاستخدام وأكبر تأثيرًا. يوفر محرك Hi-View AI الخاص بالشركة تحسينات في الوقت الفعلي لجودة الصورة والصوت. تتيح هذه الوظيفة المتقدمة للمستخدمين التفاعل مع تلفزيوناتهم بطرق جديدة، من التوصيات الشخصية حسب المحتوى وصولاً إلى الاستفسارات السلسة، واكتشاف الترفيه.

إن هذا التركيز على التصميم الذكي يقود الابتكار في جميع مناحي المنزل، من الشاشات إلى الأجهزة، لضمان تجربة استثنائية للمستهلك. من الأجهزة التي تقترح وصفات الطعام إلى مكيفات الهواء التي تتكامل مع النظام البيئي الذكي المنزلي، فإن الشركة تعمل على إنشاء بيئات أكثر ذكاءً وكفاءة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تكنولوجيا العرض الثورية

تواصل Hisense الدفع نحو الابتكار، والتكيف، وتقديم منتجات تتجاوز توقعات المستهلكين، للارتقاء بتوقعاتهم فيما يخص مستقبل الشاشات. تستخدم تقنية RGB Local Dimming Display الجديدة من الشركة رقائق LED الحمراء والخضراء والزرقاء المستقلة للحصول على سطوع، وتباين، ودقة لونية لا مثيل لها، حيث تحقق ما يصل إلى 97% من مساحة الألوان BT.2020.

وتكمل الشركة هذا التوجه مع شاشة MicroLED الجديدة مقاس 136 بوصة، التي توفر دقة على مستوى البيكسل مع إضاءة ذاتية، حيث تجمع بين سطوع يصل إلى 10,000 نيت مع صور حية ونابضة بالحياة. لا يتجاوز هذا الابتكار المعايير الحالية فحسب، بل يمهد أيضًا للعقد المقبل من التطورات في مجال العرض.

بناء الثقة من خلال الشراكات

تظل الشراكات أمرًا محوريًا لإستراتيجية النمو العالمية لشركة Hisense. عالميًا، تواصل Hisense التزامها بجعل الناس أقرب إلى اللحظات الرياضية التي يحبونها من خلال شراكتها الطويلة مع الفيفا ورعايتها الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025™.

بالشراكة مع الفيفا، أعلنت Hisense أيضًا عن أول حملة تسويقية عالمية لهذه البطولة المثيرة تحت شعار "اغتنم اللحظة"، حيث تلهم الجميع للتمتع بالحياة بشكل كامل من خلال اغتنام اللحظة، والتحلي بالثقة والحسم في خوض التجربة، سواء كانوا يمرون بتحدٍ، أو أداء، أو أي لحظة مهمة في رحلة الحياة. تلتزم Hisense بخلق لحظات مليئة بالمعاني والمتعة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، ما يعزز مكانة Hisense كقائد عالمي في التميز التكنولوجي. ستكون Hisense أول علامة تجارية تعرض كأس بطولة كأس العالم للأندية 2025™في جناحها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025 في 7 يناير 2025.

من الواقعية المدهشة لتقنية العرض إلى الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة، تفي Hisense بوعدها في تقديم ابتكارات تجعل الحياة أفضل.

اكتشف أحدث الابتكارات من Hisense في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، من 7 إلى 10 يناير، في مركز مؤتمرات لاس فيغاس (LVCC)، القاعة المركزية - الجناح 16625. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب العالمي لشركة Hisense.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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