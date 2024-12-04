كشفت شركة XCMG عن 17 من نماذج الحفارات في معرض باوما الصين 2024

مدينة شانغهاي، 4 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة XCMG Excavator تحقق دخولًا قويًا في أكبر حدث عالمي لمعدات البناء، معرض باوما الصين 2024، حيث تعرض مجموعة مميزة تتألف من 17 طرازًا رئيسيًا من الحفارات وأربع مجموعات من المكونات الأساسية.

الابتكار المسؤول بيئيًا يدفع استدامة الصناعة

تلتزم XCMG Excavator بدفع التحول الأخضر لقطاع آلات البناء، مع إطلاق العديد من الحفارات الكهربائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. لفتت النماذج الكهربائية من XCMG الأنظار بفضل تصميمها المميز بلمسات من اللون الأخضر الزاهي.

XCMG Unveils 17 Excavator Models at bauma China 2024

حفارات XE19EV وXE27EV الكهربائية الجديدة، المصممة خصيصًا للسوق الأوروبية، اجتازت اختبارات صارمة تثبت متانتها وموثوقيتها. أشاد المشغلون الأوروبيون الذين جربوا الآلات بشدة بأدائها المتميز وتجربة المستخدم الاستثنائية.

الحفارات الصغيرة تعزز تجربة العملاء بالراحة والكفاءة

أوروبا، المعروفة بمستوى صناعتها العالي ولوائحها الصارمة، تفضل الحفارات الصغيرة بوزن 0-8 أطنان التي تلبي معايير الأداء والانبعاثات الصارمة. حفارات XCMG من الطرازات XE35E وXE55E وXE80E، التي عُرضت في الحدث، تُعد من أكثر النماذج المخصصة شعبية في المنطقة.

حفار XE35E يتميز بتعدد الاستخدامات، حيث يوفر دورانًا بزاوية 360 درجة واستقرارًا استثنائيًا، بالإضافة إلى سهولة التحكم بسلاسة. قوته وكفاءته الفريدتان تجعلانه مثاليًا لإنجاز المهام في المساحات الضيقة، بما في ذلك المناطق الحضرية المزدحمة وداخل المباني، ما يجعله مُستخدمًا على نطاق واسع في أعمال الحفر والهندسة المدنية والغابات وغيرها من تطبيقات البناء عبر القارة.

شركة XCMG تقدم حلولًا مخصصة وشاملة للأسواق المتخصصة

تواصل حفارات XCMG التركيز على تطوير مجموعة كاملة من المنتجات، مع التأكيد على الحلول المخصصة للتطبيقات المختلفة، والتي تشمل الآلات المتخصصة، ومعدات الغابات، والحفارات ذات العجلات. لقد جذب حفار XE125F، الذي تم تصميمه خصيصًا لمهام قطع الأشجار والتقشير، اهتمامًا كبيرًا بتصميمه الفريد. حفار XE800WDM الهيدروليكي الهجين بين الديزل والكهرباء لفت انتباه الزوار أيضًا، حيث يتيح للمستخدمين اختيار وضع الطاقة بناءً على ظروف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، عرضت XCMG أيضًا روبوت الهدم PCR300، الذي يزن طُنين فقط، ولكنه بقوة هدم لحفارٍ يزن 6 أطنان، والحفار الهيدروليكي ذو العجلات XE155WECR الذي يتميز بنصف قطر محور دوران لا يتجاوز 1.75 مترًا فقط. لقد أثارت هذه الابتكارات مناقشات حماسية في الصناعة.

شركة XCMG تعرض الابتكار التقني العالمي في المكونات الأساسية

في قاعة عرض المكونات الأساسية لشركة XCMG، سرقت أربع منتجات من أنظمة الزحف الحاملة للآلات (crawler) الأضواء: نظام الزحف الخاصة بالبلدوزر بقدرة 900 حصان، ونظام الزحف الخاص بالحفارات الصغيرة، ونظام الزحف المقاومة لدرجات الحرارة القصوى، ونظام زحف الحفارة بوزن 400 طن. يتميز نظام زحف الحفارة بوزن 400 طن، بأبعاد 3.6م × 1.5م × 2.2م ووزن 10,220 كجم، بعجلات زاحفة وعجلات دوارة من سبيكة فولاذ عالية الصلابة مع معالجة حرارية خاصة لتعزيز مقاومة الصدمات والتآكل. تخضع العجلة الحاملة لمعالجة حرارية متكاملة بعد التشكيل، ما يضمن قوة وصلابة عالية وقدرة عالية على تحمل الأحمال.

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