كشفت مؤسسة Patoranking وALX Africa عن مبادرة منحة دراسية بقيمة 500000 دولار للشباب الأفريقي المهتم بالتكنولوجيا

لاجوس، نيجيريا, 30 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة Patoranking، التي أسسها الموسيقار الأفريقي باتورانكينج، منارة الأمل للمواهب الأفريقية الشابة، أن تعلن عن إطلاق منحة مؤسسة Patoranking للتكنولوجيا، وهي جزء أساسي من مبادرة Sky Level التايعة للمنظمة. في شراكة ضخمة مع ALX Africa، وهي شركة رائدة في تطوير المهارات التقنية المبتكرة للمواهب الأفريقية الشابة، ستقدم المؤسسة منحًا دراسية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار، مما يمنح 40 عقلًا شابًا استثنائيًا إمكانية الوصول إلى التعليم التكنولوجي المتطور والتدريب المجهز للعمل.

The Patoranking Foundation, founded by African musician Patoranking, and ALX Africa, a pioneer in innovative tech skills development for young African talent, announce a scholarship initiative empowering young African talent with access to cutting-edge technology education and career-ready training.

على مدى السنوات الست الماضية، كانت مؤسسة Patoranking ثابتة في التزامها بتعزيز مستقبل أكثر إشراقا للشباب الأفريقي، مما مكّن القادة الشباب الواعدين من متابعة دراساتهم بالمؤسسات التعليمية الرائدة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو خلفيتهم. تعمل المنظمة حاليًا مع خمس مدارس في ولاية إيبوني، نيجيريا، حيث أصل الموسيقي باتورانكينج، وقد تعاونت مع جامعة القيادة الأفريقية في عام 2020 لإعطاء القادة الشباب الواعدين في جميع أنحاء أفريقيا فرصة للدراسة في الجامعة.

الهدف من المؤسسة هو التأثير بشكل إيجابي على حياة مليون شاب أفريقي خلال السنوات العشر المقبلة من خلال تزويدهم بالأدوات والفرص اللازمة للازدهار، وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة لأفريقيا. تأمل المؤسسة، من خلال جهودها، في خلق تأثير مضاعف للتغيير، وتمكين الشباب من أن يصبحوا مهندسي مستقبلهم ومحفزين للتقدم داخل مجتمعاتهم.

بعد أن انتصر على المصاعب المالية، يستفيد باتورانكينج من تأثيره في رعاية أرواح الريادة الجاهزة لإحداث تغيير تحويلي في بلدانهم والقارة الأفريقية.

"يمكن للقادة الاستثنائيين وصانعي التغيير أن يأتوا من أي منطقة من قارتنا"، كما يقول باتورانكينج، الفنان صاحب الرؤية والمحسن وراء هذه المبادرة. "يجب ألا تكون القيود المالية عقبة أمام الإنجاز الأفريقي الكبير القادم".

تأسست ALX Africa من قبل فريد سوانيكر، المعلم ورجل الأعمال المشهور، المتلقي لجوائز ووحاد من أكثر 100 شخصية تأثيراً في مجلة تايم لعام 2019. تكرس ALX لخلق إمكانية الوصول إلى التدريب التقني على مستوى عالمي لملايين الأشخاص في أفريقيا.

"في عالم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة اليوم، يحتاج الشباب إلى الاستعداد لعدم اليقين؛ يحتاجون إلى أن يكونوا نشطين وقادرين على التكيف. يستهدف نموذج التعلم المبتكر لدينا تطوير قادة التكنولوجيا والمبتكرين ذوي المهارات الصعبة والناعمة الأكثر طلبًا لحل مشاكل هذا القرن،" فريد سوانيكر.

يمثل التعاون مع ALX Africa فصلاً جديداً في مهمة المؤسسة. يستهدف البرنامج 40 طالبًا مرنًا ومحفزًا ومبتكرًا وموجهًا نحو المهمة خلال العام المقبل والذين أحدثوا بالفعل تأثيرًا كبيرًا داخل مجتمعاتهم. سيكون لدى هؤلاء المتعلمين الفرصة للتسجيل في مجموعة واسعة من برامج التكنولوجيا التحويلية، بدءًا من البرمجة والتنمية إلى البيانات وإدارة Salesforce، وتمكينهم من المهارات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي.

خارج الفصول الدراسية، سيكون لدى أفضل المتعلمين فرصة للقيام بالتدريب الداخلي مع بعض الشركاء التقنيين الرائدين للمؤسسة. تعد هذه التجربة العملية بسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق في العالم الحقيقي، وإعداد المتعلمين ليصبحوا رواد التكنولوجيا القادمين.

تدعو مؤسسة Patoranking وALX Africa جميع هواة التكنولوجيا المؤهلين والطموحين للتقدم بطلب للحصول على هذه الفرصة الفريدة للمنح الدراسية. معًا، يمكننا زراعة جيل من عمالقة التكنولوجيا الذين سيقودون الثورة الرقمية في أفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات والتقدم بطلب، تفضل بزيارة: https://patoranking.alxafrica.com/

نبذة عن مؤسسة Patoranking

تكرس مؤسسة Patoranking جهودها لإطلاق إمكانات شباب أفريقيا من خلال برامج تعليمية تحويلية وتعزيز مهارات ريادة الأعمال وتمكين القادة الشباب. تعد علامتنا التجارية بإلهام وتمكين الشباب الأفريقي من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وتعزيز جيل جديد من القادة والمبتكرين الذين سيدفعون التقدم في جميع أنحاء القارة.

نبذة عن شركة ALX

ALX Africa هو مزود رائد لتدريب التكنولوجيا وخدمات تسريع المهنة. نحن ملتزمون بمعالجة النقص العالمي في المواهب التقنية من خلال تزويد قادة الغد المتقنين للتكنولوجيا بإمكانية الوصول إلى المهارات والأدوات التي يحتاجونها اليوم. نحن نخدم القادة الشباب في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتمكينهم من بناء مهن مؤثرة في الصناعات عالية النمو. تفضلوا بزيارة www.alxafrica.com لمعرفة المزيد.