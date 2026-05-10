كلام للإتصالات تطلق منصة «كليك للأعمال» في المملكة العربية السعودية لتعزيز التجربة الرقمية لعملاء قطاع الأعمال

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة كلام للإتصالات، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الإتصالات و نقل البيانات والخدمات الرقمية في المنطقة، عن إطلاق منصة «كليك للأعمال»، وهي منصة رقمية ذاتية الخدمة مخصصة لقطاع الأعمال (B2B)، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الشركات في المملكة مع منتجات وخدمات كلام.

Kalaam Telecom Unveils “Klik for Businesses” in Saudi Arabia to Digitize Enterprise Customer Experience

ويعكس إطلاق «كليك» إلتزام كلام المستمر بتعزيز خبرة العملاء (CX) من خلال رقمنة نقاط التواصل، وتمكين العملاء من إستخدام خدمة أكثر شفافية وكفاءة وتخصيصاً. وتتوفر المنصة عبر تطبيق الهاتف الجوال والموقع الإلكتروني للشركة، حيث تتيح لعملاء قطاع الأعمال إدارة خدماتهم، ومراقبة الإستهلاك، وتتبع الطلبات وتذاكرالدعم الفني، والإطلاع على بيانات فورية من خلال منصة موحدة.

كما تعمل منصة «كليك» على أتمتة عمليات تفعيل الخدمات وتوفيرها، وتقليل التدخل اليدوي، وتقديم تحليلات متقدمة لأداء الخدمات وإتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، مما يمنح العملاء مستوى أعلى من الرؤية والموثوقية، ويدعم إتخاذ القرارات المبنية على معلومات حقيقية.

وقال أمجد نمر شملخ، الرئيس التنفيذي للعمليات – كلام للإتصالات السعودية:

"تم تصميم منصة كليك لتتوافق وتواكب إحتياجات قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية و تحقيق رؤيتها في التحول الرقمي. ومن خلال تبسيط رحلة العميل مع الشركة، من إدارة الخدمات إلى الدعم الفني، لنتيح لعملائنا تحكماً أكبر، ورؤية أسرع، وتجربة رقمية سلسة عبر قنوات متعددة – تطبيق الهاتف الجوال والويب."

ومن جانبه، قال فير باسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كلام للإتصالات:

"تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً محورياً لنمو أعمال كلام للإتصالات، ويعد إطلاق منصة كليك خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. تسهم هذه المنصة في تعزيز تواصلنا مع عملائنا ، وتضع الأساس لنظام رقمي قابل للتوسع، ضمن خارطة طريق أشمل تمتد إلى أسواق إقليمية أخرى، لتقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات عملاء قطاع الاعمال."

وتتوفر منصة «كليك للأعمال» حالياً عبر متجري Google Play وApple App Store لعملاء الشركات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن كلام تيليكوم

مجموعة كلام تيليكوم (كلام) هي مزود حلول رقمية موثوق به، بخبرة تزيد عن 30 عامًا، تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى وشركات الاتصالات إقليميًا وعالميًا. يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين، ولها مكاتب في المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، والمملكة المتحدة. تقدم كلام حلولًا رقمية متطورة في مجالات الاتصال، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والشبكات المُدارة، وخدمات الصوت والتعاون، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراكز البيانات، لمختلف القطاعات. تمتلك كلام نظام كابلات KNOT الأرضية، وهي عضو في تحالف كابلات أوروبا-الهند (EIG) البحرية. ويضمن مسارها الأرضي الفريد "كلام العراق ترانزيت" زمن وصول منخفضًا وأمانًا عاليًا ومرونة، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به للاتصال الإقليمي والدولي. لمعرفة المزيد عن حلول كلام

