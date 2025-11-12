كيرالتي والعناية الشاملة السعودية» (TCS) تعلنان عن تحالف استراتيجي لتعزيز إدارة صحة السكان تماشياً مع رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- تحت رعاية هيئة التأمين في اطار مؤتمرIn Gate ، وفي إطار مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (InGate 2025) – أول حدث دولي من نوعه مخصص لتشكيل مستقبل صناعة التأمين في المملكة – أعلنت مجموعة كيرالتي والعناية الشاملة السعودية (TCS) عن توقيع تحالف استراتيجي يهدف إلى إحداث تحول في إدارة صحة المستفيدين في المملكة العربية السعودية.

يجمع هذا التعاون بين الخبرة العالمية لمجموعة كيرالتي في الرعاية القائمة على القيمة وإدارة صحة المستفيدين وبين الريادة المحلية والثقة المؤسسية العميقة لشركة العناية الشاملة السعودية، لتطوير نموذج صحي جديد يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030، ويعزز مفاهيم الوقاية والابتكار على نطاق واسع.

يهدف هذا التحالف إلى تحويل تركيز قطاع الرعاية الصحية من إدارة الأمراض بعد وقوعها إلى إدارة الصحة بشكل استباقي وتوقعي، وذلك من خلال تطوير نموذج عمل شركة TCS الناجح في مجال إدارة الطرف الثالث ( TPA ) إلى نموذج متقدم لمنظمة خدمات صحة المستفيدين ( PHSO ). وسيتمحور هذا التحول حول توفير رعاية شاملة ومتكاملة للمستفيدين قبل الحاجة إلى التدخلات الطبية المكلفة، مما يسهم في استخدام أكثر ذكاءً للموارد وتحقيق نتائج صحية أفضل .

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل كيرالتي و TCS بشكل مشترك على تصميم وتنفيذ منتج مبتكر لإدارة صحة المستفيدين يتضمن ما يلي:

تحليل وتصنيف المخاطر الصحية للسكان ضمن المجموعات التي تديرها TCS

هيكلة الاحتياجات الصحية بناءً على تقسيمات المخاطر ومسارات الرعاية.

تطوير برامج صحية وقائية وشخصية تتناسب مع تلك الاحتياجات.

تقديم هذه الحلول بشكل استباقي للحكومات وشركات التأمين والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وقال إميليو هيريرا مولينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرالتي في الإمارات والسعودية:

"نحن فخورون بشراكتنا مع شركة TCS ، الرائدة في المملكة العربية السعودية، لتطبيق خبراتنا في الرعاية القائمة على القيمة. هذا التحالف ليس مجرد اتفاقية خدمات، بل هو التزام ببناء نظام صحي أكثر كفاءة وملائمةً، يُقاس فيه النجاح من خلال رفاه الأفراد والمجتمعات على المدى الطويل."

من جهته، قال بندر باواكد، الرئيس التنفيذي لشركة العناية الشاملة السعودية:

"هذا التعاون الاستراتيجي مع كيرالتي يتيح لنا تعزيز عروض خدماتنا وقيادة تطور القطاع في المملكة. من خلال تبني هذا النموذج، لن نحسن عملياتنا فحسب، بل سنقدم أيضاً قيمة غير مسبوقة لعملائنا ولنظام الرعاية الصحية السعودي بشكل كامل."

ويمثل هذا التحالف رمزاً للتعاون المخلص والرؤية المشتركة، إذ يجمع بين الخبرة الدولية والتميز المحلي لخدمة مواطني المملكة العربية السعودية. كما يدعم بشكل مباشر مهمة هيئة التأمين في تعزيز الابتكار والمرونة والثقة في منظومة التأمين، ويساهم في تحقيق رؤية 2030 التي تطمح إلى "مجتمع حيوي تقوده الرفاهية والقدرة والشمول نحو الازدهار الوطني."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2820570/MOU_K_TCS.jpg