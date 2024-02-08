كيف تستطيع Decun تغيير المستوى L2 في Ethereum: موقف CoinEx Research

هونج كونج، 8 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قبل تفعيل الشبكة الرئيسية لـ Cancun-Deneb (أو Dencun)، وهي ترقية Ethereum الأكثر توقعًا لعام 2024، تصف CoinEx عناصرها الرئيسية.

Proto-Danksharding والنقاط المخصصة وKZG: ما الذي ستجلبه Dencun إلى المشهد

وصف متخصصو CoinEx شبكة Dencun بأنها ترقية رئيسية لـ Ethereum أو (ETH) من المقرر أن تشمل خمسة EIP، من بينها EIP-4844 الذي يحظى بأكبر قدر من اهتمام السوق.

ويعد الغرض الرئيسي منها هو حل مشكلة قابلية التوسع في Ethereum والمساعدة في تقليل تكاليف المعاملات لحلول الطبقة الثانية من Ethereum، والتي تفيد بشكل مباشر الأنظمة البيئية المعنية، مثل L2. بالإضافة إلى EIP-4844 الأساسي، تتضمن مقترحات التحسين الأخرى EIP-1153 وEIP-4788 وEIP-5656 وEIP-6780.

على أن السمة جديدة تمامًا في Dencun، وفقًا لأحدث تقرير من CoinEx Research، هي ما يسمى بـ Proto-Danksharding، والمعروف باسم EIP-4844. لقد تم إعداده لإعادة النظر في الطريقة التي يخزن بها Ethereum (ETH) المعلومات المطلوبة للتفاعل بين شبكات L1 الرئيسية وشبكات L2.

ستتلقى Ethereum (ETH) بنية بيانات جديدة تُعرف باسم "النقطة المخصصة" (blob) لتخزين بيانات المعاملات المرسلة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الأولى.

وكما أوضحت CoinEx Research، فإنه من أجل ضمان أمان الآلية الجديدة وثباتها، ستقدم Ethereum (ETH) التزام KZG المتعدد الحدود.

بعبارة موجزة، سيؤدي تفعيل النظام الجديد إلى جعل معاملات اللغة الثانية أسرع وأرخص بفضل نظام لوجستيات البيانات الأمثل.

الآثار المحتملة لبرامج EIP البسيطة: حكم CoinEx

إلى جانب EIP-4844، من المتوقع أن تقوم Dencun بإدخال بعض أنواع EIP الأخرى إلى Ethereum. على سبيل المثال، سيعمل EIP-1153، أو Transient Storage Opcodes، على تقليل حِمل الغاز غير الضروري للمستخدمين أو المطورين داخل الشبكة.

وسيعمل EIP-4788، أو Beacon Chain Block Root Submission، على رفع توافق EVM لـ L2 blockchain إلى المستوى التالي. ويهدف EIP-4788 إلى وضع جذر كتلة Beacon Chain في كل رأس كتلة تنفيذ حتى يتمكن EVM من الوصول مباشرة إلى حالة وبيانات طبقة إجماع Ethereum.

وسيعمل EIP-5656، أو MCOPY Opcodes، هو الآخر على تقليل تكاليف الغاز غير الضرورية للمستخدمين المتصلين بالشبكة والتطبيقات اللامركزية (dApps) بأنواعها المختلفة.

كيف يمكن لـ Dencun تغيير مستوى L1 وL2 في Ethereum: موقف CoinEx Research

يتمثل جوهر ترقية Dencun في EIP-4844، الذي يعمل بشكل مباشر على تحسين إنتاجية الطبقة الثانية وتقليل رسوم المعاملات الإجمالية عن طريق تقديم النقاط المخصصة. وسيؤدي هذا حتمًا إلى تعزيز القدرة التنافسية للطبقة الثانية المستندة إلى Ethereum أمام مشاريع الطبقة البديلة الأخرى.

وشدد خبراء CoinEx على أن المشتقات وLSD وتطبيقات التخزين والجسور ستكون فئات التطبيقات اللامركزية التي ستستفيد أكثر من غيرها من تنشيط Dencun.

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