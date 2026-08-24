كوزموبروف آسيا 2026 يطلق حملته العالمية "WANTED" قبل دورته المقررة في نوفمبر بهونغ كونغ

دوّنوا التواريخ في مفكّرتكم لحضور أبرز معارض التجميل للأعمال بين الشركات (B2B) في آسيا والمحيط الهادئ، الذي يربط سلسلة القيمة بأكملها في قطاع التجميل من سلسلة التوريد إلى المنتجات النهائية ذات العلامات التجارية

هونغ كونغ، 24 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أطلق كوزموبروف آسيا (Cosmoprof Asia) حملته العالمية "WANTED"، وهي مبادرة متعددة القنوات تحتفي بالمبدعين الذين يغيّرون قواعد اللعبة وبالمبتكرين وأصحاب الرؤى في عالم التجميل ممّن يرسمون ملامح مستقبل القطاع في آسيا والمحيط الهادئ.

Cosmoprof Asia 2026 Launches Global "WANTED" Campaign Ahead of its November Edition in Hong Kong

ويعود كوزموبروف آسيا 2026 في دورته التاسعة والعشرين ليجمع مجتمع التجميل العالمي مجددًا في هونغ كونغ عبر موقعين. ويحتضن مركز AsiaWorld-Expo فعاليات كوزموباك آسيا المخصص لسلسلة التوريد بأكملها، بما يشمل التعبئة والتغليف والعلامات التجارية الخاصة والتصنيع بالتعاقد والمكوّنات والمواد الخام والآلات والتقنيات، وذلك من 10 إلى 12 نوفمبر 2026. أما كوزموبروف آسيا المعني بالمنتجات النهائية ذات العلامات التجارية، بما يشمل العطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمنتجات الطبيعية والعضوية والعناية بالأظافر والإكسسوارات وصالونات التجميل والسبا والعناية بالشعر، فيقام في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض من 11 إلى 13 نوفمبر 2026.

ومن المتوقع أن تستقطب دورة 2026 أكثر من 78,000 زائر وما يزيد على 2,900 عارض من مختلف أنحاء العالم يمثّلون أكثر من 40 دولة ومنطقة، بما يؤكّد مجددًا دور المعرض باعتباره ملتقى رئيسيًا في آسيا والمحيط الهادئ لتوريد منتجات التجميل واكتشاف المنتجات وتبادل الأعمال ورؤى السوق.

حملة "WANTED" العالمية: دعوة جريئة لأصحاب الرؤى في قطاع التجميل بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

تُرسّخ حملة "WANTED" مكانة كوزموبروف آسيا 2026 بوصفه ملتقى المتخصصين والخبراء في القطاع ممّن يعيدون رسم مستقبل التجميل. واستلهامًا من اللغة البصرية المألوفة لإعلانات المطلوبين، تحوّل الحملة رمزًا يعرفه الجميع إلى دعوة جريئة لاكتشاف الأشخاص والأفكار التي تقود تطوّر صناعة التجميل نحو المستقبل.

وتقوم الحملة على ثلاثة محاور إبداعية تجسّد أبرز التوجهات التي تعيد تشكيل الفصل المقبل من مسيرة صناعة التجميل:

يحتفي محور Rule-Breakers بأصحاب الفكر الجريء الذين يتحدّون الأعراف السائدة ويعيدون تعريف معايير فئاتهم.

ويسلّط محور Innovators الضوء على العلماء والباحثين والمصنّعين وروّاد التقنية الذين يطوّرون التركيبات والمكوّنات والتعبئة والتغليف والذكاء الاصطناعي والاستدامة وتقنيات الإنتاج.

ويرصد محور Fragrance Addicts الحماس المتنامي تجاه العطور، محتفيًا بالمتخصصين والمولعين بها الذين يقودون الإبداع والابتكار عبر الروائح.

وتنطلق الحملة ضمن استراتيجية متكاملة متعددة القنوات تشمل أنشطة رقمية وأخرى على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام والإعلانات الخارجية، وتستهدف الجماهير الأساسية في بر الصين الرئيسي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أبرز الفعاليات الدولية والبرامج المميزة

وبصفتها ضيف شرف معرض كوزموبروف آسيا 2026، تستعرض إيطاليا تميّزها في مجال التجميل وخبرتها في التصنيع وقدرتها على الإبداع والابتكار. وتنظّم وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالتعاون مع جمعية العناية الشخصية كوزميتيكا إيطاليا، جناحًا وطنيًا يمتد على معرضي كوزموبروف آسيا وكوزموباك آسيا.

وبالاشتراك مع Esxence، الحدث الدولي لفن صناعة العطور، يطلق كوزموبروف آسيا منطقة مخصصة للعطور النيش تضم نخبة من العلامات العطرية المستقلة المتميزة، إلى جانب عمل تركيبي خاص أُنجز بالشراكة مع Centdegrés، إحدى الوكالات الإبداعية الرائدة عالميًا، يحتفي بإرث دور العطور العالمية وحرفيتها العريقة.

ويستضيف كوزموبروف آسيا 2026 أيضًا Glamorous Hong Kong – International Hair & Beauty Showcase 2026–2027، الذي تنظّمه Pivot Point (China) Education Fund Ltd بالتعاون مع Hong Kong Image Designer Association (OMC Hong Kong)، ويجمع بين المواهب المحترفة والتعليم والعروض الفنية الحيّة.

وتعود ندوة Beauty Ingredients & Formulation Asia (BIFA) يومي 10 و11 نوفمبر 2026 في AsiaWorld-Expo بهونغ كونغ. وتقام الندوة بالتعاون مع Hong Kong Society of Cosmetic Chemists (HKSCC)، وتسلّط الضوء على ابتكارات المكوّنات واتجاهات العطور والإنجازات النوعية في التركيبات والتقنيات الداعمة التي ترسم ملامح الجيل القادم من منتجات التجميل.

وقد فُتح باب التسجيل المسبق للزوار عبر الموقع .www.cosmoprof-asia.com والدعوة مفتوحة أمام متخصصي قطاع التجميل وممثلي وسائل الإعلام للتسجيل عبر الإنترنت للحصول على دخول مجاني، ومتابعة ما سيصدر لاحقًا من إعلانات عن البرنامج وأبرز فعاليات المعرض.

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