لأول مرة في الشرق الأوسط تقوم شركة مقسم بإطلاق بوت الدردشة الذكي بلهجات عربية محلية مختلفة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 17 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- في عالم التغير التكنولوجي السريع، شهد مجال التفاعل مع العملاء ظهور تطورات حديثة وفعالة تساعد المؤسسات على الحفاظ على رضا عملائها وزيادة معدل التفاعل معهم من خلال تقنيات حديثة وذكية.

Build Intelligent AI Bots That Speak Your Language: Maqsam's AI Conversational Chatbot Unveiled

أطلقت شركة مقسم أحدث بوت دردشة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ومدعوم بالنموذج اللغوي الكبير (LLM) خلال معرض Seamless Middle East & Saudi Arabia، ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بالبقاء في طليعة الابتكارات العربية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويعد النموذج اللغوي الكبير (LLM) التي تستخدمه شركة مقسم في بناء بوت الدردشة أكثر من مجرد نموذجاً لغوياً، بل يعتبر بمثابة طفرة تحويلية في مجال التواصل مع العملاء. فتخيل عزيزي القارئ أن تكون قادرًا على التواصل بفعالية مع عملائك بلهجات عربية محلية مختلفة كانت في الماضي غير متوفرة من التقنيات التكنولوجية المتاحة. يحول بوت الدردشة الخاص بشركة مقسم الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي هذا الأمر الى حقيقة وواقع ملموس.

إمكانية تعدد اللغات واللهجات:

تكمن أحد المميزات البارزة لبوت الدردشة الخاص بشركةhttps://bit.ly/3EMksy0 مقسم في صبغته المحلية المميزة، حيث يتكيف البوت مع لهجات عربية محلية مختلفة. فمع اختلاف الشركات العاملة في سوق الشرق الأوسط، وتعدد اللهجات والفروق الثقافية بشكل ملحوظ، يوفر بوت الدردشة من شركة مقسم حلاً محلياً يضمن إجراء تفاعلات هادفة وشخصية مع العملاء.

خاصية إثراء البيانات:

تعتبر خاصية إثراء البيانات من ضمن المميزات التي تجعل بوت الدردشة من شركة مقسم فريدًا من نوعه، فهو يتعلم باستمرار ويحسن من أدائه بمرور الوقت؛ الأمر الذي يضمن التغذية والتحديث المستمر للمعلومات وفاعلية التواصل مع العملاء بشكل شخصي.

القابلية للتخصيص:

يمتلك بوت الدردشة التحاوري الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي أيضاً القدرة على التخصيص، حيث يمكن لكل شركة أن تضيف التغييرات أو التعديلات على شخصية البوت لتتناسب مع العلامة التجارية الخاصة بها وسماتها الفريدة. سواء كنت تريد أن تكون التفاعلات مع العملاء ودية أو مضحكة أو بطريقة احترافية أو غير ذلك، يمكن أن يتكيف بوت الدردشة مع رغبتك التي تريدها. وتمكن هذه الخاصية الشركات بإنشاء تفاعلات حقيقية وشخصية مع عملائها، مما يعزز ويقوي من علاقة الشركة بعملائها.

أسلوب محادثة ذات الطابع إنساني:

يتفوق بوت الدردشة من شركة مقسم على نظائره في إمكانية إضفاء الطابع الإنساني على محادثاته مع العملاء، حيث تمكن الخوارزميات المتقدمة وقدرات معالجة اللغة الطبيعية للبوت من فهم استفسارات العملاء والرد بطريقة تحاكي وتشبه إلى حد كبير المحادثات البشرية. فأسلوب الرد والاستجابة الإنسانية هذا لا يجعل التفاعلات أكثر جاذبية فحسب، بل يساعد أيضًا في إثراء الثقة وتقوية علاقة الشركة بعملائها.

"إن ثورة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها العالم الآن تعيد تعريف طرق التفاعل مع العملاء في جميع أنحاء العالم. في الشركات العالمية التي تبنى أدوات هذه الثورة للأسف، لا تضع تعقيدات اللغة العربية في عين الاعتبار. ولهذا تم إنشاء نموذج LLM منذ بدايته وحتى نهايته ليتوافق مع اللهجات العربية المحلية المتعددة في الشرق الأوسط ، واضعاً اللغة العربية نصب تركيزه.

ونحن قادرون، من خلال نموذج LLM الخاص بنا، على توفير بوت دردشة يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي يسهل بناؤها وتخصيصها لتناسب كافة الأنشطة التجارية، وكذلك تضيف طابعا من الود والمحبة على محادثتها مع العملاء، كما لو كانوا يتحدثون إلى إنسان آخر، ولكنها أسرع وأكثر دقة". قال هذه الكلمات السيد سنان تيفور، الرئيس التنفيذي لشركة مقسم وأحد مؤسسيها.

قام فريق من المتخصصين المخضرمين في مجال التكنولوجيا والذين يتمتعون بخبرات عمل سابقة في كبرى الشركات التقنية على غرار Google، وMicrosoft، وAmazon، وبعض من كبرى الشركات في مجال الاتصالات بإنشاء نموذج LLM لشركة مقسم، الأمر الذي جعل من بوت شركة مقسم المنافس الفائز في مجال التفاعل مع العملاء. وأطلقت شركة مقسم أول مركز اتصال كخدمة (CcaaS) في المنطقة مع إمكانية تحليل المكالمات الصوتية إلى نصوص كتابية بدقة عالية تفوق كبرى الشركات التكنولوجية مثل Google وMeta وMicrosoft. يعتبر بوت الدردشة التحاوري من شركة مقسم الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي منارة للأمل. إنه يطلق العنان لإمكانات اللغة العربية بتعدد لهجاتها في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعطيه ميزة تنافسية ويضمن التحسين الذاتي للتفاعل مع العملاء.

انضم الآن إلى مجموعة الشركات التي استخدمت بوت شركة مقسم القائم على الذكاء الاصطناعي وسخرت قوة ابتكاراتها وأحدثت ثورة في طرق التفاعل مع العملاء.جرب بنفسك من خلال زيارة الرابط التالي https://bit.ly/3EE94EC .

حول شركة مقسم

تعتبر شركةhttps://bit.ly/3EMksy0 مقسم إحدى أكبر الشركات الرائدة وأكثرها ابتكاراً في مجال توفير حلول الاتصالات السحابية في شبه الجزيرة العربية. وتقدم شركة مقسم، دون الحاجة إلى استخدام الأجهزة أو البرامج التقليدية، مجموعة خدمات كاملة في مجال الاتصالات التجارية في 3 دقائق، مع مميزات مركز الاتصال الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وكذلك خدمات الاتصالات المحلية الفورية في أكثر من 200 مدينة، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة الجاهزة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج المساعدة، وواجهة برمجة التطبيقات (API) لبرامج الأتمتة الإضافية.

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