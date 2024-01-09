كيف تحمي كاميرات InfiRay الحرارية حقول النفط من التهديدات الأمنية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- "فيما سبق، اعتمد أمن حقول النفط بشكل أساسي على فريقنا الأمني، الأمر الذي تطلب منا نشر العديد من مركبات الدوريات كل يوم. ولكن تحسنت إجراءاتنا الأمنية بشكل كبير مع دخول نظام المراقبة البانورامية XSENTRY الذي يعمل بنظام البصريات الكهربائية E.O.S وبتقنية الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة من شركة InfiRay. فأنظمة المراقبة سالفة الذكر تقوم، من خلال قدرتها على التصوير الحراري، بإجراء مسح كلي بزاوية 360 درجة كل ثانيتين، الأمر الذي يوفر تغطية فورية في كافة الظروف والأحوال الجوية. ويقوم السياج الإلكتروني المعين، بمجرد دخول شخص ما المنطقة، بتشغيل نظام الإنذار بشكل فوري". وقد نالت التطبيقات الفعلية لحلول مراقبة حقول النفط من InfiRay في منطقة الشرق الأوسط إعجابًا كبيرًا من قبل كبير المهندسين.

التحديات

غالبًا ما توضع المعدات الخاصة بشركات النفط ومرافقها في المواقع الميدانية لحقول النفط بشكل متفرق ومتباعد، الأمر الذي يجعل من إجراء عمليات الفحص اليدوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 24/7 أمرًا صعبًا للغاية، كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تتسبب في وقوع حوادث سرقة متكررة في مواقع حقول النفط، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تكبد شركات إنتاج النفط خسائر اقتصادية فادحة. وتعالج حلول مراقبة حقول النفط من InfiRay التحديات سالفة الذكر، إلي جانب ضمانها للتشغيل الآمن والسلس لمرافق إنتاج النفط في المواقع الميدانية ذات الصلة.

حلول مراقبة حقول النفط من InfiRay

يُنشر نظام المراقبة البانورامية XSENTRY، الذي يعمل بنظام البصريات الكهربائية E.O.S وبتقنية الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة من شركة InfiRay والمجهز بتقنية تجميع الصور المتخذة بالأشعة تحت الحمراء المتقدمة عالية الجودة، في أعلى الجزء العلوي من برج حقل نفط بطول 40 مترًا. ويوفر هذا نظام المراقبة والفحص الفوريين لموقع حقل النفط بالكامل بزاوية رؤية 360 درجة. كما يعمل النظام على مراقبة مواقع متنوعة في حقل النفط بفعالية، بما في ذلك حقول النفط ونقاط خطوط أنابيب النفط، ويساعد على منع حوادث السرقة.

أبرز المزايا التي تقدمها الحلول

مراقبة شاملة بزاوية رؤية 360 درجة دون أي نقاط عمياء

تشغل حقول النفط مساحات شاسعة من الأراضي، ومن أجل توفير مراقبة شاملة لهذه الأراضي، تحتاج حقول النفط لنظام مراقبة يتمتع برؤية واسعة وواضحة وشاملة. وهو ما لا يتوفر في المنتجات التقليدية، فهي تحتوي على زوايا مراقبة ثابتة وضيقة، والتي يمكن أن تخلق بسهولة نقاط عمياء. كما أن جهاز الرادار الحراري البانورامي بالأشعة تحت الحمراء يعادل عدة كاميرات تقليدية، حيث يلتقط صور بزاوية 360 درجة دون نقاط عمياء في ثانيتين فقط، مما يوفر صورة فورية بانورامية لحقل النفط المراد مراقبته.

وضع تخصيص منطقة المراقبة

يوفر نظام XSENTRY وضع تخصيص منطقة المراقبة المتعدد الاستخدامات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتخصيص مناطق معينة للمراقبة. ويمكن للمستخدمين، داخل هذه المناطق، تعيين "منطقة محمية" لتصفية المناطق المشروع الدخول إليها أو غير الحيوية، والحد من حدوث إنذارات كاذبة ويعزز كفاءة المراقبة.

المراقبة الذكية بالضوء المرئي

يقوم نظام XSENTRY، بمجرد اكتشاف أهداف مشبوهة، بالاتصال بأجهزة الضوء المرئي لتتبع وتكبير تلك الأهداف، الأمر الذي يعمل على التقاط وتوثيق المعلومات المستخرجة من فيديوهات الرؤية الفورية وتتبع الأهداف بشكل سريع. وتوفر هذه القدرة لأفراد صنع القرار والقيادة معلومات مرجعية قيمة.

مراقبة مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في جميع الظروف الجوية

يمكن للأفراد غير المصرح لهم بالدخول إلى مواقع حقول النفط، في الوقت الذي تنعدم فيه الحركة ليلًا، التسلل بسهولة أكبر وتخريب المعدات دون اكتشافهم. وتعوض تقنية التصوير الحراري قيود الضوء المرئي، الأمر الذي يسمح بمراقبة التفاصيل الدقيقة في الظلام الدامس أو الظروف الطقس الصعبة والمتطرفة، مما يضمن المراقبة المستمرة ويضمن أمن حقول النفط على مدار الساعة.

تصوير عالي الوضوح بدقة 12 ميكرومتراً لتفاصيل أكثر ثراءً

قامت شركة InfiRay، كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، بتطوير أصغر كاشف للتصوير الحراري في العالم في فئة البيكسل بشكل مستقل. وقد تم تجهيز نظام المراقبة البانورامية الذي يعمل بنظام البصريات الكهربائية E.O.S وبتقنية الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة بكاشف بحجم 12 ميكرومتراً، مما يوفر تفاصيل أكثر ثراءً وصورًا أكثر وضوحًا مقارنة بكاشف 17 ميكرومتراً بنفس حجم الصورة.

الخاتمة:

إن مزايا استخدام نظام المراقبة البانورامية لحقول النفط من شركة InfiRay الذي يعمل بنظام البصريات الكهربائية E.O.S وبتقنية الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة، بالنسبة للمستخدمين النهائيين، جلية وواضحة. وتوفر هذه المزايا إمكانيات مراقبة طويلة المدى وصور عالية الدقة بالأشعة تحت الحمراء، فضلُا عن كونها تفي بمتطلبات المراقبة واسعة النطاق.

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