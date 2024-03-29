كيف تعزز EVB تجربة التنقل في مطار فالنسيا، والذي يعتبر واحدًا من أفضل عشرة مطارات في إسبانيا؟

مدريد، 29 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في ظل المخاوف المتزايدة عالميًا بشأن تغير المناخ، تشهد إسبانيا زيادة ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية. تعمل المطارات، بوصفها مراكز نقل حيوية، على التكيف الفعّال مع هذه الاتجاهات من خلال استكشاف نماذج أعمال مبتكرة. وتبنيًا لهذا، تعاون مطار فالنسيا في إسبانيا مع EVB (وهي فرع تابع لشركة Beny وتركز على حلول الشحن الذكية) لإنشاء محطة شحن مزودة بعدد 80 شاحنًا يعمل بالتيار المتردد و 4 شواحن تعمل بالتيار المستمر للمركبات الكهربائية، مما يوفر حلًا مريحًا للشحن. إن نجاح تنفيذ هذا المشروع قد أعاد دفع الحيوية إلى عمليات المطار وشكّل خطوة هامة نحو التقدم في مجال التنقل الكهربائي في إسبانيا.

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ما هي تفاصيل المشروع؟

الموقع: فالنسيا، إسبانيا.

المنتجات: قام المطار بدمج 4 شواحن تعمل بالتيار المستمر للمركبات الكهربائية من طراز BADC82-D و80 شاحن يعمل بالتيار المتردد للمركبات الكهربائية من طراز BCPC-D2N-P، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للشحن ويستجيب لكل من إعادة الطاقة بشكل سريع وبطيء.

النتائج: شهدت عملية التثبيت والاختبار وتشغيل محطة الشحن تقدمًا سلسًا، حيث تم وضع الشواحن بشكل إستراتيجي في مواقع متفرقة في مواقف المطار، مما ضمن وصولًا مريحًا للمستخدمين. لا يرتقي هذا بمعايير خدمات المطار فقط، بل يساهم أيضًا في تعزيز التوعية بالبيئة والحفاظ عليها في رحلات السفر.

ماذا يعرف عن مطار فالنسيا؟

يقع في المدينة الشرقية الإسبانية فالنسيا، ويعمل مطار فالنسيا كمركز دولي حيوي، حيث يسهل حركة المرور الجوي الكبيرة والأنشطة اللوجستية الهامة. وفقًا لبيانات Aena الأخيرة لعام 2023، يظهر تحرك أكثر من 9.95 مليون مسافر، 82 ألف عملية طيران، وتدفق شحن يبلغ 13.65 مليون طن، مما يجعله من بين أكثر عشرة مطارات مزدحمة في إسبانيا. ومع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات الكهربائية، هناك طلب متزايد على مرافق وقوف السيارات والشحن. ولتلبية هذه الاحتياجات، تعمل إدارة المطار على تحسين مرافق الشحن لتعزيز جودة الخدمة وتلبية تفضيلات المستخدمين المتطورة.

ما العوامل التي تدفع للحاجة إلى الشحن؟

بغض النظر عما إذا كان الدافع يعود إلى الراحة، أو كفاءة التكلفة، أو التكيفية، فإن عددًا متزايدًا من سائقي المركبات الكهربائية يختارون الوقوف في مواقف المطار وشحن مركباتهم الكهربائية. تعتمد فئات مواقف المطار عمومًا على مدى مدة وقوف السيارة، وتنقسم عادة إلى فئات متميزة:

مواقف الوقوف لمدة طويلة: عادةً ما يختارها المسافرون الذين يتجهون في رحلات عمل أو عطلات، حيث يتطلب الأمر فترات وقوف طويلة في المطار، تمتد من يوم واحد إلى 3 أيام، أو حتى لفترات تتراوح بين نصف شهر وشهر كامل.

مواقف الوقوف لمدة قصيرة: عادةً ما يختارها الركاب لتوديع أو استقبال الأصدقاء أو أفراد العائلة الذين يسافرون بالطائرة، أو لزوار المطار، حيث تستمر فترات وقوف السيارات عادة لمدة حوالي 1 إلى 2 ساعة.

فترات أخرى: يحتاج أيضًا موظفو المطار إلى مرافق وقوف السيارات، عادةً خلال ساعات عملهم.

كيف تلبي حلول EVB احتياجات المستخدم؟

أجرى فريق EVB محادثات شاملة مع السلطات في المطار وقدم حلول شحن مخصصة لهم، تلبي احتياجات مجموعات مختلفة من مستخدمي مواقف السيارات.

مواقف الوقوف لمدة طويلة:

المتطلبات: يُفضّل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوقوف لفترات طويلة التحكم وإدارة الشحن عن بعد فضلًا عن سرعة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للطابع التجاري لمواقف المطار، فإن استخدام المساحة وتكاليف الاستثمار تعتبر من العوامل الحاسمة.

الحلول: يأتي شاحن BCPC-D2N-Pمجهزًا بمنافذ مزدوجة واثنين من مسدسات الشحن، مما يمكن من شحن سيارتين في وقت واحد، مما يعزز استخدام المساحة بشكل أمثل. يوفر كل مسدس شحن قوة شحن بقدر 7.4 كيلووات، ملبيًا بذلك احتياجات مستخدمي وقوف السيارات طويلة الأمد بشكل كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، يسمح توافقه مع بروتوكول OCPP1.6J للمستخدمين بالتحكم عن بعد في الشاحن عبر تطبيق الجوال، مما يتيح لهم إدارة الشاحن من أي مكان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشواحن تتميز بمجموعة من الوظائف الوقائية، مما يعزز من سلامة عملية الشحن ويمنح المستخدمين الطمأنينة حتى عندما يكونون بعيدين عن المنزل.

مواقف الوقوف لمدة قصيرة:

المتطلبات: يعتبر المستخدمون الذين يتوقفون في المطار لمدة ساعة أو ساعتين فقط أن الأمر الأساسي هو شحن الطاقة بسرعة. بالنسبة للمطار، فإن تحقيق أقصى استفادة من المساحة والموارد المحدودة لاستيعاب مزيد من المستخدمين، بالإضافة إلى الصيانة الملائمة، يعتبر أمرًا حيويًا.

الحلول: يتميز شاحن السرعة العالية EVB BADC82-D الذي يتم تثبيته على الأرض بقوة شحن مذهلة تبلغ 82 كيلووات، قادر على شحن 444 كيلووات من المسافة في غضون ساعة واحدة. ومجهز بثلاثة مسدسات شحن، يُمكنه شحن ثلاث سيارات في وقت واحد، مما يُلغي أوقات الانتظار ويزيد من استغلال الموارد إلى الحد الأقصى. كما يضمن سلامة وموثوقية عملية الشحن بأدائه الممتاز في تبديد الحرارة ووجود وظائف حماية متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يسهل هيكله القابل للتعديل من التركيب والصيانة بشكل مريح، مما يقلل في النهاية من تكاليف الصيانة في المطار. ويقدم تجربة دفع مرنة ومريحة وآمنة للمستخدمين، حيث يدعم طرق الدفع مثل PayPal والمعاملات غير المتصلة بالإنترنت.

فترات أخرى:

المتطلبات: متفاوتة حسب الظروف الخاصة.

الحلول: يمكن لموظفي المطار اختيار استخدام شواحن الطاقة المترددة إذا كانت النطاقة الكهربائية في السيارة كافية، ولكن إذا كانوا بحاجة لشحن سريع فيمكنهم استخدام شواحن الطاقة المستمرة، وكل ذلك يعتمد على احتياجاتهم الفعلية.

ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها؟

تعزيز توفير الخدمات: تم دمج 84 شاحنًا للمركبات الكهربائية من EVB، مما زاد من سعة خدمات المطار بوجود 172 نقطة شحن، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز جودة الخدمة وتعزيز التنافسية للمطار.

تلبية المتطلبات المتنوعة: تقدم هذه الشواحن للمركبات الكهربائية مجموعة متنوعة من القدرات والأوضاع للشحن، ملبيةً بذلك متطلبات المستخدمين المتنوعة ومثرية تجربتهم العامة.

تقديم نهج جديد ومبتكر: قام المطار بالانتقال من نموذج عمل تقليدي إلى نموذج مبتكر. هذا المشروع لم يقم فقط بزيادة معدل استخدام مواقف المطار بل قام أيضًا بتوسيع مصادر الدخل، حيث يولد دخلًا من رسوم وقوف السيارات ورسوم الشحن.

دعم السفر الصديق للبيئة: إن انتشار محطات الشحن يشجع المزيد من المسافرين على اختيار المركبات الكهربائية، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز الحفاظ على البيئة.

في الختام،

عبر المسافرون المتكررين بالطائرات عن رضاهم بعد تركيب محطة الشحن في مطار فالنسيا، وقد أعرب أحدهم عن رضاه قائلًا: "لم أعد قلقًا بشأن مدى طول الطريق بفضل تركيب محطات الشحن في المطار، علمًا بأن سيارتي ستكون مشحونة تمامًا عند عودتي من رحلات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني بسهولة الاستفادة من شواحن الشحن السريع لإعادة شحن سيارتي عند توصيل أفراد عائلتي إلى المطار."

يُعتبر هذا المشروع نجاحًا ملحوظًا، حيث يلبي متطلبات المستخدمين، ويعزز التنمية المستدامة، ويعزز سمعة الشركة، والأهم من ذلك، يقدم رؤى قيمة وتجارب للمشاريع المستقبلية المماثلة في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية. مع تقدم صناعة السيارات الكهربائية، تظل EVB ملتزمة بالتعاون مع المزيد من الشركات، وتقديم حلول متطورة باستمرار، وضمان استفادة المستخدمين في جميع أنحاء العالم من تجارب الشحن المريحة والفعالة بشكل متزايد.

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