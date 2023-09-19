كلية إدارة الأعمال الدولية سوتشو في XJTLU تحتفل بمرور 10 سنوات مع حدث الخريجين

سوتشو، الصين، 19 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- كلية إدارة الأعمال الدولية سوتشو (IBSS) في جامعة شيان جياوتونغ ليفربول بدأت عامها العاشر بلم شمل الخريجين في 9 سبتمبر.

اجتمع أكثر من 300 من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس وقادة الصناعة للاحتفال بنجاحات الكلية، بما في ذلك الارتقاء لتصبح أكبر كلية إدارة أعمال باللغة الإنجليزية في الصين وكسب "التاج الثلاثي" للاعتمادات (AACSB و EQUIS و AMBA) التي حققها واحد بالمائة فقط من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

تم تكريم ثلاثة خريجين قدموا مساهمات استثنائية للأعمال والمجتمع والأوساط الأكاديمية:

More than 300 alumni, academic staff and industry leaders attended an alumni reunion at Xi’an Jiaotong-Liverpool University to celebrate the 10th anniversary of International Business School Suzhou (IBSS).

حصل Boyue Xing رجل الأعمال والمستثمر في مقاطعة شنشي، الذي حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 2018، على لقب خريج العام من IBSS لعام 2023 لقيادته وإنجازاته في مجال الأعمال.

حصلت مديرة الموارد البشرية Sirena Bai ، التي حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية في عام 2021، على جائزة المساهمة المتميزة لخريجي IBSS لتعزيز التعاون بين IBSS و AstraZeneca .

Lenda Huo من Amoy Diagnostics ، الحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال الدولية (2018)، حصلت على جائزة أفضل سفير من IMBA لتوجيه طلاب IMBA الحاليين بشكل احترافي ودعم جهود التوظيف في البرنامج.

تضمن الحدث مناقشات قام بقيادتها لجان من خبراء الأعمال والخبراء الأكاديميين وكانت حول تحويل الأعمال الرقمية، وتعزيز التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات وفي القيادة، والجيل Z في مكان العمل، والتكيف والازدهار في الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المسؤولون التنفيذيون وقادة الصناعة الاتجاهات في التمويل وريادة الأعمال والتصنيع والرعاية الصحية والاستدامة والتبادل عبر الصناعة.

الخريجون الذين حضروا الحدث وصفوا كيف أثرت عليهم الدراسة في كلية IBSS.

Kirsten Johnston خريجة 2019 الحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال الدولية هي المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة العلامات التجارية JWDK، التي بدأت في لندن وتوسعت إلى شنغهاي وهونغ كونغ.

بالإضافة إلى تعزيز مهاراتها في المحاسبة والرقابة المالية، قدمت لها IBSS رؤى، وقالت: "بصفتي أجنبية، كان من المهم بالنسبة لي معرفة المزيد عن الأعمال التجارية في الصين والاختلافات الثقافية في كيفية قيامنا بالأشياء في المملكة المتحدة".

قال Xing الحائز على جائزة "خريج العام من IBSS" إن وحدة ريادة الأعمال تركت انطباعًا عميقًا لديه.

وقال: "لقد علمتنا أننا كرجال أعمال، نتحمل مسؤولية تجاه المجتمع ويجب أن نفكر في كيفية مساهمة أعمالنا بما يتجاوز مجرد السعي لتحقيق الأرباح".

"إن امتلاك روح المبادرة أمر حيوي في الأعمال التجارية، والاستثمار في الرعاية الاجتماعية يمكن أن يحقق فوائد غير متوقعة للشركة".

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Xi'an Jiaotong-Liverpool University SOURCE